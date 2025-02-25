Southern Cross Gold bohrt rekordhochgradige Ergebnisse in Shallow Apollo: 17,3 Meter mit 15,3 g/t Gold und 3,2 % Antimon

16. MÄRZ 2026, Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien – Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-large-drill-program-in-2026-at-world-class-gold-antimony-project-in-australia/ -) gibt die Ergebnisse von vier Bohrlöchern aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 6). Zu den besten Ergebnissen gehörte ein Abschnitt von 17,3 m mit 22,9 g/t AuEq (15,3 g/t Au, 3,2 % Sb) ab 251,1 m in der Bohrung SDDSC200.

Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird für alle gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 60 % bis 80 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

Vier wichtige Erkenntnisse:

1. Rekordgehalt in Shallow Apollo – Der hochgradigste zusammengesetzte Abschnitt wurde in den oberen 220 vertikalen Metern von Apollo verzeichnet: 17,3 m mit 22,9 g/t Goldäquivalent, einschließlich 6,3 m mit 32,3 g/t Gold und 7,0 % Antimon.

2. Apollo liefert in alle Richtungen – Vier Bohrlöcher, die sowohl von Ost nach West als auch von West nach Ost gebohrt wurden, trafen alle auf Mineralisierung. Das System ist durchgehend, konsistent und reagiert im oberen Bereich von Apollo vorhersehbar auf die Bohrkrone.

3. Der Antimongehalt ist in Oberflächennähe sehr hoch – Mehrere Abschnitte in diesen Bohrlöchern wiesen über 20 % Antimon auf, was mit dem Zonierungsmodell übereinstimmt, das die höchsten Antimongehalte in den oberen 700 m des Systems vorhersagt. Angesichts der aktuellen Antimonpreise und der weltweiten Versorgungsengpässe ist dies von strategischer Bedeutung.

4. Neue Adernsysteme tauchen auf – SDDSC200 identifizierte ein bisher unbekanntes Adernsystem, was daran erinnert, dass sich das System mit jedem gebohrten Loch weiter ausdehnt. Wir füllen keine bekannte Lücke – wir entdecken immer noch neue Teile davon.

Michael Hudson, President & CEO, erklärt: Diese vier Bohrlöcher leisten einen wichtigen Beitrag – sie zeigen, dass das obere Apollo-System, innerhalb von 220 vertikalen Metern unter der Oberfläche, in der Lage ist, extrem hohe Gold-Antimon-Gehalte über große Mächtigkeiten hinweg zu beherbergen. Die 17,3 m mit 22,9 g/t Goldäquivalent in SDDSC200 sind der beste Composite-Wert, den wir je im oberen Teil von Apollo verzeichnet haben, und befinden sich in einem Gebiet, in dem wir zuvor noch nicht gebohrt hatten. Das ist keine Infill-Bohrung – das ist eine Entdeckung.

Was uns an dieser Ergebnisreihe besonders beeindruckt, ist die Konsistenz. Vier Bohrlöcher, die in wechselnden Richtungen im oberen Teil von Apollo gebohrt wurden, trafen alle auf Mineralisierung. Die Adernsysteme sind durchgehend, sie sind vorhersehbar, und die hochgradigen Bohrkerne tauchen immer wieder genau dort auf, wo die Geologie es erwartet. SDDSC200 durchschnitt zudem ein Adernsystem, das wir zuvor noch nicht gesehen hatten, was uns daran erinnert, dass sich Apollo durch weitere Bohrungen noch immer ausdehnt.

Die Antimon-Ergebnisse hier sind ebenso überzeugend. Mehrere Abschnitte wiesen einen Antimon-Gehalt von über 20 % auf – sehr hohe Konzentrationen, die den epizonalen Charakter von Sunday Creek und die natürliche Anreicherung von Antimon in den oberen Teilen des Systems widerspiegeln. In einer Zeit, in der die westliche Welt ihre Antimon-Lieferkette dringend neu bewertet, sind diese Gehalte von Bedeutung.Mit 46 Bohrlöchern, deren Ergebnisse noch ausstehen, und zehn Bohrgeräten im Einsatz ist der Nachrichtenfluss aus Sunday Creek nach wie vor so stark wie eh und je.

Für alle, die es genau wissen wollen – Highlights:

Vier Diamantbohrlöcher (SDDSC195, SDDSC198, SDDSC199, SDDSC200) wurden im oberen Teil des Apollo-Prospekts fertiggestellt, wobei sowohl Infill-Positionen innerhalb bekannter Aderzüge als auch Lücken innerhalb von 220 Höhenmetern unter der Oberfläche untersucht wurden, die zuvor noch nie bebohrt worden waren. Die Bohrungen wurden abwechselnd in Ost-West- und West-Ost-Richtung durchgeführt, um die Schnittwinkel über die steil einfallende Aderarchitektur hinweg zu optimieren. Die tatsächlichen Mächtigkeiten werden auf etwa 60 % bis 80 % der gemeldeten Bohrlochmächtigkeiten geschätzt.

