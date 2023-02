Swedish Posture erweitert Ergo-Wellness Portfolio von Quinta

Jena/Stockholm, 21. Februar 2023 – Der Spezialdistributor Quinta GmbH und der Hersteller Swedish Posture unterzeichnen Distributionsvertrag für den deutschen Markt.

Swedish Posture ist eine globale Wellness-Marke mit Sitz in Stockholm, Schweden.

Emma Pihl, die Gründerin der Marke Swedish Posture, wurde seinerseits wie viele junge Menschen von ihren Eltern sanft an ihre Körperhaltung erinnert. So begann sie ihre eigene Haltung im Vergleich zu anderen zu überprüfen. Sie erkannte, dass die heutige sitzende Lebensweise in Verbindung mit zu wenig Bewegung zu unzähligen gekrümmten Rücken und schlechter Haltung in jedem Alter führt.

Sie nahm die Sache selbst in die Hand und gründete Swedish Posture. So schuf sie ihre eigene Innovation, inspiriert von der Rehabilitation eines gebrochenen Schlüsselbeins – das erste Produkt von Swedish Posture, Posture Classic – eine freundliche Erinnerung für eine bessere Haltung.

Die Swedish Posture Produkte sind patentiert, die besten im Test und haben die medizinische Klasse II (Schweden).

„Skandinavier sind weltweit ganz vorn, wenn es um das Thema Ergonomie und Wellness geht. So ist es nicht verwunderlich, dass auch dieser Pionier für Haltungsprodukte aus Schweden kommt. Wir freuen uns mit Swedish Posture einen innovativen Partner zu haben, der nicht nur über konzeptionell ausgereifte und zertifizierte Produkte verfügt, sondern dabei traditionell auch das Design nicht vernachlässigt“, sagt Matthias Pohl, Sales Director bei der Quinta GmbH.

„Quinta vertreibt seit 15 Jahren ergononomische und Wellness Marken in Deutschland. Wir denken, dass wir mit diesem erfahrenen Partner eine erfolgreiche Kooperation starten und dem deutschen Markt in der Breite die Welt von Swedish Posture vorstellen können“, sagt Emma Pihl, Geschäftsführerin bei Inspirera & Co AB (Swedish Posture).

Das Swedish Posture Sortiment bestehend aus Haltungsstützen, ergonomischen Kissen, Rückenstreckern, Trainingsbändern und vielem mehr ist ab Februar 2023 vom Fachhandel direkt über Quinta oder bei ausgewählten Etailern zu beziehen.

