Bimicon: Container aller Art mieten oder kaufen

Seecontainer und Kühlcontainer mieten oder kaufen bei Bimicon.

Bimicon ist ein Unternehmen, das sich auf den Verkauf und die Vermietung von neuen und gebrauchten Kühlcontainern spezialisiert hat. Der Fokus liegt auf Europa und weltweit, aber auch die Lieferung und Aufstellung vor Ort ist möglich – zum Beispiel zur vorrübergehenden Lagerung von Lebensmitteln bei Konzerten, Umbauten oder öffentlichen Veranstaltungen.

Kompetenz und Service im Fokus

Bimicon möchte eine einzigartige und kompetente Lösung für den gesamten Kühlcontainer-Bereich anbieten. Dazu gehören neben dem Verkauf und der Vermietung auch ein umfassender Service und ein zuverlässiger Kundensupport. Der Kunde erhält hier alles aus einer Hand und kann sich sicher sein, dass er das beste verfügbare Produkt zu einem angemessenen Preis bei hervorragender und gesicherter Qualität erhält.

Von der Beratung bis zur Lieferung

Bimicon bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen an. Dazu gehören eine professionelle Beratung zu den einzelnen Kühlcontainern und deren Einsatzmöglichkeiten, ein kompetenter Kundenservice, eine sorgfältige Montage und Wartung, eine flexible Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen und eine sichere und zuverlässige Lieferung. Bimicon bietet auch einen Erstinstandsetzungsservice für gebrauchte Kühlcontainer an. Dieser umfasst die Überprüfung, Reparatur und Wartung der Container, damit sie denselben hohen Standards entsprechen wie neue Kühlcontainer.

Höchste Qualitätsstandards

Bimicon ist stolz darauf, dass die Kühlcontainer sehr hohen Qualitätsstandards entsprechen und die jeweiligen Anforderungen erfüllen. Die Kühlcontainer werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, sind beständig, langlebig und können sowohl dem Seetransport als auch dem LKW-Transport standhalten. Sie entsprechen den geltenden internationalen Normen und können vielseitig eingesetzt werden.

Bimicon – Ihr kompetenter Partner für Kühlcontainer

Das Unternehmen möchte als kompetenter Partner für Kühlcontainer begeistern und ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten. Es wird alles daran gesetzt, dass die Kunden ihre Kühlcontainer zu einem angemessenen Preis und höchster Qualität erhalten, egal ob sie sie kaufen oder mieten. Vertrauen Sie auf die Erfahrung und das Know-how von Bimicon und werden auch Sie zufriedener Kunde.

Die Firma setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit Lieferanten, um sicherzustellen, dass die Kunden nur die besten Kühlcontainer und die neueste Technologie erhalten. Durch die Zusammenarbeit mit Lieferanten können auch die besten Preise für die Kunden angeboten werden. Vertrauen Sie auf Bimicon als Ihren kompetenten Partner für Kühlcontainer.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bimicon GmbH

Herr Michael Bublikov

Merkurring 94

22143 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 5939580

web ..: https://bimicon.de/

email : info@bimicon.de

Bimicon in Hamburg ist bereits seit 1996 Ihr weltweit verfügbarer Ansprechpartner für hochwertige Container für die Logistik. Als professionelle Containerhändler können Sie bei uns u. a. Seecontainer, Kühlcontainer oder Lagercontainer kaufen, mieten oder verkaufen. Wir bieten Ihnen neben neuen Containern auch eine Auswahl an gebrauchten Containern an. Zusätzlich kümmern wir uns um Reparatur und Wartung sowie Ersatzteile für Ihre Container. Besuchen Sie unsere Website und kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

Pressekontakt:

Bimicon GmbH

Herr Michael Bublikov

Merkurring 94

22143 Hamburg

fon ..: 040 5939580

web ..: https://bimicon.de/

email : info@bimicon.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Starker Verbund für die Privathotellerie: 25 Jahre CPH Hotels