SDDSC195 (West-Ost, Bohrlochtiefe insgesamt 152 m): Fünf Adernsysteme durchschnitten, neuer hochgradiger Kern im Adernsystem A50 identifiziert:

– 4,0 m mit 4,8 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 128,6 m

o einschließlich 0,4 m mit 31,4 g/t AuEq (26,6 g/t Au, 2,0 % Sb) ab 129,6 m

– 10,3 m mit 8,9 g/t AuEq (7,9 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 136,9 m

o einschließlich 1,3 m mit 21,3 g/t AuEq (16,6 g/t Au, 2,0 % Sb) ab 139,3 m

o einschließlich 0,3 m mit 35,7 g/t AuEq (35,5 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 144,0 m

o einschließlich 0,4 m mit 113,5 g/t AuEq (105,0 g/t Au, 3,6 % Sb) ab 145,8 m

SDDSC198 (Ost-West-Richtung, Bohrlochtiefe insgesamt 274 m): Drei Adersätze durchschnitten, die bekannte obere Apollo-Strukturen ausfüllen:

– 4,7 m mit 2,6 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 172,6 m

– 2,6 m mit 10,1 g/t AuEq (9,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 206,1 m

o darunter 0,1 m mit 182,6 g/t AuEq (179,0 g/t Au, 1,5 % Sb) ab 207,7 m

SDDSC199 (von West nach Ost, Bohrlochtiefe insgesamt 503 m): Acht Adernsysteme durchschnitten, hochgradiger Kern im Adernsystem A30 abgegrenzt, mit Fokus auf eine Lücke 24 vertikale Meter unterhalb des zuvor gemeldeten SDDSC164:

– 17,9 m mit 8,3 g/t AuEq (5,0 g/t Au, 1,4 % Sb) ab 210,4 m

o einschließlich 4,4 m mit 30,8 g/t AuEq (18,2 g/t Au, 5,3 % Sb) ab 213,2 m

– 4,4 m mit 3,4 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 240,6 m

o einschließlich 0,2 m mit 67,9 g/t AuEq (60,8 g/t Au, 3,0 % Sb) ab 242,9 m

– 4,4 m mit 3,1 g/t AuEq (2,1 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 248,1 m

– 3,6 m mit 12,8 g/t AuEq (7,1 g/t Au, 2,4 % Sb) ab 258,6 m

o einschließlich 2,0 m mit 21,6 g/t AuEq (11,8 g/t Au, 4,1 % Sb) ab 260,3 m

– 0,1 m mit 88,7 g/t AuEq (78,0 g/t Au, 4,5 % Sb) ab 267,5 m

– Einzelne Untersuchungsergebnisse mit mehr als 20 % Antimon:

o 0,52 m mit 34,8 g/t Au, 29,8 % Sb ab 214,5 m

o 0,26 m mit 19,3 g/t Au, 21,4 % Sb ab 261,8 m

– Diese erhöhten Antimongehalte stehen im Einklang mit dem epizonalen Zonierungsmodell, das eine Antimonanreicherung in den oberen 700 m des Systems vorhersagt

SDDSC200 (von West nach Ost, Gesamttiefe 321 m): Es wurden vier Adernsysteme durchschnitten, darunter eine bisher nicht erkannte Struktur, sowie mehrere hochgradige Bohrkerne im Adernsystem A30, das 40 vertikale Meter unterhalb des A30-Bohrkerns von SDDSC199 liegt:

– 6,6 m mit 6,3 g/t AuEq (5,7 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 228,0 m

o darunter 0,9 m mit 31,3 g/t AuEq (29,5 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 233,7 m

– 4,3 m mit 5,2 g/t AuEq (3,3 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 244,6 m

o einschließlich 0,2 m mit 105,0 g/t AuEq (61,0 g/t Au, 18,4 % Sb) ab 248,2 m

– 17,3 m mit 22,9 g/t AuEq (15,3 g/t Au, 3,2 % Sb) ab 251,1 m: der bislang hochgradigste zusammengesetzte Abschnitt, der in den oberen 220 vertikalen Metern von Apollo verzeichnet wurde

o einschließlich 0,6 m mit 30,6 g/t AuEq (30,6 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 251,1 m

o einschließlich 6,3 m mit 48,9 g/t AuEq (32,3 g/t Au, 7,0 % Sb) ab 256,9 m

o darunter 0,3 m mit 64,5 g/t AuEq (54,7 g/t Au, 4,1 % Sb) ab 264,5 m

o einschließlich 0,6 m mit 48,0 g/t AuEq (21,3 g/t Au, 11,2 % Sb) ab 267,1 m

– Einzelne außergewöhnliche Untersuchungsergebnisse:

o 0,91 m mit 131 g/t Au, 8,45 % Sb ab 257,5 m

o 0,40 m mit 33,0 g/t Au, 28,1 % Sb ab 259,5 m

Gesamtwerte des Projekts bis heute

– Seit Ende 2020 wurden von Sunday Creek 247 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 114.806 m gemeldet

– 81 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au bei Anwendung eines unteren Cutoff-Wertes von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.

– 101 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.

– 46 Bohrlöcher, deren Ergebnisse noch ausstehen, darunter 10 aktive Bohrungen, wobei neun Bohrgeräte im Einsatz sind und eines für die regionale Exploration vorgesehen ist

– 200.000 m Bohrprogramm, das bis zum 1. Quartal 2027 fortgesetzt wird

Erörterung der Bohrlöcher

Hier werden vier Bohrlöcher vorgestellt, die auf das obere Apollo-Prospekt abzielen und abwechselnd in Ost-West- und West-Ost-Richtung gebohrt wurden, um hohe Schnittwinkel über die steil einfallende Aderarchitektur hinweg zu optimieren. Das Programm hatte zwei klare Ziele:

– die Untersuchung bisher unerschlossener Lücken innerhalb von 220 Höhenmetern über der Oberfläche (SDDSC199 und SDDSC200); und

– die Grenzen bekannter Adersätze innerhalb des oberen Apollo-Systems zu vervollständigen (SDDSC195 und SDDSC198).

