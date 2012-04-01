Sonderanfertigungen und Großauflagen: Pro-Discount®, seit 1999 Produktionspartner für Agenturen und Konzerne

Pro-Discount® Import Export e.K. aus Hildesheim fertigt seit 1999 Werbeartikel als Sonderanfertigung und Großauflage nach Kundenvorgabe – für Agenturen und Konzerne, vom Buzzer bis zum Effekt-Mailing.

Werbeartikel-Sonderanfertigungen: Pro-Discount fertigt seit 1999 Großkampagnen für Agenturen

Der Hildesheimer B2B-Großhandel Pro-Discount® produziert Werbeartikel nach Kundenspezifikation “ von der Sonderanfertigung bis zur Großauflage. Agenturen und Konzerne setzen auf den Direktimporteur, wenn Kampagnen verlässliche Stückzahlen und Termine verlangen.

Ein Buzzer, der beim Druck den Jingle der Kampagne spielt “ den Sound liefert das hauseigene Tonstudio. Eine Verpackung, die beim Öffnen zu sprechen beginnt, weil ein Soundmodul mit Lichtsensor eingebaut ist. Ein Mousepad, in dem das Kundenlogo als Schwimmteil durch farbige Flüssigkeit gleitet. Was in Agentur-Briefings als „gibt es so nicht zu kaufen“ beginnt, ist bei Pro-Discount® Tagesgeschäft: Der Hildesheimer B2B-Großhandel entwickelt und fertigt seit 1999 Werbeartikel komplett nach Kundenvorgabe “ als Hersteller und Direktimporteur, der den Weg von der Idee über die Produktion bis zur Lieferung selbst steuert. Allein die öffentliche Sonderanfertigungs-Galerie des Unternehmens dokumentiert weit über tausend realisierte Individual-Artikel und Projektbeispiele, dazu knapp 200 Referenzen aus Kundenproduktionen.

Sonderanfertigung heißt: Es gibt den Artikel noch nicht

Der Unterschied zwischen Katalogware mit Logo und einer echten Sonderanfertigung entscheidet oft darüber, ob ein Werbeartikel im Schreibtisch verschwindet oder auf ihm stehen bleibt. Pro-Discount® setzt deshalb dort an, wo Kataloge enden: Form, Material und Funktion entstehen nach Kundenvorgabe. Schlüsselanhänger in individuellen Formen aus Metall, Leder, Acryl oder Holz. Stressbälle in der Silhouette des Produkts, das beworben wird. Strohhüte mit bedrucktem Hutband in Wunschfarbe und Wunschform. Bannerkugelschreiber, deren Gehäuse in der Pantone-Farbe des Kunden produziert wird und deren ausziehbare Werbefahne das komplette Kampagnenmotiv trägt. Bis hin zur Lasergravur auf dem Griff einer Wok-Pfanne für eine Kundenproduktion “ wenn die Kampagne es verlangt, wird auch Kochgeschirr zum Werbeträger.

Das Repertoire an Veredelungsverfahren reicht von Gravur, Prägung und Lasergravur über Siebdruck, Digitaldruck und UV-Druck bis zum 3D-Druck. Selbst Essbares wird zum Medium: Feingebäck mit Lebensmittelfarben nach Kundenmotiv bedruckt, Baumkuchen mit Werbeanbringung auf Marzipan, Logo-Nudeln und Logo-Eiswürfel.

Sound als Markenzeichen: Werbeartikel, die man hört

Eine Fertigungstiefe hebt Pro-Discount® besonders von reinen Händlern ab: die eigene Audio-Kompetenz. Soundmodule entstehen mit definierbarer Kabellänge, Soundlänge und frei wählbarer Auslösung “ per Druckknopf, Zuglasche, Magnetsensor oder Lichtsensor. Damit erklingt der Werbesound genau im richtigen Moment: beim Öffnen der Verpackung, beim Herausnehmen des Produkts, beim Druck auf den Buzzer. Den Sound wählen Kunden aus dem Soundarchiv des Unternehmens “ oder lassen ihn im hauseigenen Tonstudio produzieren. Der Kampagnen-Claim kommt dann wörtlich aus dem Werbeartikel.

Mailings, die sich selbst öffnen: Effektkarten und Kreativ-Mailer

Für Direktmarketing-Kampagnen liefert Pro-Discount® die Verstärker, die eine Postsendung vom Stapel abheben: Pop-up-Karten, aus denen sich beim Öffnen ein dreidimensionales Element aufstellt. Soundgrusskarten, die beim Aufklappen Musik oder eine Sprachbotschaft abspielen. Videogrusskarten mit eingebautem Display. Mailingkarten mit graviertem Kieselstein. Werbe-Dragees in Blister-Verpackung in Tablettenoptik “ inklusive bedrucktem Beipackzettel mit den Botschaften des Kunden. Innen- und Außenseiten, Verschluss und Verpackung gestalten Kunden frei nach eigenem Layout.

Großauflagen: Verantwortung statt Vermittlung

Wer eine Großkampagne plant, kauft keine Artikel, sondern Verlässlichkeit. Als Hersteller und Importeur überwacht Pro-Discount® die Produktion und sichert den Fertigungsprozess innerhalb der internationalen Lieferkette “ und übernimmt die Verantwortung für die Inverkehrbringung sicherer, geprüfter Produkte. Das unterscheidet den Direktimporteur vom reinen Zwischenhändler: Termine, Qualität und Produktsicherheit liegen in einer Hand, nicht in einer Kette von Zuständigkeiten. Die Angebote basieren auf einer genauen, transparenten Kalkulation zu Tagespreisen “ Stückzahlen, Konditionen und Termine kalkuliert das Unternehmen individuell auf Anfrage.

