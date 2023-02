FSD Pharma präsentiert im Rahmen des Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) 2023 Forum (ACTRIMS) zwei wissenschaftliche Poster zu den vorklinischen Toxikologie- und Wirksamkeitsdaten von Lucid-21-302 (Lucid-MS)

– FSD Pharma veröffentlicht ein neues Unternehmensvideo, das einen Einblick in den innovativen Arzneimittelkandidaten des Unternehmens gibt, mit dem Millionen von Menschen, die an Multipler Sklerose leiden, geholfen werden soll

– Morningstar veröffentlicht Research Report zu HUGE und stellt fest, dass das Unternehmen in den vergangenen Monaten besser abgeschnitten hat als die Wettbewerber und in der quantitativen Bewertung unterbewertet ist

Toronto, den 21. Februar 2023 / IRW-Press / – FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) (FSD Pharma oder das Unternehmen) – ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotechnologielösungen zur Behandlung von herausfordernden neurodegenerativen Erkrankungen sowie Entzündungs- und Stoffwechselerkrankungen widmet – hat heute seine Teilnahme am Forum 2023 des Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) angekündigt, das von 23. bis 25. Februar 2023 in San Diego (Kalifornien) im Marriott Marquis San Diego Marina abgehalten wird.

ACTRIMS wurde 1995 gegründet und besteht ausschließlich aus Forschern und Klinikern, die sich mit Multipler Sklerose (MS) beschäftigen. Die jährlich stattfindende Konferenz ist die größte ihrer Art in Nordamerika zum Thema MS. Sie richtet das Augenmerk auf neuartige und zukunftsweisende wissenschaftliche Entdeckungen zur MS, die unser Verständnis von Forschung und klinischer Versorgung in Bezug auf MS-Patienten auf einen neuen Stand bringen.

Vertreten durch Dr. Lakshmi Kotra, den CEO der FSD Pharma-Tochtergesellschaft Lucid Psycheceuticals, und andere leitende Mitglieder des klinischen Entwicklungsteams, wird das Unternehmen zwei Posterpräsentationen halten.

Die erste Präsentation mit dem Originaltitel Safety and Toxicokinetic Profile of Lucid-21-302, a Candidate for the Treatment of Multiple Sclerosis, in Rats and Dogs (Sicherheits- und Toxikokinetikprofil von Lucid-21-302, einem Kandidaten für die Behandlung von Multipler Sklerose, bei Ratten und Hunden) beschreibt die vorklinischen toxikologischen Forschungsarbeiten, die FSD Pharma mit dem ersten MS-Arzneimittelkandidaten seiner Klasse durchgeführt hat.

Am 7. Februar 2023 gab das Unternehmen den Erhalt einer Unbedenklichkeitsbescheinigung (No Objection Letter) von Health Canada bekannt, die FSD Pharma die behördliche Genehmigung zur Durchführung einer klinischen Phase-1-Studie zu Lucid-21-302 (Lucid-MS) in Kanada erteilte.

Lucid-MS, ein neuroprotektiver Wirkstoff mit einem einzigartigen Wirkmechanismus zur Behandlung von MS, ist eine patentierte Neue Chemische Substanz, die in vorklinischen Tiermodellen nachweislich den Myelinabbau (Demyelinisierung) verhindert. Der Myelinabbau ist eine bekannte Ursache von MS und anderen neurogenerativen Erkrankungen; er zeichnet sich durch eine Schädigung der Myelinscheide aus, welche die Nervenfasern im zentralen Nervensystem umgibt.

Die zweite Präsentation mit dem Originaltitel Treatment with Lucid-21-302 Stabilizes Myelin During Cuprizone-Induced Myelin Intoxication and Reduces Myelin and Axon Injury in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (Behandlung mit Lucid-21-302 stabilisiert Myelin während der Cuprizon-induzierten Myelinintoxikation und reduziert Myelin- und Axonschäden bei der experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis) berichtet über die Wirksamkeit von Lucid-MS in der vorklinischen Forschung, mit der die Myelin-schützende und neuroprotektive Wirkung in immunologischen und nicht-immunologischen MS-Modellen nachgewiesen wurde.

Beide Präsentationen finden am 24. Februar 2023 zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr (PST) während der Poster Two Session von ACTRIMS statt und werden nach dem ACTRIMS 2023 Forum auf der Webseite von FSD Pharma unter dem Reiter Für Investoren verfügbar sein.

