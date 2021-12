Scryb ernennt VP Product Management zur Unterstützung der kommerziellen Bemühungen über alle Produktlinien hinweg

TORONTO, 14. Dezember 2021 – Scryb Inc. (Scryb oder Unternehmen) (CSE: SCYB, OTCQB: RYMDF, Frankfurt: EIY2), ein Unternehmen für angewandte Intelligenz, freut sich, die Ernennung von Herrn Leon Rosenzwaig zum Vice President of Product Management bekannt zu geben. Herr Rosenzwaig ist eine erfahrene Führungskraft im Produktmanagement mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Unterhaltungselektronik und Technologie. Er wird die Führung übernehmen und die Strategie vorgeben, um die kommerziellen Bemühungen für alle Scryb-Produktlinien zu unterstützen.

Ich gratuliere Leon im Namen des Unternehmens zu seiner neuen Position als VP Product Management, sagte Yoav Raiter, CEO von Scryb. Leon ist vielen in der kanadischen Unterhaltungselektronik- und Technologiebranche gut bekannt, da er bei Rogers Canada für die Einführung des ersten Android-Produkts auf dem kanadischen Markt verantwortlich war. Leon stößt zu einem für unser Unternehmen sehr wichtigen Zeitpunkt zum Scryb-Team, denn wir haben einen neuen Namen und konzentrieren uns verstärkt auf die Bereitstellung innovativer Technologien, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen.

Leon Rosenzwaig, VP Product Management

Herr Rosenzwaig ist ein Innovator und unternehmerisch orientierter Produktführer mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Produktmanagement, Kundenerfolg, Ausbau von Partnerschaften und Unternehmensstrategie. In seiner Karriere hat er über 30 erfolgreiche innovative Produkte im Bereich der Unterhaltungselektronik auf den Markt gebracht. Am bemerkenswertesten war vielleicht die Einführung des ersten Android-Geräts auf dem kanadischen Markt mit der HTC Corporation (HTC) www.bloomberg.com/profile/company/2498:TT

im Jahr 2009. Durch seine Führungsqualitäten, seine Fähigkeiten im Projektmanagement und sein geschicktes Timing auf dem Markt steht er bei erfolgreichen Produkteinführungen kontinuierlich an vorderster Front.

Bemerkenswerte Produkteinführungen

– Markteinführung des ersten Android-Geräts, HTC Dream en.wikipedia.org/wiki/HTC_Dream

– Markteinführung des ersten LTE-fähigen Tablet, HTC JetStream en.wikipedia.org/wiki/HTC_Jetstream

– Markteinführung des ersten 3D-Smartphones, EVO 3D en.wikipedia.org/wiki/HTC_Evo_3D

– Markteinführung der weltweit kleinsten 360-Grad-Kamera für den nichtprofessionellen Markt, die auch Ton in 3D aufnehmen kann

Herr Rosenzwaig hat als Pionier in der Unterhaltungselektronik- und Technologiebranche die Vision und den Mut entwickelt, neue und aufregende Produkte und Dienstleistungen als Erster auf den Markt zu bringen. Seine Karriere umfasst Führungspositionen bei Fortune-500-Unternehmen und Start-ups im Silicon Valley. Herr Rosenzwaig begann seine Karriere im technischen Bereich bei Motorola und Ericsson und war anschließend als Technologiestratege bei TELUS tätig, wo er ein Team von Projektmanagern leitete und für die Technologiestrategie und die Einführung neuer Produkte verantwortlich war. Im Jahr 2008 wechselte Herr Rosenzwaig zur HTC Corporation (HTC), einem globalen Innovator für intelligente Mobilgeräte, vernetzte Technologien und virtuelle Realität, der viele preisgekrönte Produkte und Branchenneuheiten hervorgebracht hat. Bei HTC war er das erste Mitglied des Produktteams, das in Kanada eingestellt wurde, und er war für den Aufbau der HTC-Produktorganisation in Kanada und Lateinamerika verantwortlich.

Leons LinkedIn-Profil: ca.linkedin.com/in/lr2705

REGISTRIERUNG: Für weitere Informationen oder um sich auf der Mailingliste des Unternehmens registrieren zu lassen, besuchen Sie bitte www.scryb.ai

Über Scryb

Scryb ist eine Plattform, die Unternehmen und Technologien mit angewandter Intelligenz, Echtzeitanalysen und umsetzbaren Erkenntnissen unterstützt. Die Plattform bietet bewährte Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Märkten, von digitaler Gesundheit und Diagnose bis hin zu Cybersicherheit und Fertigung. Die Cloud-basierte Plattform besteht aus entscheidenden Elementen, darunter Sensortechnologie, IoT, Predictive Analytics und Computer Vision.

Nähere Informationen erhalten Sie unter: scryb.ai

Kontakt:

W. Clark Kent

President

Büro. 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

E-Mail: info@scryb.ai

65 International Blvd. Suite 202, Etobicoke, Ontario M9W 6L9

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@scryb.ai

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen“, erwarten“, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