Vom Einzelprojekt skaliert der Direktimport bis in die Auflagen, die Handelsketten, Konzerne und reichweitenstarke Kampagnen verlangen. Für den schnellen Bedarf hält das Unternehmen kurzfristig lieferbare Werbeartikel im eigenen Lager vor “ auch kleine Mengen individualisierter Artikel. So lassen sich Kampagnen zweistufig fahren: Sofortbedarf aus dem Lager, Sonderanfertigung aus der laufenden Produktion.

„Produktion und Termine richten sich nach der Kampagne “ nicht umgekehrt“

„Wir arbeiten mit Agenturen partnerschaftlich und richten Produktion und Termine an ihren Kampagnen aus. Unsere Buzzer und Soundmodule entstehen als Sonderanfertigung nach Kundenvorgabe, den Sound produzieren wir bei Bedarf im eigenen Tonstudio“, sagt Reinhard Seebo, Leitung Merchandising & Trade bei Pro-Discount®.

Zusammenarbeit mit Agenturen: ein Prozess, ein Partner

Agenturen bringen die Idee mit “ Pro-Discount® macht daraus ein produzierbares Produkt. Das Unternehmen begleitet Agenturprojekte über den gesamten Prozess: von der Designentwicklung über Produktion und Import bis zur termingerechten Lieferung. Die eigene Grafikabteilung unterstützt bei der Gestaltung, etwa bei der Frage, welche Variante für ein Mailing funktioniert. Bei vielen Artikeln stellt das Unternehmen vorab kostenlose Muster bereit. Auf Anfragen folgt ein detailliertes Angebot per Mail.

Was versteht Pro-Discount® unter Sonderanfertigungen?

Sonderanfertigungen sind Werbeartikel, die komplett nach Kundenvorgabe entstehen “ Form, Material, Funktion und Veredelung inklusive. Pro-Discount® setzt dabei unter anderem Gravur, Prägung, UV-Druck, Lasergravur, Siebdruck, Digitaldruck und 3D-Druck ein. Auch Sound gehört dazu: Module und Buzzer mit Audio aus dem eigenen Tonstudio. Die Umsetzung erfolgt genau nach den Vorgaben des Kunden, nicht nach Katalogschema.

Ab welchen Stückzahlen lohnen sich Großkampagnen?

Die passende Menge richtet sich nach Artikel, Material und Veredelung “ feste Mindestmengen als Pauschale gibt es nicht. Pro-Discount® kalkuliert jede Anfrage individuell und erstellt ein detailliertes Angebot mit Stückzahlen, Konditionen und Terminen.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit Agenturen ab?

Pro-Discount® begleitet den Prozess von der Designentwicklung über Produktion und Import bis zur Lieferung. Die Grafikabteilung unterstützt bei der Gestaltung, bei vielen Artikeln gibt es vorab ein kostenloses Muster, ein detailliertes Angebot folgt per Mail.

Über Pro-Discount®

Pro-Discount® ist seit 1999 als B2B-Großhandel für Werbeartikel tätig und hat seinen Sitz in Hildesheim. Das Unternehmen ist Hersteller und Direktimporteur für Sonderanfertigungen und Großauflagen. Der Online-Shop ist unter pro-discount-werbeartikel.de erreichbar, die Sonderanfertigungs-Galerie unter werbemittel-werbeartikel.com.

Kontakt für Sonderanfertigungen: Pro-Discount® Reinhard Seebo “ Leitung Merchandising & Trade Hansering 106, 31141 Hildesheim Telefon: 05121 69707-0 E-Mail: verkauf@pro-discount.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pro-Discount Import Export e.K.

Frau Dagmar Seebo

Hansering 106

31141 Hildesheim

Deutschland

fon ..: 05121 69707 0

web ..: https://www.pro-discount-werbeartikel.de

email : verkauf@pro-discount.de

Pro-Discount® Import Export e.K. ist seit 1999 als B2B-Großhandel für Werbeartikel, Werbemittel und Werbegeschenke tätig und hat seinen Sitz in Hildesheim. Als Hersteller und Direktimporteur ist das Unternehmen auf Sonderanfertigungen und Großauflagen spezialisiert: Werbeartikel entstehen komplett nach Kundenvorgabe – in Form, Material, Funktion und Veredelung. Zum Repertoire zählen unter anderem Schlüsselanhänger in individuellen Formen, Soundmodule und Buzzer mit eigenem Sound aus dem hauseigenen Tonstudio sowie Effekt-, Pop-up- und Soundgrußkarten für Mailings. Als Veredelungsverfahren kommen Gravur, Prägung, UV-Druck, Lasergravur, Siebdruck und Digitaldruck zum Einsatz, als Materialien unter anderem Metall, Edelstahl, Leder, Acryl, Holz und Kunststoffe. Von der Designentwicklung über Produktion und Import bis zur termingerechten Lieferung begleitet Pro-Discount® den gesamten Prozess und richtet sich mit diesem Angebot an Agenturen und Konzerne. Der Online-Shop ist unter pro-discount-werbeartikel.de erreichbar.

Pressekontakt:

Pro-Discount Import Export e.K.

Frau Dagmar Seebo

Hansering 106

31141 Hildesheim

fon ..: 05121 69707 0

email : verkauf@pro-discount.de

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