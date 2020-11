SPA und Wellness – Naturkosmetik von Jasha by Sharon Janz

Für eine entspannende Pflege und einen frischen Teint hat Jasha naturreine SPA-Pflegeprodukte entwickelt.

Sie helfen mit ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffen versehenen, der Haut zum puren Luxuserlebnis. Eine Wellnessreise mit dem pflegenden Badepulver, dem beruhigenden Gesichtswasser oder dem sanften Zucker-Öl-Peeling bis hin zu den pflegenden Gesichtsöl-Ampullen YOUNG SKIN und MATURE SKIN genießen. Ein abgestimmter dezenter Duft rundet das SPA-Erlebnis jeweilig auf die Produkte harmonisch ab.

Das pflegende Badepulver bringt die Haut in Balance, entspannt, ist perfekt für die beruhigende Körperpflege und gibt einen guten erholsamen Schlaf. Es lindert körperliche Müdigkeit und emotionale Anspannung. Erlesene Öle und Naturstoffe verbinden sich zu einem feinen hellem Pulver. Abgerundet wird dieser Pflegetraum mit dem Duft rein ätherischen Öles aus der Blutorange. Das Badepulver ist für jeden Hauttyp geeignet und verleiht eine glattere und weichere Haut. Es wird mit viel Mühe und Sorgfalt für die Ansprüche der Haut, unserem größten Organ, hergestellt. Zur Entspannung für Körper, Beine oder Füße eine passende Menge in das Wasser geben und die leicht sprudelnde und sehr pflegende Wirkung genießen.

Ein sanftes Zucker-Öl-Peeling von Jasha schafft eine außergewöhnlich zarte Haut, mit natürlichen, pflegenden Ölen und exotischem Duft des rein ätherischen Öls der roter Grapefruit. Macadamianussöl hat einen hohen Anteil an Palmitoleinsäure, dadurch ist dieses Öl besonders hautfreundlich. Es zieht gut ein, wirkt regenerierend, zellerneuernd und hautstraffend. Der herrlich frische nussige Geruch verbindet sich wundervoll mit dem kräftigen Duft braunen Rohrzuckers. Wiesenschaumkrautöl dringt tief in die Haut ein und bildet einen Schutzfilm ohne dabei okklusiv zu wirken. Mit einer hohen Vitamin E Konzentration und den hervorragenden feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften ist es ein Geheimtipp für die Beautyroutine. Es basiert auf einer luxuriösen Kombination aus Rohrzucker und wunderbar zarten Naturölen. Besonders die runden Körner des braunen Rohrzuckers umschmeicheln die Haut beim Peeling und eignen sich hervorragend für die sanfte Reinigung und Pflege der Haut.

Das beruhigende Gesichtswasser bringt die Haut in Balance, gleicht Feuchtigkeitsmangel aus, bekämpft unreine Haut und entfernt Make up mühelos und sanft. Als Mineral-Booster findet sich ein weiteres USP, der Einsatz von Gletscherwasser, wieder. Das Rosenhydrolat verleiht der Haut sprichwörtlich eine rosige Farbe und ist beruhigend, antiseptisch und feuchtigkeitsspendend. Es wird abgerundet mit Aloe Vera welche entzündungshemmend und pflegend wirkt. Das Gesichtswasser ist für jede Haut geeignet, absorbiert überschüssiges Öl und Schmutz von der Hautoberfläche ohne dabei Feuchtigkeit zu beseitigen. Es erweicht, reinigt und mattiert die Haut bei gleichzeitiger Minimierung des Porenaussehens.

Die Pflegeampullen des veganen Gesichtsöles ist eine hochwertige Ölmischung für die Massage der Haut. Eine ideale Ölmenge je Ampulle ermöglicht eine einfache Anwendung. Diese dermatologisch getestete Clean Beauty wird dezent mit ätherischen Öl harmonisierend abgerundet. Die pflegende Rezeptur junger Haut ist purer Luxus mit Wildrosenöl welches die Hautregeneration unterstützt, feuchtigkeitsbindendes Marulaöl sowie Kokos-, Wiesenschaumkraut- und Aprikosenkernöl. Außerdem beinhalten die Ampullen für die reife Haut barriereschützendes und glättendes Baobaböl, feuchtigkeitsbindendes Marulaöl sowie beruhigendes Reiskeim- und Distelöl. Diese beruhigend duftenden Ölkompositionen sind Wellness für eine Massage Zuhause oder im Studio.

Die Gesichtsöle sind nach den Hautaltersstufen 25-40 Jahre und ab 40 Jahren in den Serien YOUNG SKIN und MATURE SKIN eingeteilt.

Jasha SPA-Produkte sind frei von künstlichen Duftstoffen, rein nur aus natürlichen Substanzen, tierversuchsfrei und vegan. Alle Inhaltsstoffe sind aus kontrolliert biologischem Anbau oder Ecocert und bilden die Grundlage der Clean Beauty.

Naturkosmetik ist Wellness pur – Jasha ein Versprechen wert !

Die Jasha GmbH hat sich ganz und gar der Idee einer 100 % naturreinen Hautpflege verschrieben. Dazu entwickelte das Start-up naturkosmetische Pflegeprodukte, die ausschließlich unveränderte, naturreine Stoffe enthalten und die in ihrer jeweiligen Zusammensetzung innovative Kompositionen darstellen. Selbst das, von der Jasha GmbH entwickelte und zum Patent angemeldete, Konservierungssystem ist rein natürlich. Getragen wird die junge Firma von der innovativen Idee Ihrer Gründerin Sharon Janz. Als studierte Chemikerin, mit Berufserfahrung in der Kosmetikbranche und ärztlich geprüfte Fachkosmetikerin sind die Produkte speziell auf die Bedürfnisse des Hautalters entwickelt. Edles Produktdesign mit hochwertigem rein natürlichem Inhalt vereint sich in den beiden Pflegelinien YOUNG SKIN und MATURE SKIN.