Alle vier Bohrlöcher lieferten hochgradige Gold-Antimon-Mineralisierungen und belegten damit die Kontinuität und Vorhersagbarkeit des oberen Apollo-Systems. Wichtig ist, dass beide Lückenuntersuchungsbohrungen neue hochgradige Abschnitte innerhalb des A30-Adernsystems identifizierten, wobei SDDSC200 – das weitere 40 vertikale Meter unterhalb von SDDSC199 abte – den hochgradigsten zusammengesetzten Abschnitt lieferte, der jemals innerhalb der oberen 220 vertikalen Meter von Apollo verzeichnet wurde. SDDSC200 durchschnitten zudem ein bisher nicht erkanntes Adernsystem, was bestätigt, dass sich das System mit jeder weiteren Bohrung weiter ausdehnt.

Der erhöhte Antimongehalt, der in mehreren Abschnitten sowohl in SDDSC199 als auch in SDDSC200 beobachtet wurde – wobei mehrere Einzelanalysen 20 % Sb überstiegen -, steht im Einklang mit dem für epizonale Systeme charakteristischen Zonierungsmuster, bei dem die Antimonanreicherung in den oberen 700 m der mineralisierten Säule am stärksten ist. Dieses Muster wurde nun wiederholt im gesamten Apollo-Gebiet bestätigt und untermauert das interpretierte epizonale Modell für Sunday Creek.

Zusammengenommen zeigen diese Ergebnisse, dass das obere Apollo-System bereits in oberflächennahen Bereichen sehr hohe Gold-Antimon-Gehalte aufweist, dass die Aderarchitektur über eine Reihe von Bohrrichtungen hinweg räumlich kohärent ist und dass durch weitere Infill- und Step-out-Bohrungen weiterhin ein erhebliches Entdeckungspotenzial besteht.

SDDSC195

SDDSC195 wurde von West nach Ost gebohrt und durchteufte fünf Adernsysteme; dabei wurde ein neuer HG-Kern innerhalb des A50-Adernsystems identifiziert. Die A50-Aderngruppe und der HG-Kern ergaben eine breite mineralisierte Zone von 10,3 m mit 8,9 g/t AuEq (7,9 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 136,9 m, einschließlich 0,4 m mit 113,5 g/t AuEq (105,0 g/t Au, 3,6 % Sb) ab 145,8 m.

Ausgewählte Highlights umfassen:

– 4,0 m mit 4,8 g/t AuEq (4,0 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 128,6 m, einschließlich;

o 0,4 m mit 31,4 g/t AuEq (26,6 g/t Au, 2,0 % Sb) ab 129,6 m

– 10,3 m mit 8,9 g/t AuEq (7,9 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 136,9 m, einschließlich;

o 1,3 m mit 21,3 g/t AuEq (16,6 g/t Au, 2,0 % Sb) ab 139,3 m

o 0,3 m mit 35,7 g/t AuEq (35,5 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 144,0 m

o 0,4 m mit 113,5 g/t AuEq (105,0 g/t Au, 3,6 % Sb) ab 145,8 m

SDDSC198

SDDSC198 wurde von Ost nach West gebohrt und zielte auf die Verdichtung bekannter Adernsysteme im oberen Bereich des Apollo-Systems ab. Es wurden drei Adernsysteme durchschnitten, wobei ein einzelner Goldwert von über 100 g/t Au erzielt wurde; 0,1 m mit 182,6 g/t AuEq (179,0 g/t Au, 1,5 % Sb) ab 207,7 m.

Ausgewählte Highlights umfassen:

– 4,7 m mit 2,6 g/t AuEq (2,3 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 172,6 m

– 2,6 m mit 10,1 g/t AuEq (9,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 206,1 m, einschließlich;

o 0,1 m mit 182,6 g/t AuEq (179,0 g/t Au, 1,5 % Sb) ab 207,7 m

SDDSC199

SDDSC199 wurde von West nach Ost gebohrt und zielte auf eine Lücke in der Bohrung ab, die sich etwa 24 vertikale Meter unterhalb des HG-Kerns befand, der in der zuvor gemeldeten Bohrung SDDSC164 (1,9 m mit 16,5 g/t AuEq (14,4 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 198,0 m) gemeldet wurde. Es wurden acht Adernsysteme identifiziert, und innerhalb des Adernsystems A30 wurde ein HG-Kern abgegrenzt (Abbildung 4).

Zwei einzelne Untersuchungsergebnisse lagen über 20 % Antimon:

– 29,80 % Sb & 34,8 g/t Au auf 0,52 m ab 214,5 m

– 21,40 % Sb und 19,3 g/t Au auf 0,26 m ab 261,8 m.

Der in diesen Abschnitten beobachtete erhöhte Antimongehalt stimmt mit dem im oberen Teil des Apollo-Systems identifizierten Zonierungsmuster überein und stützt das interpretierte epizonale Modell eines erhöhten Antimongehalts in den oberen 700 m des Systems.

