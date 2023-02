Starker Verbund für die Privathotellerie: 25 Jahre CPH Hotels

Von der Vertriebs- und Marketingkooperation zum Hotelnetzwerk – Sabine Möller, Gründerin der Hotelkooperation, präsentiert zum Jubiläum einen neuen Internetauftritt.

Die CPH Hotels wurden Ende 1997 ins Leben gerufen und starteten 1998 durch. Zu Beginn als reine Vertriebsorganisation mit dem Schwerpunkt im Bereich Corporate Business konzipiert, entwickelte sich CPH Hotels im Laufe der Jahre zu einer etablierten Marketingkooperation für Privathotels. Sabine Möller hat damit für einzelne, individuelle Hotels eine Möglichkeit geschaffen, als Teil einer starken Gemeinschaft am Markt aufzutreten und so sichtbarer zu werden.

„Uns war von Beginn an wichtig, dass unsere Mitglieder ihre Eigenständigkeit bewahren und trotzdem von den zahlreichen Vorteilen einer Hotelkooperation profitieren. Heute sehen wir unsere Aufgabe vor allem in der Hilfestellung zu aktuellen Themen oder Herausforderungen für die Individualhotellerie. Dabei haben wir unser Kernthema Vertrieb stets im Blick! Hier waren die letzten drei Jahre für uns alle jedoch eine Herausforderung. Aber wir haben die Corona-Pandemie als Chance für Veränderungen begriffen. Dazu gehören neben der Entwicklung neuer, unterstützender Maßnahmen für die Hoteliers, wie beispielsweise ein Angebot im Bereich Revenue Management, eine Foto-Tour durch alle Partnerhotels und im Ergebnis eine vollständig neue Website. Die haben wir unseren Hoteliers und uns zum 25-Jährigen sozusagen selber geschenkt“, so Sabine Möller, geschäftsführende Gesellschafterin der CPH Hotels.

Die Seite wurde Ende 2022 live geschaltet. Klar strukturiert, responsiv und auf den schnellen Aufbau der Seite optimiert, liegt der Fokus auf dem Verkauf der Hotelleistungen. Sei es nun über die überall prominent eingebundene Buchungsmaschine oder die neue Shopping-Engine, über die sich der potenzielle Kunde nach vorheriger Online-Zahlung direkt selbst einen Gutschein zusenden und ausdrucken kann. Ein besonderes Augenmerk wurde auch auf die Tagungsseiten gelegt. Sämtliche Veranstaltungsräumlichkeiten sind detailliert bebildert und werden mit einem Grundriss, auf dem die verschiedenen Bestuhlungsvarianten dargestellt sind, präsentiert. Ergänzend gibt es ein Fact-sheet pro Hotelstandort und die Möglichkeit, von allen (Unter-)Seiten aus eine Anfrage – sei es nun für eine Übernachtung, eine Tagung oder eine Feierlichkeit – bei dem jeweiligen Hotel zu stellen.

Das 25-jährige Jubiläum wird ebenfalls thematisiert: Gäste können verschiedene Jubiläumsgutscheine erwerben und verschiedenste Geschäftspartner und Wegbegleiter von CPH Hotels sind mit ihren Gratulationen eingebunden. „Die Seite ist zwar vom Grundsatz her fertig, aber jetzt geht die Arbeit erst richtig los“, ergänzt Sabine Möller. „Wir werden noch einiges investieren, um den Inhalt der Seite weiter auszubauen und damit für die Suchmaschinen und den Vertrieb zu optimieren.“

„CPH Hotels – einfach gute Gastgeber“, so der Slogan des Hotelnetzwerks. Dieser spiegelt authentisch wider, wo der Benefit für den einzelnen Hotelpartner in der Zusammenarbeit liegt: Sie können Gastgeber sein, während sich das Team in Hamburg auf dem Markt tummelt, die neuesten Trends beobachtet, bewertet und für die Hotels umsetzt.

Die CPH Hotels ist eine in Deutschland ansässige Hotelkooperation und verfügt europaweit über rund 40 Mitgliedshotels. Die überwiegend privat geführten Drei- bis Viersternehotels zeichnen sich durch eine individuelle Gestaltung sowie einen persönlichen Service aus. Zielgruppe sind Privat- und Geschäftsreisende.

Das Unternehmen bietet drei Kooperationslinien unter dem gemeinsamen CPH-Dach: City Partner Hotels, die vorrangig auf die Bedürfnisse von Stadthotels zugeschnitten sind, Conference Partner Hotels, die sich auf den Tagungsmarkt spezialisiert haben und die Country Partner Hotels, die sich durch eine ländliche Umgebung als ideale Voraussetzung für erholsame Tage auszeichnen. Eigenständigkeit, Erfolg, Dynamik und Qualität – dafür steht die im Jahr 1997 gegründete Hotelkooperation.

Geschäftsführende Gesellschafterin ist die Hotelière Sabine Möller. Sabine Möller ist darüber hinaus als Vorstandsmitglied für den Branchenverband Hospitality Sales und Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA) und für den Hotelverband Deutschland (IHA) e.V. als Mitglied des Beirats ehrenamtlich tätig.