ACTRIMS bietet uns die Möglichkeit, uns mit einer renommierten Gruppe von führenden Wissenschaftlern auszutauschen, die daran arbeiten, die Grenzen der Multiple-Sklerose-Forschung zu verschieben, sagte Anthony Durkacz, der Interims-CEO von FSD Pharma. Unsere bisherigen Daten sind sehr vielversprechend und stärken uns in unserer Mission, neuartige First-in-Class-Therapeutika für die Behandlung von MS zu entwickeln und damit die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Gerade jetzt, wo wir in die klinische Phase zu Lucid-MS eintreten, ist das Forum ein perfekter Ort, um unseren möglichen Durchbruch bei der Hemmung der Demyelinisierung mit anderen Pharmaunternehmen und einigen der renommiertesten Forscher und Kliniker auf dem Gebiet von MS zu diskutieren.

FSD Pharma hat zudem ein neues Unternehmensvideo veröffentlicht, das Einblicke in die Multiple Sklerose und in die innovative und unermüdliche Forschungsarbeit des Unternehmens gibt, mit der Millionen von Menschen, die an dieser schwerwiegenden Erkrankung leiden, geholfen werden soll. Das Video kann unter www.youtube.com/watch?v=YOQzfd0p73s angesehen werden.

Unabhängig davon hat Morningstar einen Research Report zu FSD Pharma veröffentlicht. Hier die wichtigsten Eckdaten des Berichts:

– HUGE hat sich in den letzten drei Monaten und im vergangenen Jahr besser entwickelt als seine Wettbewerber im Bereich Biotechnologie und Arzneimittel.

– HUGE wird mit 4 von 5 Sternen bewertet.

– In der quantitativen Bewertung ist HUGE unterbewertet.

– Der faire Wert von HUGE liegt per 14. Februar 2023 bei 4,58 CAD bzw. 3,48 USD pro Aktie.

– Kurzfristiges Marktstimmung zeigt starke bullische Evidenz.

– Mittelfristiges Marktstimmung zeigt sehr starke bullische Evidenz.

– Langfristiges Marktstimmung zeigt bullische Evidenz.

Der vollständige Bericht ist exklusiv für Morningstar-Abonnenten erhältlich.

FSD Pharma hat die Independent Trading Group (ITG) mit der Erbringung von Market-Making-Leistungen beauftragt. ITG wird die Aktien des Unternehmens an der kanadischen Wertpapierbörse handeln, um einen geordneten Markt aufrechtzuerhalten, die Liquidität der Aktien des Unternehmens zu verbessern und das Unternehmen mit Marktinformationen zu versorgen.

Vereinbarungsgemäß erhält ITG ein Honorar in Höhe von 7.500 CAD pro Monat für einen Mindestzeitraum von drei Monaten. Nach Ablauf der ersten drei Monate kann die Vereinbarung vom Unternehmen jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen schriftlich gekündigt werden. Das Unternehmen und ITG sind nicht miteinander verbunden. ITG ist derzeit weder direkt noch indirekt am Unternehmen oder seinen Wertpapieren beteiligt.

Die Vereinbarung enthält keine leistungsbezogenen Komponenten und ITG erhält keine Aktien oder Optionen als Vergütung. ITG ist Mitglied der Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC). Dementsprechend hat ITG Zugang zu allen kanadischen Börsen und alternativen Handelssystemen. Der Vertrag mit ITG wurde am 16. Februar 2023 unterzeichnet.

FSD hat sich zur Ausgabe von Optionsscheinen bereit erklärt, die zum Erwerb von 500.000 Aktien des Unternehmens berechtigen. Die Optionsscheine laufen 13 Monate nach Erfüllung der Unverfallbarkeitskriterien ab und haben einen Ausübungspreis zwischen 1,85 USD und 8,00 USD.

Über FSD Pharma

FSD Pharma Inc. ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit drei Arzneimittelkandidaten in verschiedenen Entwicklungsphasen. FSD BioSciences, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die pharmazeutische Forschung und Entwicklung seiner Hauptverbindung FSD201, eine eigens entwickelte ultramikronisierte PEA-(Palmitoylethylamin)-Formulierung zur Behandlung von Entzündungskrankheiten.

Lucid Psycheceuticals Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung seiner wichtigsten Verbindungen, Lucid-Psych und Lucid-MS. Lucid-Psych ist eine Molekülverbindung, die für die mögliche Behandlung von psychischen Störungen identifiziert wurde und um diese Kategorie zu erweitern, untersucht das Unternehmen andere Produkte, die auf akute medizinische Bedürfnisse aufgrund von Drogenmissbrauch wie Alkohol abzielen. Lucid-MS ist eine Molekülverbindung, die für die potenzielle Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen identifiziert wurde.