Zu den ausgewählten Highlights gehören:

– 17,9 m mit 8,3 g/t AuEq (5,0 g/t Au, 1,4 % Sb) ab 210,4 m (A30-Adernsystem), einschließlich:

o 4,4 m mit 30,8 g/t AuEq (18,2 g/t Au, 5,3 % Sb) ab 213,2 m (A30-HG-Kern)

– 4,4 m mit 3,4 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 240,6 m, einschließlich;

o 0,2 m mit 67,9 g/t AuEq (60,8 g/t Au, 3,0 % Sb) ab 242,9 m

– 4,4 m mit 3,1 g/t AuEq (2,1 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 248,1 m

– 3,6 m mit 12,8 g/t AuEq (7,1 g/t Au, 2,4 % Sb) ab 258,6 m, einschließlich:

o 2,0 m mit 21,6 g/t AuEq (11,8 g/t Au, 4,1 % Sb) ab 260,3 m

– 0,1 m mit 88,7 g/t AuEq (78,0 g/t Au, 4,5 % Sb) ab 267,5 m

SDDSC200

SDDSC200 wurde von West nach Ost gebohrt und zielte auf einen weiteren vertikalen Absprung von 40 Metern unterhalb des in SDDSC199 durchschnittenen A30-HG-Kerns ab (Abbildung 4). Es wurden vier Adersätze durchschnitten, von denen einer zuvor nicht erkannt worden war, und innerhalb des A30-Adersatzes wurden mehrere HG-Kerne identifiziert. Das Bohrloch lieferte einen einzelnen Goldwert von über 100 g/t Au und einen einzelnen Antimonwert von über 20 % Sb:

– 131 g/t Au & 8,45 % Sb auf 0,91 m ab 257,5 m

– 28,10 % Sb & 33,0 g/t Au auf 0,40 m ab 259,5 m

Der A30-Adernkomplex und der HG-Kern ergaben eine breite mineralisierte Zone von 17,3 m mit 22,9 g/t AuEq (15,3 g/t Au, 3,2 % Sb) ab 251,1 m, was den bislang hochgradigsten zusammengesetzten Durchschnitt im oberen Bereich von 220 vertikalen Metern des Apollo-Systems darstellt und das hochgradige Potenzial des Systems auch in den oberen Bereichen unterstreicht.

Zu den ausgewählten Highlights gehören:

– 6,6 m mit 6,3 g/t AuEq (5,7 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 228,0 m, einschließlich;

o 0,9 m mit 31,3 g/t AuEq (29,5 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 233,7 m

– 4,3 m mit 5,2 g/t AuEq (3,3 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 244,6 m, einschließlich;

o 0,2 m mit 105,0 g/t AuEq (61,0 g/t Au, 18,4 % Sb) ab 248,2 m

– 17,3 m mit 22,9 g/t AuEq (15,3 g/t Au, 3,2 % Sb) ab 251,1 m, einschließlich;

o 0,6 m mit 30,6 g/t AuEq (30,6 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 251,1 m

o 6,3 m mit 48,9 g/t AuEq (32,3 g/t Au, 7,0 % Sb) ab 256,9 m

o 0,3 m mit 64,5 g/t AuEq (54,7 g/t Au, 4,1 % Sb) ab 264,5 m

o 0,6 m mit 48,0 g/t AuEq (21,3 g/t Au, 11,2 % Sb) ab 267,1 m

Ausstehende Ergebnisse und Aktuelles

Derzeit sind neun Bohrgeräte im Sunday-Creek-Projekt im Einsatz, wobei ein weiteres Bohrgerät für die regionale Exploration vorgesehen ist. Es stehen Ergebnisse von 46 Bohrlöchern aus, die derzeit ausgewertet und analysiert werden, darunter zehn Bohrlöcher, die aktiv gebohrt werden, sowie ein aufgegebenes Bohrloch (Abbildung 2). Das Unternehmen setzt sein laufendes 200.000-m-Bohrprogramm bis zum 1. Quartal 2027 fort.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einer Fläche von 16.900 Hektar (ha) an erteilten Explorationskonzessionen. SXGC ist zudem Eigentümer von 1.392 ha Land, das den Kernbereich innerhalb und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.

Gold und Antimon bilden sich in einer Abfolge von Adernsystemen, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das Muttergestein) durchschneiden. Diese Adernsysteme ähneln einer Goldenen Leiter-Struktur, bei der sich das Hauptmuttergestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, wobei mehrere quer verlaufende Adernsysteme, die das Gold beherbergen, die Sprossen bilden. Bei Apollo und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen über eine Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis über 1.100 m unter der Oberfläche definiert; sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten) (und bis zu 10 m) und erstrecken sich in Streichrichtung über 20 m bis 100 m ( ).

Insgesamt wurden seit Ende 2020 247 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 114.806,33 m aus Sunday Creek gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 22 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.973,77 m, die aufgrund von Abweichungen oder den Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet, wobei drei weitere regionale Bohrlöcher derzeit ausgewertet werden. Insgesamt wurden von Ende der 1960er Jahre bis 2008 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt einundachtzig (81) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au und zweiundsiebzig (72) zusammengesetzte Abschnitte zwischen 50 g/t und 100 g/t Au sowie einhundertundeinen (101) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines Untergrenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m des Wirtsganges/Sediments (Sprossen der Leiter) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo definiert sind, von denen etwa 650 m intensiver durch Bohrungen untersucht wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 115 Sprossen definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie niedriggradige Randbereiche gekennzeichnet sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 2).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne-Strukturzone im Lachlan-Faltengürtel. Der regionale Wirtsgesteinskomplex der Sunday-Creek-Mineralisierung ist eine interbeddete Turbiditsequenz aus Schluffsteinen und geringfügigen Sandsteinen, die zu einer Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet wurde.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die alle auf der SXGC-Website zu finden sind. Diese Daten sowie ein Interview zu diesen Ergebnissen mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehalt-Cutoff angewendet, und die Abschnitte werden als Bohrdicke angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit eines Cutoffs für die Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Stelle zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten kommen kann.

Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen den Projektstandort sowie Draufsicht und Längsschnittansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Bohrlochkopf- und Untersuchungsdaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) angegeben; andernfalls wird sie für die übrigen gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 60 % bis 80 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 2 m ermittelt, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 1 m ermittelt wurden.

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

Sunday Creek (Abbildung 6) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungshöhe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (>12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen oft hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit geförderten Antimonvorräten. Antimon steht ganz oben auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien rangiert bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und Verteidigungssektor, wo es ein kritischer Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) definiert derzeit ein führendes Gold-Antimon-Projekt im Rahmen des Sunday Creek Gold-Antimon-Projekts, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 81 zusammengesetzte Abschnitte mit über 100 g/t Au aus 114,8 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m untersucht wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil noch verstärkt. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem kritischen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Technische Fundamentaldaten stärken das Investitionspotenzial weiter, da vorläufige metallurgische Untersuchungen eine nicht-refraktäre Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200-km-Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

– Ende –

Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

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Mariana Bermudez – Unternehmenssekretärin

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Geschäftsstelle

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Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Zweigstelle

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Michael Hudson, Präsident, CEO und Geschäftsführer von SXGC sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, ist die qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die nach den Qualitätssystemen ISO 9001 und NATA arbeitet. Die Proben wurden für die Goldanalyse mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) aufbereitet und analysiert, gefolgt von der Messung des Goldgehalts in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb der als mineralisiert interpretierten Gesteinsproben sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial haben, in Sunday Creek gewonnen und verkauft zu werden. In der Vergangenheit wurde Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung in die 54 km nordwestlich des Projekts gelegene Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021) und war im Jahr 2020 die sechsthöchstgradigste Untertage-Mine weltweit sowie einer der fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Zugrundelegung der Produktionskosten von Costerfield für 2024, eines Goldpreises von 2.500 US-Dollar pro Unze, eines Antimonpreises von 19.000 US-Dollar pro Tonne und einer Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

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Basierend auf den neuesten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Aufbereitung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel = ( / ) + 2,39 × (%) für geeignet, um die ersten Explorationsziele für die Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek festzulegen.

Erklärung einer JORC-kompetenten Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den neuen Explorationsergebnissen in diesem Bericht basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter Berufsgeologe im Bereich Bergbau (Nr. 10315), und Herr Hudson ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration und Herr Hudson ist Präsident, CEO und Geschäftsführer von Southern Cross Gold Consolidated Limited; beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, herausgegeben wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter dem Code SX2 auf www.asx.com.au verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext der Feststellungen der Sachverständigen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Bohrloch-Explorationsergebnisse, die den folgenden Mitteilungen entnommen wurden, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

– 4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2024 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A,

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Bekanntmachung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass sich die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktbekanntmachung nicht wesentlich geändert haben.

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen; dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen Wertpapieraufsichtsbehörden (unter dem Code SX2) eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

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Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen aus den hier berichteten Bohrlöchern SDDSC195, SDDSC198, SDDSC199 und SDDSC200 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor berichteten Bohrlöchern.

Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC195, SDDSC198, SDDSC199 und SDDSC200 (schwarze Linie) sowie zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit im Bohrbetrieb befindlichen sowie auf Untersuchungsergebnisse wartenden Bohrlöchern (dunkelblau).

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Abbildung 3: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang A-B in der Ebene der Gangbrekzie/des alterierten Sedimentwirts in Richtung NW (Streichrichtung 56 Grad), der mineralisierte Adernsätze anzeigt. Dargestellt sind die hier berichteten Bohrlöcher SDDSC195, SDDSC198, SDDSC199 und SDDSC200 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählte Durchschneidungen und zuvor berichtete Bohrlöcher. Die vertikale Ausdehnung der Adernsysteme ist durch die Nähe zu den Bohrlochdurchstichpunkten begrenzt.

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1

Abbildung 4: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang C-D in der Ebene der Dyk-Brekzie/des alterierten Sedimentgesteins in Richtung Osten (Streichrichtung 346 Grad), der auf die mineralisierte Aderngruppe A30 hinweist; der schraffierte Bereich stellt das noch nicht untersuchte Mineralisierungspotenzial entlang der Aderngruppe A30 dar.

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Abbildung 5: Regionaler Lageplan von Sunday Creek mit Bodenprobenahmen, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und ausgedehnten regionalen Gebieten, die im Rahmen eines 2.383 m umfassenden Bohrprogramms mit 12 Bohrlöchern untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen. Karte in GDA94/MGA Zone 55.

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Abbildung 6: Lage des Sunday Creek-Projekts sowie des zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle-Gold-Antimon-Projekts

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Tabelle 1: Übersichtstabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC195 152,15 Apollo 330989,7 5867715,6 318 -53,3 60,5

SDDSC198 273,6 Apollo 331180,4 5867849,1 306,1 -31,5 248,6

SDDSC199 503,43 Apollo 330887,5 5867704,5 312,7 -42,8 52,2

SDDSC200 320,54 Apollo 330887,2 5867704,3 312,7 -47,8 53

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC193 668,1 Golden Dyke 330775,4 5867891 295,5 -58,6 262,2

