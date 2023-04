Im Mittelpunkt der Battery Show Europe 2023 steht die Ausschöpfung des vollen Potenzials Europas bei der nachhaltigen, wettbewerbsfähigen und leistungsstarken Herstellung von Batterien

Zu den wichtigsten Unternehmen gehören u. a. Redner von Siemens, ALDI, BloombergNEF, McKinsey, Universität Münster, GM

Stuttgart, Deutschland / ACCESSWIRE / 20. April 2023 / Die Battery Show Europe kehrt zurück und findet zusammen mit der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo als die weltweit größte Messe, die die europäische und internationale Community für moderne Batterie- und EV/HEV-Technik verbindet, vom 23. bis 25. Mai auf der Messe Stuttgart in Stuttgart (Deutschland) statt. Auf dem Event 2023 werden mehr als 100 Redner an drei Tagen fast 40 Stunden Informationen bieten. Jeden Tag finden renommierte Keynotes statt, Vordenker von führenden OEMs werden in 10 interaktiven Podiumsdiskussionen neue Märkte diskutieren, darunter: EV-Bergbauanwendungen, Elektrodenproduktion, Energiespeicherlösungen und Recycling.

Am Eröffnungstag wird ein Gespräch über Europas Plan für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Batterieindustrie das Thema der Veranstaltung mit einer Podiumsdiskussion mit führenden globalen Vertretern der Batteriehersteller vorgeben: Torsten Freund, Leiter des Battery Passport-Projekts der Global Battery Alliance, Ilka von Dalwigk, Policy Manager bei InnoEnergy, und Mitarbeiter der führenden Lebensmittelkette Deutschlands ALDI.

Deutschland ist gleichbedeutend mit der Automobilherstellung. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche und Volkswagen kamen alle aus Deutschland. Stuttgart ist der Geburtsort zweier führender Automobilhersteller und bis heute das Zentrum der Branche, so Rob Shelton, Event Director, The Battery Show Europe. Wir möchten Gespräche anbieten, die die Position Europas und Deutschlands als Marktführer bekräftigen, da Europa weiterhin skaliert und neue Innovationen und Fortschritte hervorbringt, die die globale Bedeutung verstärken. In einem kompakten dreitägigen Konferenzprogramm werden alle denkbaren Themen rund um Batterien und Elektrofahrzeuge sorgfältig behandelt. Die Marken und Redner auf der Bühne sind weltweit anerkannte Experten und Schlüsselakteure, die die europäische Batteriebranche im Epizentrum der Produktion in Deutschland voranbringen.

Die Elektrofahrzeugbranche hat weltweit einen Wert von über $250 Milliarden, und jedes Jahr werden über 6 Millionen Plug-in-Elektrofahrzeuge verkauft. Allein Europa verzeichnete 2,3 Millionen Registrierungen von Plug-in-Elektrofahrzeugen. Auf der Battery Show und der Electric & Hybrid Vehicle Technology Conference wird im Mai dieses Jahres zahlreiche Infoveranstaltungen für mehr als 10.000 Besucher und über 770 Zulieferer bereithalten, die die Branche voranbringen wollen.

Zu den renommiertesten Rednern, die während der Konferenz auf der Bühne zu sehen sein werden, gehören:

– Dr. Michal V. Wolkin, Director of Battery Investments Technology Acceleration and Commercialization, General Motors

– Markus Birkhan, Head of Vertical Battery Germany, Siemens AG

– Sebastian Wolf, Head of Operations Battery Cell, PowerCo

– Dr. Esther Quintanilla, Global Automotive Strategic Mobility Leader, Dow Mobility Science

– Volker Schumann, General Manager for Battery Sales, Toshiba Electronics Europe GmbH

– Andreas Weiglein, Vice President Operations, SVOLT

– Yann Vincent, CEO, Automotive Cells Company

– Dr. Jeff Chamberlain, CEO und Mitbegründer, Volta Energy Technologies

– Dr. Dirk Abendroth, CEO, CustomCells

– Dr. Vincent Luvinage, CEO, OneD Battery Sciences

– Dr. Jan-Marc Luchies, COO, OneD Battery Sciences

Die Referenten behandeln aktuelle und wichtige Schlüsselthemen aus verschiedenen Bereichen, darunter Nachhaltigkeit, KI und Intelligenz, Richtlinien und Vorschriften, Lithium- und Li-Ionen-Technologie der nächsten Generation, Siliziumanoden- und Natrium-Innovationen, Entwicklung der Batteriechemie, Elektrodenherstellung, Gigafactory-Ökosysteme, Grid-Scale-Storage, globale Elektro- und Hybridfahrzeuge für mittlere und schwere Nutzfahrzeuge sowie die Entwicklung von Nutzfahrzeugen einschließlich Elektroantrieben und vielem mehr.

