Sophie’s Kitchen, Beteiligungsunternehmen von Billy Goat Brands, präsentiert auf der Plant Based World Expo 2021 das neue Logo, neue Produkte und Verpackungen

Die neuen SKUs von Sophies Kitchen erweitern die etablierte Marke erfolgreich um pflanzenbasierte Burger, Saucen und Veggie Cuts

Vancouver, British Columbia – 14. Dezember 2021 – Billy Goat Brands Ltd. (GOAT oder das Unternehmen) (CSE: GOAT) (FWB: 26B), eine Risikokapitalplattform, die sich auf die Identifizierung, das Sponsoring und die Förderung von Umwelt-, Sozial- und Governance-orientierten (ESG) Unternehmen in der Meereswirtschaft konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass ihr Portfoliounternehmen Sophies Kitchen Inc. (Sophies Kitchen oder das Portfoliounternehmen), kürzlich auf der Plant Based World Expo in New York eine neue Produktlinie pflanzlicher Produkte vorgestellt hat. Dr. Miles Woodruff, Chief Executive Officer (CEO) und Mitbegründer von Sophies Kitchen, stellte Ende vergangener Woche auf der Expo die neue Linie von pflanzenbasierten TK-Fischburgern, Saucen und Veggie Cuts vor. Darüber hinaus präsentierte Dr. Woodruff für die etablierte Marke Sophies Kitchen das neue Logo und die neue Produktverpackung.

Die neuen pflanzlichen Produkte von Sophies Kitchen werden voraussichtlich im Jahr 2022 in verschiedenen Einzelhandelsgeschäften in ganz Nordamerika erhältlich sein und werden folgende Produkte umfassen:

– Tiefgefrorene, pflanzliche Burger in den Geschmacksrichtungen: Original Whitefish, Original Salmon, Mango Jalapeno Whitefish, Spicy Salmon, Miso Salmon und Mediterranean Whitefish;

– Saucen auf pflanzlicher Basis: Cocktailsauce und Tartarsauce; und

– Pflanzenbasierte Veggie Cuts: Taco Filling, BBQ Shreds und Spicy Teriyaki.

Die Produktangebote von Sophies Kitchen sind immer gluten-, soja- und GVO-frei. Alle Produkte werden aus hochwertigen und ethisch vertretbaren Zutaten hergestellt, wobei die Gesundheit der Meere durch die Schaffung nachhaltiger pflanzlicher Alternativen zu traditionellen Fisch- und Meeresfrüchteprodukten Priorität ist. Die Expo, die vom 9. bis 10. Dezember in New York City stattfand, konzentrierte sich darauf, Experten und Vordenker mit Unternehmen und Verbrauchern in der pflanzlichen Industrie zusammenzubringen. Mehr als 200 Marken und 3.000 Teilnehmer sahen aus erster Hand die neue pflanzliche Produktlinie von Sophies Kitchen.

GOAT hält eine Beteiligung von bis zu 45 % an Sophies Kitchen und ist der Vision des Portfoliounternehmens verpflichtet, die Nummer Eins unter den Herstellern pflanzlicher Meeresfrüchte zu werden. Sophies Kitchen hat seinen Hauptsitz in Las Vegas, Nevada, und verfügt derzeit über eine breite Produktpalette, darunter pflanzliche Shrimp, pflanzlicher Fisch, Toona, pflanzliche Crab Cakes und Räucherlachs auf pflanzlicher Basis. In diesem Jahr wurden die panierten veganen Shrimps von Sophies Kitchen in Gwyneth Paltrows Lifestyle-Publikation goop in dem Artikel A Guide to the Best Plant-Based Meats als Gewinner in der Kategorie Fisch ausgezeichnet: goop.com/ca-en/food/tutorials/best-plant-based-meat-brands/

Kommentar des Managements

Es war spannend, auf der Plant Based Expo drei neue Produktlinien zu präsentieren sowie unser neues Logo und unsere neuen Verpackungen. Die Qualität, der Geschmack und die Textur unserer neuen Produkte spiegeln die Zeit und den Einsatz wider, die in die Forschung und Entwicklung unserer neuesten pflanzlichen Produkte geflossen sind, sagte Miles Woodruff, Ph.D., CEO und Mitbegründer von Sophies Kitchen. Wir konzentrieren uns weiterhin auf Qualität und nachhaltige Zutaten, um unseren Kunden gesündere Optionen an Meeresfrüchte- und Fisch-Alternativen zu bieten und gleichzeitig den Schutz unserer Ozeane zu gewährleisten, fügte Dr. Woodruff hinzu.