SDDSC194 929 Golden Dyke 330811,4 5867596,4 295,1 -64,4 310

SDDSC194W1 1438,86 Golden Dyke 330811,4 5867596,4 295,1 -64,4 311,2

SDDSC197 791,5 Golden Dyke 330217,8 5867664,2 268,9 -58,7 50,8

SDDSC201 321,4 Rising Sun 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3

SDDSC202 947,76 Apollo 331596,2 5867936,6 345,6 -43,4 266,9

SDDSC203 547 Golden Dyke 330775,3 5867888,9 295,5 -47,5 253,4

SDDSC204 1208,3 Apollo 331615,6 5867952,4 346,5 -58,2 270,4

SDDSC205 1211,4 Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -64,6 75,8

SDDSC205W1 In Bearbeitung, Plan 1250 m Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -64,6 75,8

SDDSC206 286,2 Golden Dyke 330752,7 5867734,4 306,9 -33 301

SDDSC207 584,25 Christina 330094,8 5867459,3 278,3 -48,8 20,7

SDDSC209 271,58 Apollo East 331463,3 5867746,4 341,2 -30,5 34

SDDSC210 512 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -43,6 264,3

SDDSC211 380,02 Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -40,1 250,4

SDDSC212 438,7 Apollo East 331464,9 5867866,4 333,2 -33,2 261,3

SDDSC213 941,4 Golden Dyke 330094,2 5867458,6 278,3 -62,6 14,6

SDDSC214 431,6 Apollo 331615,6 5867951,1 346,94 -55,2 268,9

SDDSC214W1 In Bearbeitung, Plan 1150 m Apollo 331615,6 5867951,1 346,94 -55,2 268,9

SDDSC215 476,39 Regional 331603,6 5867183,7 304,9 -38,2 15,4

SDDSC216A 572,36 Golden Dyke 330701,2 5867880,5 299,6 -46,1 250,6

SDDSC217 490,7 Apollo East 331481,2 5867839,5 335,4 -25 261,9

SDDSC218 900 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -47,6 265,5

SDDSC219 392,2 Golden Dyke 330701,5 5867880,3 299,6 -49,2 247,8

SDDSC220 716,7 Christina 329779,1 5867552,6 286,59 -26,5 70,5

SDDSC221 926,54 Golden Dyke 330754,1 5867733 307 -50,6 285,3

SDDSC222 In Bearbeitung, Plan 770 m Apollo 331596,1 5867936,9 345,43 -51,5 267,7

SDDSC223 435,25 Apollo East 331483 5867839,8 335,72 -33,9 262,2

SDDSC224 496,9 Golden Dyke 330700,6 5867879,9 299,62 -36,8 246,6

SDDSC225 992,8 Golden Dyke 330754,5 5867733 306,93 -52,8 284,8

SDDSC226 In Bearbeitung Plan 1900 m Rising Sun 331276,9 5867121,1 289,09 -56,4 336,5

SDDSC227 414,09 Apollo East 331483,8 5867840,3 335,83 -36,6 266,5

SDDSC228 447,5 Golden Dyke 330700,9 5867880,2 299,48 -47,1 245,2

SDDSC229 In Bearbeitung, Plan 610 m Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -48,5 266,9

SDDSC230 In Bearbeitung, Plan 1420 m Rising Sun 330357,5 5867862,3 277,3 -65,2 76,9

SDDSC232 In Bearbeitung Plan 516,5 m Christina 329777,6 5867552,2 286,76 -34,1 65,7

SDDSC233 445,9 Golden Dyke 330700,8 5867880,1 299,55 -40,7 245

SDDSC234 449 Apollo East 331484,5 5867840,3 335,75 -46,1 266,1

SDDSC237 In Bearbeitung, Plan 420 m Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,67 -43,2 245,7

SDDSC239 In Bearbeitung, Plan 800 m Golden Dyke 330754,1 5867733 306,9 -30,9 270,1

Regionale Bohrlöcher, die derzeit bearbeitet und analysiert werden

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDRE016 410,45 Redcastle 302735 5927298 217 -50,3 67,7

SDDRE017 359,8 Schöne Venus 305388,6 5926618 206,62 -50,9 68,9

SDDTS009 506 Tonstal 336992 5870553 524,6 -28,3 285

SDDTS008 700 Tonstal 336992 5870553 524,6 -35 30,2

SDDTS010 In Bearbeitung Plan 500 m Tonstal 336992 5870553 524,6 -37 44,4

Derzeit werden stillgelegte Bohrlöcher bearbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC216 131,2 Golden Dyke 330701 5867880,5 299,42 -46,3 252,5

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte aus SDDSC195, SDDSC198, SDDSC199 und SDDSC200 mit zwei Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m, höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m ausgeschnitten. Signifikante Abschnitte und Intervalltiefen sind auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC195 90,01 91,95 1,94 2,7 0,1 2,9