Die Battery Show und die Electric & Hybrid Vehicle Technology Conference haben sich auch mit Battery Associates zusammengetan, um nachhaltige Innovationen in Zusammenhang mit Batterien in Europa weiter zu fördern. Die Delegierten können am 22. Mai vor der Konferenz an einem Workshop BatteryMBA Masterclass teilnehmen und sich während der Konferenz auch mit dem Team treffen, um mehr zu erfahren. Folgende Themen werden im Mittelpunkt stehen: Elektrifizierung des Marktes für Geländefahrzeuge, Batteriesicherheitstraining, Batterie- und EV-Wärmemanagement und Batterietechnologien der nächsten Generation.

Der Event Preview Guide ist jetzt live und bietet die neuesten Informationen zur Battery Show Europe 2023, darunter:

– Überblick über die Hauptredner und Konferenzen

– Die wichtigsten Ausstellunghighlights

– Hallenpläne und Neuigkeiten über die Aussteller

– Reise- und Transportinformationen

Die Battery Show Europe 2023 ist eine einzigartige Zusammenkunft von Experten aus der Batteriebranche. Die nordamerikanische Batterie-/Elektrofahrzeugproduktion läuft derzeit auf Hochtouren, insbesondere nachdem sie im letzten Sommer durch die IRA-Gesetzgebung noch beschleunigt wurde. Die europäische Seite der Industrie hat zugesehen und eine geeignete Antwort darauf formuliert. In der Zwischenzeit schauen wir alle auf China. Die Battery Show Europe wird die besten Köpfe der Branche zusammenbringen und sich mit diesen und anderen wichtigen Problemen befassen, so Michael Anderson, Editor von Battery Technology Online.

Die Battery Show Europe nimmt derzeit neue Aussteller in die Warteliste auf. Um sich für die Battery Show Europe anzumelden, besuchen Sie bitte: www.thebatteryshow.eu.

Über The Battery Show:

The Battery Show ist die größte und umfassendste Veranstaltung für moderne Batterietechnologie, die zusammen mit der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo stattfindet, der einzigen Messe und Konferenz, die ausschließlich der modernen Batterie und dem Antriebsstrang von Elektro- und Hybridfahrzeugen gewidmet ist. Besucher unserer Messen können die neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von mehr als 770 Herstellern erleben und kennenlernen, sich mit über 10.000 Teilnehmern vernetzen und auf eine breite Palette an Informationen über verschiedene Bereiche hinweg und technische Sessions zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Engineering mit einem regionalen Fokus bei der Battery Show Europe in Stuttgart, Deutschland. Zudem setzt Informa Markets 2023 auch erstmalig die Battery Show India findet 2023 im India Expo Center, Greater Noida, auf.

Darüber hinaus gibt es noch die Battery Show North America in Novi, Michigan. Alle 3 Messen finden jährlich statt, um Ingenieure, Führungskräfte, branchenführende Marken und innovative Vordenker zusammenzubringen, sodass diese bahnbrechende Produkte entdecken und leistungsstarke Lösungen für die Zukunft entwickeln können. Treten Sie mit der Battery Show in Kontakt und reden Sie mit auf Facebook, LinkedIn und Twitter. The Battery Show wird von ihrem offiziellen Medienpartner Battery Technology Online unterstützt. Die Battery Show North America und Battery Show Europe waren beide im Jahr 2022 Finalisten des AEO Excellence Award, und North America gewann 2019 den TSE Gold 100 Award und war 2023 im Finale.

Über Informa Markets – Engineering:

Das Engineering-Portfolio von Informa Markets ist der führende Ausrichter von B2B-Veranstaltungen, Herausgeber und Anbieter digitaler Medien für die weltweite fortschrittliche, technologiebasierte Fertigungsindustrie im Wert von $3 Billionen. Unsere Druck- und Elektronikprodukte liefern zuverlässige Informationen für den Engineering-Markt und nutzen unsere proprietäre Datenbank mit 1,3 Millionen Namen, um Lieferanten mit Käufern und Einflussnehmern zu verbinden. Wir richten mehr als 50 Veranstaltungen und Konferenzen in Dutzend Ländern aus, um Fertigungsexperten aus der ganzen Welt zu vernetzen. Das Engineering-Portfolio wird von Informa Markets organisiert, einer Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), dem weltweit führenden Messeveranstalter, der eine Vielzahl spezialisierter Märkte zum Leben erweckt, Chancen erschließt und ihnen dabei hilft, 365 Tage im Jahr zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter www.informamarkets.com.

