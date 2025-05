Sonnenenergie to go – mit Solar-Powerbanks und faltbaren Solar-Panels von Vinnic

Die SOCOMPA Solar Panels und SACA PEAK Solar Powerbanks sind ab sofort verfügbar

München, im Mai 2025 – Passend zum Start in die Freiluftsaison stellt Vinnic, eine Marke von Chung Pak Battery Works Limited, mobile Photovoltaik-Produkte vor, die Outdoor-Fans und Umweltbewusste unabhängig vom Stromnetz machen. Die SOCOMPA Solar Panels mit integrierten USB-Ports sind in fünf Varianten erhältlich: vom handlichen Taschenformat mit 16 Watt bis zum 200 Watt-starken Energieversorger. Alle Modelle sind faltbar und können daher bequem transportiert werden. Auch bei den Powerbanks SACA PEAK setzt Vinnic auf Sonnenergie. Diese sind in zwei Versionen erhältlich, mit 10.000 mAh und 20.000 mAh.

Ob bei Wandertouren, Ausflügen oder beim Camping: Nicht immer ist ein Stromanschluss verfügbar, vor allem in der freien Natur. Mit Solarenergie lassen sich Smartphone und Co. auch unterwegs schnell wieder mit frischer Energie versorgen.

Vinnic bietet hier mobile Lösungen für nahezu jeden Bedarf, z.B. die faltbaren SOCOMPA Solar Panels – die alle mit einer Tasche geliefert werden. So ist das SOCOMPA Mini mit einer Größe von 200 mm x 160 mm und einem Gewicht von 480 g besonders handlich. Es bringt 14 Watt Power Input mit sowie zwei USB-A Anschlüsse mit 5V/2,3A. Etwas größer und mit einer Leistung von 21 Watt wird das SOCOMPA Mini+ angeboten.

Noch mehr Power liefern die Modelle SOCOMPA PRO mit 60, SOCOMPA PRO+ mit 120 und SOCOMPA Max mit 200 Watt. Sie laden gleich mehrere Geräte gleichzeitig auf, sind leistungsfähiger als viele herkömmliche Ladegeräte und können problemlos transportiert werden. Die Solarpanels der Serie sind wetterfest und widerstandsfähig gegen Wasser und Staub nach Schutzklasse IP65.

Auch die robusten Powerbanks SACA PEAK Solar mit integrierten Solarpanels sind umweltfreundliche und hilfreiche Begleiter für Aktive. So können bei den SACA PEAK Solar 10K und 20K jeweils an zwei USB-A- sowie je einem USB-C und Micro-USB-Anschluss vier Geräte gleichzeitig geladen werden. Außerdem bieten die praktischen Tools vollflächiges LED-Licht auf der Rückseite. Dabei stehen vier Modi zur Wahl: Highlight ist ein helles Licht mit großer Ausleuchtung, während Softlight als gedimmtes Licht mit geringem Stromverbrauch besonders gut zum Lesen geeignet ist. In Notsituationen bietet Flashlight ein kontinuierlich blinkendes Licht, die SOS-Lichtfunktion blinkt sogar im Morsecode.

Das verschraubte Gehäuse ist nach IP 65 wasserdicht, so dass die Powerbank auch in feuchten Gebieten problemlos eingesetzt werden kann. Dank VO-Brandschutz ist sie zudem extrem langlebig.

SACA Peak Solar 10 K verfügt über einen 10.000 mAH starken Lithium-Ionen-Akku, das größere Modell SACA Peak Solar 20K bringt 20.000 mAH Kapazität mit.

UVPs und Verfügbarkeit

Die Produkte sind ab sofort verfügbar und können direkt im Webshop des europäischen Exklusiv-Importeurs HELO4Brands bestellt werden.

Produktbezeichnung UVP inklusive gesetzlicher MwSt.

SOCOMPA Mini 14W 24,95 Euro

SOCOMPA Mini+ 21 W 34,95 Euro

SOCOMPA PRO 60 W 79,95 Euro

SOCOMPA PRO+ 120 W 169,95 Euro

SOCOMPA MAX 200 W 279,95 Euro

SACA PEAK 10.000mAh 29,95 Euro

SACA PEAK 20.000mAh 49,95 Euro

Über Vinnic

VINNIC bietet innovatives Zubehör und Lifestyle-Produkte für die Stromversorgung. Vinnic ist eine Marke von Chung Pak Battery Works Limited. Das Familienunternehmen wurde 1980 von einer Gruppe von Experten für Batterieproduktion gegründet und ist heute einer der größten Batteriehersteller in Hongkong. Zum Portfolio gehören u.a. quecksilberfreie Alkaline-Zylinderbatterien, bleifreie Zinkchlorid-Batterien, Primärknopfzellen, Lithium-Knopfzellen und aufladbare Ni-MH-Batterien. Das Unternehmen beliefert Batteriehersteller weltweit.

Weitere Informationen: https://vinnicpower.com

Über HELO4Brands

HELO4Brands ist Exklusiv-Importeur von Vinnic in der DACH-Region. Das Münchner Unternehmen hat sich auf Online- und Offline-Marketing sowie den Vertrieb von Unterhaltungselektronikprodukten spezialisiert. Das Produktsortiment umfasst Zubehör für Tablets und Smartphones, Powerstations, Solarpanels und Balkon-Kraftwerke. Weitere Informationen: https://helo4brands.com/