SDDSC195 94,42 97,03 2,61 1,1 0,5 2,3

SDDSC195 115,33 115,52 0,19 14,6 6,3 29,5

SDDSC195 122,84 126,35 3,51 0,6 0,3 1,4

SDDSC195 128,58 132,60 4,02 4,0 0,3 4,8

Einschließlich 129,56 129,95 0,39 26,6 2,0 31,4

SDDSC195 136,90 147,17 10,27 7,9 0,4 8,9

Einschließlich 139,32 140,64 1,32 16,6 2,0 21,3

Einschließlich 143,96 144,25 0,29 35,5 0,1 35,7

Einschließlich 145,76 146,15 0,39 105,0 3,6 113,5

SDDSC198 172,61 177,34 4,73 2,3 0,2 2,6

Einschließlich 174,26 174,96 0,70 7,2 0,4 8,1

SDDSC198 185,63 185,73 0,10 47,1 16,2 85,8

SDDSC198 206,05 208,69 2,64 9,8 0,1 10,1

Einschließlich 207,70 207,83 0,13 179,0 1,5 182,6

SDDSC198 216,06 218,33 2,27 0,3 0,2 0,9

SDDSC198 221,51 222,99 1,48 1,5 0,0 1,5

SDDSC198 230,32 231,02 0,70 4,5 0,0 4,5

SDDSC198 234,10 235,76 1,66 3,6 0,0 3,7

SDDSC199 181,50 186,06 4,56 2,0 0,0 2,1

SDDSC199 210,44 228,35 17,91 5,0 1,4 8,3

Einschließlich 213,16 217,52 4,36 18,2 5,3 30,8

SDDSC199 240,64 245,01 4,37 2,8 0,2 3,4

Einschließlich 242,88 243,03 0,15 60,8 3,0 67,9

SDDSC199 248,09 252,48 4,39 2,1 0,4 3,1

Einschließlich 250,40 250,51 0,11 26,5 13,4 58,5

SDDSC199 258,63 262,28 3,65 7,1 2,4 12,8

Einschließlich 260,32 262,28 1,96 11,8 4,1 21,6

SDDSC199 267,49 267,64 0,15 78,0 4,5 88,7

SDDSC199 270,27 273,95 3,68 0,4 0,6 1,8

SDDSC199 280,00 282,00 2,00 1,2 0,1 1,4

SDDSC200 228,00 234,55 6,55 5,7 0,3 6,3

Einschließlich 230,49 231,22 0,73 4,5 1,2 7,4

Einschließlich 233,69 234,55 0,86 29,5 0,7 31,3

SDDSC200 244,59 248,84 4,25 3,3 0,8 5,2

Einschließlich 248,15 248,32 0,17 61,0 18,4 105,0

SDDSC200 251,10 268,43 17,33 15,3 3,2 22,9

Einschließlich 251,10 251,70 0,60 30,6 0,0 30,6

Einschließlich 256,92 263,25 6,33 32,3 7,0 48,9

Einschließlich 264,49 264,78 0,29 54,7 4,1 64,5

Einschließlich 267,10 267,70 0,60 21,3 11,2 48,0

Tabelle 3: Alle hier aufgeführten Einzelanalysen aus SDDSC195, SDDSC198, SDDSC199 und SDDSC200 >0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC195 46,28 46,64 0,36 1,25 0,00 1,26

