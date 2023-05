The Battery Show Europe kommentiert den boomenden europäischen Batteriemarkt, dessen Wachstum von Elektrofahrzeugen bestimmt wird

Informa Markets Engineering, Rob Shelton, Director von The Battery Show Europe, zeigt die Zukunftsperspektiven für den europäischen Batterie- und Elektrofahrzeugmarkt auf, da die EU auch weiterhin an der Spitze der internationalen Bemühungen im Bereich Batterietechnologie steht

STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESSWIRE / 22. Mai 2023 / Der Batteriemarkt ist mit einem Wert von aktuell über USD $250 Mrd. derzeit eine der größten wachsenden Industrien in Europa, was vor allem auf die gestiegenen Ausgaben für Elektrofahrzeuge zurückzuführen ist. Allein in Europa sind 2,3 Millionen Plug-in-Elektrofahrzeuge zugelassen, und in nordeuropäischen Ländern machten Elektrofahrzeuge im Jahr 2021 mehr als 30 Prozent des Neuwagenumsatzes aus. In jüngster Zeit hat sich der Batteriemarkt in zahlreichen Bereichen weiterentwickelt, darunter Elektro- und Hybridfahrzeuge, Elektroantriebe für Nutzfahrzeuge und Betriebssysteme mit künstlicher Intelligenz, die allesamt eine große Rolle dabei gespielt haben, Elektro- und Hybridfahrzeuge zugänglicher, sicherer und kostengünstiger zu machen.

Der Markt für Elektrofahrzeuge wird voraussichtlich weiter wachsen, da die Verbraucher den Kauf von Elektro- und Hybridfahrzeugen in den Vordergrund stellen. Welche Vorteile bieten Elektrofahrzeuge? Elektrofahrzeuge kommen sowohl Verbrauchern als auch Herstellern zugute. So können Unternehmen beispielsweise durch das Angebot einer Infrastruktur zum Aufladen von Elektrofahrzeugen und die Umstellung von Fahrzeugflotten auf Elektrofahrzeuge eine glaubwürdige Rolle bei der Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen spielen und eine breitere Einführung von Elektrofahrzeugen unterstützen. Am vorteilhaftesten für den Verbraucher sind die Wartungs- und Ladekosten bei Elektrofahrzeugen, die in der Regel niedriger sind, und vollelektrische Antriebsstränge haben weniger bewegliche Teile als herkömmliche Verbrennungsmotoren, sodass sie weniger Wartung und keinen Ölwechsel erfordern.

Die europäische Elektrofahrzeugindustrie ist auf der Überholspur, in Bezug auf Innovation führend und bereitet uns den Weg in eine nachhaltige Zukunft. Mit einer starken Kombination aus visionären Strategien, unerbittlichen technologischen Fortschritten und kompromisslosem Umweltbewusstsein sind Elektrofahrzeuge nicht nur dazu bereit, in Europa erfolgreich zu sein, sondern sich auch durchzusetzen, so Rob Shelton, Event Director, Battery Show Europe.

Die Verbraucher sind sich zunehmend der Notwendigkeit bewusst, die CO2-Emissionen zu reduzieren, und Elektrofahrzeuge werden als umweltfreundlichere Alternative zu herkömmlichen Benzin- und Dieselfahrzeugen angesehen. Die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge hat sich in den letzten Jahren rasant erweitert, und in den Städten und an den Autobahnen wurden mehr Ladestationen installiert. Dadurch ist es für Personen einfacher und bequemer, Elektrofahrzeuge zu besitzen und zu nutzen. Schließlich haben sich auch die Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von Elektrofahrzeugen verbessert, da jetzt mehr Modelle zu niedrigeren Preisen verfügbar sind, was sie für die Verbraucher attraktiver macht.

The Battery Show Europe wird viele Themen rund um Elektrofahrzeuge auf der anstehenden Expo vom 23. bis 25. Mai in Stuttgart (Deutschland) diskutieren. Live-Produktpräsentationen von Siemens, Donaldson, DuPont, Henkel und Dow sowie das neue Open Tech Forum werden auch reale Beispiele für die Technologie liefern, die die Branche antreibt, und Antworten auf Fragen zu neuen Technologien, Prozessen und Entwicklungen liefern. Nach Konferenzpässen und Workshops vor der Konferenz besteht eine hohe Nachfrage, da die Branche plant, sich zum Networking und Wissensaustausch zu treffen.

Es wird erwartet, dass der Batteriemarkt in Europa und den USA sowie in Asien weiter wächst. Die Battery Show Europe wird weiterhin den Trends der Branche folgen und die aktuellsten Informationen bereitstellen.

Über The Battery Show:

The Battery Show ist die größte und umfassendste Veranstaltung für moderne Batterietechnologie, die zusammen mit der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo stattfindet, der einzigen Messe und Konferenz, die ausschließlich der modernen Batterie und dem Antriebsstrang von Elektro- und Hybridfahrzeugen gewidmet ist. Besucher unserer Messen können die neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von mehr als 770 Herstellern erleben und kennenlernen, sich mit über 10.000 Teilnehmern vernetzen und auf eine breite Palette an Informationen über verschiedene Bereiche hinweg und technische Sessions zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Engineering mit einem regionalen Fokus bei der Battery Show Europe in Stuttgart, Deutschland. Zudem setzt Informa Markets 2023 auch erstmalig die Battery Show India findet 2023 im India Expo Center, Greater Noida, auf.

Darüber hinaus gibt es noch die Battery Show North America in Novi, Michigan. Alle 3 Messen finden jährlich statt, um Ingenieure, Führungskräfte, branchenführende Marken und innovative Vordenker zusammenzubringen, sodass diese bahnbrechende Produkte entdecken und leistungsstarke Lösungen für die Zukunft entwickeln können. Treten Sie mit der Battery Show in Kontakt und reden Sie mit auf Facebook, LinkedIn und Twitter. The Battery Show wird von ihrem offiziellen Medienpartner Battery Technology Online unterstützt. Die Battery Show North America und Battery Show Europe waren beide im Jahr 2022 Finalisten des AEO Excellence Award, und North America gewann 2019 den TSE Gold 100 Award und war 2023 im Finale.

Über Informa Markets – Engineering:

Das Engineering-Portfolio von Informa Markets ist der führende Ausrichter von B2B-Veranstaltungen, Herausgeber und Anbieter digitaler Medien für die weltweite fortschrittliche, technologiebasierte Fertigungsindustrie im Wert von $3 Billionen. Unsere Druck- und Elektronikprodukte liefern zuverlässige Informationen für den Engineering-Markt und nutzen unsere proprietäre Datenbank mit 1,3 Millionen Namen, um Lieferanten mit Käufern und Einflussnehmern zu verbinden. Wir richten mehr als 50 Veranstaltungen und Konferenzen in Dutzend Ländern aus, um Fertigungsexperten aus der ganzen Welt zu vernetzen. Das Engineering-Portfolio wird von Informa Markets organisiert, einer Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), dem weltweit führenden Messeveranstalter, der eine Vielzahl spezialisierter Märkte zum Leben erweckt, Chancen erschließt und ihnen dabei hilft, 365 Tage im Jahr zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter www.informamarkets.com.

