Soundtrack und Swedish Artists‘ and Musicians‘ Interest Organization werden zu Partnern, um Unternehmen mit nahtlosen Musiklösungen zu versorgen

STOCKHOLM, SCHWEDEN / ACCESS Newswire / 25. Februar 2025 / Soundtrack Technologies (Soundtrack), der führende Musikstreaming-Anbieter für Unternehmen, hat heute eine neue Partnerschaft mit der Swedish Artists‘ and Musicians‘ Interest Organization (SAMI), der Interessenvertretung der schwedischen Künstler und Musiker, bekannt gegeben. Damit ist Soundtrack der einzige, im Online-Shop von SAMI verfügbare B2B-Musikstreaming-Anbieter. Dank der zukunftsweisenden Zusammenarbeit zwischen Soundtrack und SAMI können Unternehmen nun nahtlos ein Soundtrack-Abo erwerben und gleichzeitig auch ihren Musiklizenzvertrag mit SAMI abschließen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78652/Soundtrack_250225_DEPRcom.001.png

Die B2B-Musikstreaming-Plattform von Soundtrack umfasst eine beachtliche Sammlung von mehr als 100 Millionen Songs und vorgefertigten Playlists, die für die kommerzielle Nutzung freigegeben sind. Zusätzlich profitieren Unternehmen von einer ganzen Reihe speziell entwickelter Funktionen wie Fernzugriff, Multizonensteuerung, Filter für explizite Liedtexte sowie dem branchenführenden AI Playlist Creator. Unternehmen, die sich über SAMI anmelden, haben die Möglichkeit, Soundtrack 14 Tage lang kostenlos zu testen. Damit ist es für sie einfacher denn je, ihre Räumlichkeiten mit lizenzierter, hochwertiger Musik zu beschallen.

Die Zusammenarbeit mit SAMI ist eine fantastische Gelegenheit für Soundtrack, noch mehr Unternehmen zu erreichen, die Musik in ihrem Geschäftsbetrieb einsetzen, fügt Ola Sars, CEO von Soundtrack, hinzu. Mit Soundtrack erhalten die Kunden von SAMI Zugang zu einem Musikdienst, der speziell für Unternehmen entwickelt wurde und der über den weltweit größten Musikkatalog mit lizenzierter Nutzung für den kommerziellen Bereich verfügt. Wir freuen uns darauf, den Kunden von SAMI unsere marktführende Musikplattform anbieten zu können und ihnen damit den Zugang zur besten Musik noch einfacher zu gestalten.

Die Sicherstellung einer fairen und angemessenen Vergütung für alle Künstler und Musiker ist sowohl SAMI als auch Soundtrack ein großes Anliegen.

Es freut uns sehr, dass wir unseren Kunden diese neue und nahtlose Lösung anbieten können, so Ann Rosenberg, Head of Sales and Marketing bei SAMI. Indem wir alles in einer einzigen Rechnung zusammenfassen, vereinfachen wir für die Unternehmen den Verwaltungsaufwand mit Musikverträgen und -abonnements. Dies ist Teil unserer konstanten Bemühungen, intelligente Lösungen zu entwickeln, die es unseren Kunden noch einfacher machen.

Weiterführende Informationen über Soundtrack erhalten Sie unter soundtrack.io.

Über Soundtrack

Soundtrack Technologies (Soundtrack) ist der führende Anbieter von Musikstreaming-Lösungen für Unternehmen. Soundtrack wurde 2013 von Ola Sars in Zusammenarbeit mit Spotify gegründet und stellt heute seinen Musikkatalog, der über 100 Millionen für die kommerzielle Nutzung freigegebene Titel umfasst, mehr als 80.000 Unternehmen in 74 Ländern zur Verfügung, wie etwa Restaurants, Hotels, Bars, Cafés, Einzelhandelsläden, Spas und Firmenbüros. Zu den wichtigsten Funktionen der Plattform zählen die Mehrzonensteuerung, das Scheduling, ein Filter für explizite Liedtexte und der weltweit erste KI-gestützte Playlist-Creator für Unternehmen. Soundtrack unterstützt internationale Unternehmen jeglicher Größe wie Uniqlo, Joe & The Juice, Aesop und Tag Heuer mit einem erstklassigen, legalen Musikangebot. Mehr erfahren können Sie unter soundtrack.io oder folgen Sie uns unter @soundtrack.io in den sozialen Medien.

Über SAMI

SAMI (Swedish Artists‘ and Musicians‘ Interest Organization) wurde im Jahr 1963 gegründet und ist Schwedens Organisation für kollektives Management, welche die Rechte von Künstlern und Musikern sowohl nach schwedischem als auch nach internationalem Recht wahrnimmt. SAMI vertritt über 56.000 Künstler und Musiker und zieht im Namen seiner Mitglieder Urheberrechtsgebühren ein, sobald ihre Musik im In- und Ausland öffentlich aufgeführt bzw. gespielt wird. In Schweden zahlen rund 37.000 Musikkonsumenten für das Recht, Musik in ihren Unternehmen zu nutzen. Auf internationaler Ebene hat SAMI 72 Verträge in 56 Ländern abgeschlossen und zählt damit zu den Organisationen mit den meisten aktiven Verträgen für Künstler und Musiker weltweit. SAMI arbeitet kontinuierlich daran, die Effizienz und Genauigkeit des eigenen Angebots sowohl in Schweden als auch international zu verbessern, um die Einnahmen der ausübenden Künstler zu steigern.

KONTAKT:

Elle Welch

soundtrack@interdependence.com

423-605-5553

QUELLE: Soundtrack Technologies