SDDSC195 52,8 53,04 0,24 0,67 0,00 0,68

SDDSC195 53,04 54,3 1,26 0,09 0,00 0,10

SDDSC195 77,55 78,8 1,25 0,11 0,02 0,16

SDDSC195 78,8 80,1 1,30 0,13 0,03 0,19

SDDSC195 87,19 87,56 0,37 0,12 0,17 0,53

SDDSC195 87,56 88,77 1,21 0,10 0,00 0,11

SDDSC195 88,77 90,01 1,24 0,25 0,00 0,26

SDDSC195 90,01 91,24 1,23 2,87 0,01 2,89

SDDSC195 91,24 91,55 0,31 3,39 0,46 4,49

SDDSC195 91,55 91,95 0,40 1,56 0,00 1,57

SDDSC195 91,95 92,16 0,21 0,79 0,03 0,87

SDDSC195 92,16 93,36 1,20 0,52 0,00 0,52

SDDSC195 93,36 94,42 1,06 0,14 0,01 0,16

SDDSC195 94,42 94,56 0,14 2,38 4,80 13,85

SDDSC195 94,56 95,86 1,30 0,28 0,25 0,88

SDDSC195 95,86 95,96 0,10 5,29 0,39 6,22

SDDSC195 95,96 96,58 0,62 0,57 0,02 0,62

SDDSC195 96,58 97,03 0,45 2,76 0,53 4,03

SDDSC195 97,03 98,33 1,30 0,39 0,01 0,40

SDDSC195 98,33 99,63 1,30 0,14 0,00 0,15

SDDSC195 100,88 102,18 1,30 0,05 0,02 0,09

SDDSC195 102,18 103,35 1,17 0,10 0,01 0,13

SDDSC195 103,35 104,61 1,26 0,20 0,01 0,23

SDDSC195 104,61 104,79 0,18 0,73 0,07 0,91

SDDSC195 104,79 104,92 0,13 0,98 2,94 8,01

SDDSC195 104,92 105,95 1,03 0,14 0,01 0,17

SDDSC195 106,08 107,38 1,30 0,05 0,02 0,09

SDDSC195 107,38 108,68 1,30 0,04 0,03 0,10

SDDSC195 108,68 109,98 1,30 0,04 0,02 0,09

SDDSC195 109,98 110,86 0,88 0,52 0,02 0,56

SDDSC195 110,86 111,86 1,00 0,33 0,00 0,34

SDDSC195 114,6 115,33 0,73 0,16 0,01 0,19

SDDSC195 115,33 115,52 0,19 14,60 6,25 29,54

SDDSC195 115,52 116,58 1,06 0,58 0,01 0,59

SDDSC195 116,58 117,88 1,30 0,08 0,01 0,09

SDDSC195 120,44 121,74 1,30 0,11 0,00 0,12

SDDSC195 122,84 122,94 0,10 0,89 3,64 9,59

SDDSC195 122,94 123,87 0,93 0,08 0,05 0,19

SDDSC195 123,87 124,09 0,22 0,40 0,06 0,54

SDDSC195 124,09 125,32 1,23 0,68 0,21 1,18

SDDSC195 125,32 125,57 0,25 1,72 0,06 1,87

SDDSC195 125,57 125,8 0,23 0,96 0,07 1,14

SDDSC195 125,8 126,2 0,40 0,21 0,02 0,25

SDDSC195 126,2 126,35 0,15 2,74 2,77 9,36

SDDSC195 126,35 126,8 0,45 0,56 0,06 0,71

SDDSC195 127,56 128,36 0,80 0,32 0,02 0,36

SDDSC195 128,36 128,58 0,22 0,57 0,05 0,69

SDDSC195 128,58 129 0,42 1,52 0,05 1,64

SDDSC195 129 129,56 0,56 0,88 0,03 0,94

SDDSC195 129,56 129,67 0,11 56,80 0,10 57,03

SDDSC195 129,67 129,95 0,28 14,70 2,77 21,32

SDDSC195 129,95 130,31 0,36 0,72 0,24 1,29

SDDSC195 130,31 131,33 1,02 0,07 0,02 0,11

SDDSC195 131,33 131,58 0,25 0,97 0,02 1,01

SDDSC195 131,58 132,6 1,02 3,83 0,44 4,88

SDDSC195 132,6 133,65 1,05 0,67 0,03 0,74

SDDSC195 134,48 135,68 1,20 0,07 0,02 0,11

SDDSC195 135,68 136,9 1,22 0,25 0,01 0,28

SDDSC195 136,9 137,31 0,41 2,90 0,16 3,28

SDDSC195 137,31 138,04 0,73 0,37 0,01 0,40

SDDSC195 138,04 138,9 0,86 0,11 0,02 0,15

SDDSC195 138,9 139,32 0,42 0,38 0,02 0,43

SDDSC195 139,32 139,54 0,22 78,10 11,60 105,82

SDDSC195 139,54 139,83 0,29 3,36 0,11 3,62

SDDSC195 139,83 140,35 0,52 0,45 0,02 0,50

SDDSC195 140,35 140,47 0,12 2,51 0,02 2,55

SDDSC195 140,47 140,64 0,17 19,00 0,02 19,05

SDDSC195 140,64 141,5 0,86 0,44 0,02 0,48

SDDSC195 141,5 142,15 0,65 0,13 0,01 0,15

SDDSC195 142,15 142,42 0,27 1,06 0,02 1,12

SDDSC195 142,42 142,56 0,14 3,53 0,27 4,18

SDDSC195 143,42 143,96 0,54 1,83 0,03 1,89

SDDSC195 143,96 144,25 0,29 35,50 0,07 35,67

SDDSC195 144,25 144,61 0,36 3,60 0,03 3,68

SDDSC195 144,61 144,99 0,38 0,63 0,00 0,64

SDDSC195 144,99 145,48 0,49 1,20 0,03 1,26

SDDSC195 145,48 145,76 0,28 0,63 0,03 0,69

SDDSC195 145,76 146,15 0,39 105,00 3,56 113,51

SDDSC195 146,15 146,33 0,18 1,17 0,05 1,29

SDDSC195 146,33 146,47 0,14 4,04 0,08 4,23

SDDSC195 146,47 146,74 0,27 0,41 0,01 0,43

SDDSC195 146,74 147,17 0,43 1,48 0,02 1,54

SDDSC195 147,17 148,12 0,95 0,15 0,00 0,16

SDDSC195 148,12 149,12 1,00 0,15 0,00 0,16

SDDSC195 149,12 149,56 0,44 0,41 0,05 0,52

SDDSC195 149,56 150,37 0,81 0,26 0,00 0,27

SDDSC195 150,37 151,14 0,77 0,34 0,00 0,35

SDDSC195 151,14 151,24 0,10 1,36 0,07 1,53

SDDSC195 151,24 151,82 0,58 0,25 0,00 0,26

SDDSC198 96,47 97,54 1,07 0,13 0,00 0,13

SDDSC198 97,54 98,02 0,48 0,21 0,00 0,21

SDDSC198 105,99 106,74 0,75 0,15 0,00 0,16

SDDSC198 149,87 150,87 1,00 0,48 0,00 0,48

SDDSC198 163,14 164 0,86 -0,01 0,23 0,54

SDDSC198 172,61 173,27 0,66 1,84 0,03 1,91

SDDSC198 173,27 174,26 0,99 1,09 0,02 1,14

SDDSC198 174,26 174,96 0,70 7,19 0,37 8,07

SDDSC198 174,96 176,07 1,11 1,14 0,03 1,21

SDDSC198 176,07 176,17 0,10 12,40 4,06 22,10

SDDSC198 176,17 176,8 0,63 0,63 0,02 0,68

SDDSC198 176,9 177,34 0,44 1,00 0,02 1,05

SDDSC198 177,34 178,33 0,99 0,80 0,00 0,81

SDDSC198 178,33 179,33 1,00 0,74 0,01 0,77

SDDSC198 179,33 180,53 1,20 0,58 0,00 0,59

SDDSC198 180,53 181,53 1,00 0,72 0,00 0,73

SDDSC198 181,53 182,61 1,08 1,15 0,01 1,17

SDDSC198 182,61 183,86 1,25 0,44 0,01 0,46

SDDSC198 183,86 184,63 0,77 0,55 0,01 0,58

SDDSC198 184,63 185,63 1,00 0,18 0,00 0,19

SDDSC198 185,63 185,73 0,10 47,10 16,20 85,82

SDDSC198 185,73 186,83 1,10 0,13 0,00 0,14

SDDSC198 186,83 187,4 0,57 0,23 0,01 0,25

SDDSC198 187,4

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1090 West Georgia Street, Suite 1305

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