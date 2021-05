S+P Seminar: Zertifizierter Geldwäschebeauftragter

Du sollst als Geldwäsche-Beauftragter bestellt werden?

Zielgruppe für Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P)

Mit dem Lehrgangs-System zum zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S+P) richtet sich das S+P Unternehmerforum an Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter.

Der Lehrgang schafft die notwendigen Voraussetzungen, wenn du als Fach- und Führungskraft neu als Geldwäschebeauftragter bestellt bist.

Zertifizierter Geldwäschebeauftragter direkt online buchen.

Der Zertifizierungs-Lehrgang Geldwäsche-Beauftragter (S+P) wird für folgende Branchen angeboten:

Finanzunternehmen, wie Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Zahlungsdienstleister sowie Leasing- und Factoring-Gesellschaften.

Nicht-Finanz-Unternehmen, wie Güterhändler, Immobilienmakler und Anbieter von Glückspiel.

Nicht-Finanz-Unternehmen, wie Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte, Notare sowie Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte.

Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder.

Welche Aufgaben muss ich als Geldwäschebeauftragter zwingend beachten? Fit & Proper-Test für Geldwäsche-Beauftragte

Bist Du fit für die Geldwäscheprüfung? Das Geldwäschegesetz sowie die Verwaltungspraxis der BaFin hat zu einem umfangreichen Pflichtenkatalog des Geldwäschebeauftragten in der Praxis geführt. 16 Hauptaufgaben sind durch den Geldwäsche-Beauftragten und dessen Stellvertreter zwingend zu erfüllen. 25h KWG – Welche internen Sicherungsmaßnahmen sind zwingend erforderlich? Die wichtigsten Anforderungen zur Umsetzung des § 25h KWG, welche auch für Kapitalanlagegesellschaften gelten, findest Du in unserem Informationsblog Geldwäsche Officer – Seminare Geldwäsche-Beauftragter.

Auch gelten die Anforderungen an die Sachkunde sowie die Bestellung als Geldwäsche-Beauftragter für beide, also den Geldwäsche-Beauftragten und dessen Stellvertreter. Sorgfaltspflichten im Griff? Das neue Geldwäschegesetz regelt in §4 GwG den Aufbau eines Risikomanagement-Systems. Die wichtigsten Mindestanforderungen findest Du in unserem Informationsblog Risikomanagement Geldwäsche und mit Seminare Geldwäsche-Beauftragter.

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen findest Du direkt hier.

Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung?

S&P Unternehmerforum GmbH ist ein innovativer Seminar-Anbieter für Nicht-Finanzunternehmen und Finanzunternehmen.

Die S+P Idee: Mit S+P Seminaren Lösungen ohne Umwege umsetzen und Chancen sichern. Unsere Mission: Mit der S+P Tool Box das Beste für Ihr Unternehmen schaffen.

Mit Seminare + Online Schulungen + Inhouse Schulungen + Business Coachings + E-Learnings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare. Mit der S+P Tool Box kann direkt ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis entwickelt werden.

ProvenExpert: S+P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.

