Source Intelligence erwirbt ChainPoint

Der Erwerb erweitert die internationale Präsenz von Source Intelligence, seine Produktleistung sowie die Anwendbarkeit in den Branchen

SAN DIEGO, KALIFORNIEN, USA / ACCESSWIRE / 23. Mai 2023 / Source Intelligence, ein branchenführender Softwareanbieter von Lösungen für Supply-Chain-Compliance- und ESG-Management, gibt den Erwerb von ChainPoint bekannt, einer Softwareplattform für die Überwachung und Sicherung von Lieferketten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70652/Source_230523_DEPRCOM.001.jpeg

ChainPoint spezialisiert sich darauf, durch die Verbindung von Systemen und den Austausch von Informationen Unternehmen bei der Überwachung von Lieferketten zu helfen. Die sichere, cloudbasierte Plattform des Unternehmens ermöglicht es den Anwendern, vom Rohstoff bis zur Fertigware Informationen zu Produkten, Prozessen und Lieferanten zu verwalten und weiterzugeben. Aufgrund ihrer Flexibilität und Skalierbarkeit ist die Software von ChainPoint in jeder Branche und für jegliche Ware und Lieferkette anwendbar.

Der Erwerb von ChainPoint ermöglicht es Source Intelligence, seine Präsenz in Europa auszuweiten. Beide Unternehmen können auch ihre Kunden besser bei der Verwaltung und der Verbesserung von nachhaltigen Lieferketten unterstützen, während Kosten und Risiken gleichzeitig gesenkt werden.

Die Zusammenarbeit mit Source Intelligence wird unsere Position auf den internationalen Märkten festigen und die Neuerung und Qualität des Serviceangebots unseres Teams für bestehende und neue Kunden weiter verstärken, meint Johan Zandbergen, Gründer und CEO von ChainPoint.

Gemeinsam werden ChainPoint und Source Intelligence ihren globalen Kunden und Interessengruppen eine weitgehendere, wertvollere Lösung in einer größeren Vielfalt an Branchen liefern. Die Partnerschaft verbessert auch die robusten Lösungen von Source Intelligence mit Fähigkeiten zur Rückverfolgbarkeit von Rohmaterialien wie Kakaobohnen, Baumwolle, Holz, Palmöl und vielen anderen Rohstoffen.

Der Erwerb von ChainPoint erlaubt es uns, mehr Rohmaterialien bis zu ihrer Quelle zurückzuverfolgen und erweitert unsere Fähigkeit, Kunden in anderen Branchen zu helfen – einschließlich der Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie und des Einzelhandels, erklärt Glenn Trout, CEO von Source Intelligence. Mit einer breiteren Auswahl an Supply-Chain-Compliance- und -Transparenz-Lösungen sind wir besser positioniert, unserem schnell wachsenden globalen Kundenbestand zu dienen.

Über Source Intelligence: Source Intelligence liefert Dienstleistungen und Software, die die sich entwickelnde Vielschichtigkeit bei der Produktkonformität und dem ESG-Management vereinfachen. Das SaaS-Unternehmen mit Sitz in San Diego in Kalifornien, USA, bietet voll skalierbare Lösungen zur Produktkonformität, verantwortungsbewussten Beschaffung, Nachhaltigkeit und Obsoleszenz von Komponenten, die den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Unternehmens angepasst werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.sourceintelligence.com.

Über ChainPoint: ChainPoint wurde im Jahr 2003 von Johan Zandbergen gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Arnhem in den Niederlanden. Zusätzliche Standorte befinden sich in Deutschland und in Frankreich. ChainPoint ist ein spezialisierter, globaler Softwareanbieter für nachhaltige Lieferketten, um Konformität, Transparenz und die Verifizierung von ESG-Erklärungen zu gewährleisten. Das Unternehmen unterstützt Kunden weltweit dabei, Lieferketten zu überwachen und zu verwalten sowie für Kunden und andere Interessengruppen die Nachvollziehbarkeit zu verbessern. Die Lösungen von ChainPoint werden global von über 70.000 Unternehmen genutzt. Unter den Anwendern befinden sich weltweit führende Marken wie BCI, Tony’s Chocolonely und Next. Weitere Informationen finden Sie unter www.chainpoint.com.