Die neue, pflanzliche Produktlinie von Sophies Kitchen ist eine wunderbare Erweiterung der etablierten Marke. Miles und das Team von Sophies Kitchen arbeiten weiterhin an Innovationen im Bereich pflanzlicher Lebensmittel, indem sie eine kontinuierliche Weiterentwicklung von glutenfreien, allergenfreien und pflanzlichen Lösungen ermöglichen, insbesondere mit ihren neuen, auf Pflanzen basierenden gefrorenen Fischburgern, Taco-Füllung und veganen Saucen. Wir von GOAT unterstützen die Vision von Miles, Sophies Kitchen zur führenden Marke für pflanzliche Meeresfrüchte zu machen. Sophies Kitchen ist eine Kerninvestition in unserem Unternehmensportfolio und ein führendes Unternehmen in der Meereswirtschaft, fügte Tony Harris, Chairman und CEO von GOAT, hinzu.

ÜBER SOPHIES KITCHEN

Sophies Kitchen ist seit 2010 ein wachstumsstarker, disruptiver Innovator, der in der pflanzlichen Lebensmittelindustrie eine führende Position einnimmt. Sophies Kitchen entwickelt Alternativen zu Fisch und Meeresfrüchten, die es den Menschen ermöglichen, sich pflanzlich zu ernähren, ohne auf die Aromen und Texturen zu verzichten, die sie lieben. Die Marke ist frei von Konservierungsstoffen, glutenfrei, sojafrei, nicht gentechnisch verändert und bietet ein Produktportfolio voller großartigem Geschmack und sauberer, schuldfreier Alternativen. Sophies Kitchen ist auch bestrebt, das Bewusstsein für die Zerstörung der Ökosysteme der Ozeane und der darin lebenden Wasserlebewesen zu schärfen, indem die Marke gesunde pflanzliche Alternativen zu Fisch und Meeresfrüchten anbietet, die für jeden Lebensstil geeignet sind. Das Unternehmen ist fest entschlossen, weltweit einen positiven Beitrag zu leisten, indem es nicht nachhaltige und unethische Industrien in solche verwandelt, die dies sind. Weitere Informationen finden Sie unter sophieskitchen.com/. Folgen Sie @sophieskitchen auf Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn und beteiligen Sie sich an der Mission für Veränderung.

ÜBER BILLY GOAT BRANDS

Billy Goat Brands ist eine Risikokapitalplattform, deren Schwerpunkt auf Investitionen in Unternehmen mit großem Potenzial in der blauen Wirtschaft liegt. Es beabsichtigt, diese Ziele durch die Identifizierung von und die Investition in die Wertpapiere von Privatunternehmen zu erreichen, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie tätig sind, wobei der Schwerpunkt auf folgenden Bereichen liegt: (i) pflanzliches Eiweiß, (ii) funktionelle Lebensmittel, (iii) Lebensmitteltechnologie und (iv) fermentierte Lebensmittel. Das Unternehmen plant, durch unterschiedliche Ergebnisse Renditen aus seinen Investitionen zu erzielen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Börsengänge, Fusionen oder Übernahmen und andere Liquiditätsereignisse seiner Beteiligungsunternehmen oder Projekte. Das primäre Ziel von Billy Goat Brands besteht darin, maximale Renditen aus seinen Investitionen zu erwirtschaften – im Einklang mit seinen Werten hinsichtlich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter billygoatbrands.com/. Der endgültige Prospekt, die Jahresabschlüsse und die Diskussion und Analyse des Managements sind neben anderen Dokumenten auf der Profilseite des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Die die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Market Regulators bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Im Namen von:

Billy Goat Brands Ltd.

Tony Harris

Tony Harris, CEO & Chairman

Tel: (778) 222-8221

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations

Email: info@billygoatbrands.com

Tel: 1-833-4-GOAT-IR (1-833-446-2847)

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie erwarten, planen, fortsetzen, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage von Annahmen gemacht, die es zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält. Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden (einschließlich jener Risikofaktoren, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. September 2021 genannt werden), von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Verzögerungen, die sich aus der Unfähigkeit ergeben, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

QUELLE: Billy Goat Brands Ltd.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Billy Goat Brands Ltd.

Kris Dahl

2200 HSBC Building, 885 West Georgia Street

V6C 3E8 Vancouver

Kanada

email : kris_dahl@outlook.com

Pressekontakt:

Billy Goat Brands Ltd.

Kris Dahl

2200 HSBC Building, 885 West Georgia Street

V6C 3E8 Vancouver

email : kris_dahl@outlook.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Universal Copper schließt Kernproben in Poplar ab Yumy Bear Goods Inc. erhält HACCP-Zertifizierung in Vorbereitung auf große Einzelhandelskunden