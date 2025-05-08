  • Space Race trifft Rohstoffkrieg: Titan wird zum strategischen Metall der Stunde

    Raumfahrt, Rüstung und Industrie treiben Titan zum strategischen Metall der Stunde. Warum der Westen unter Druck gerät und McLaren Minerals in Australien jetzt stärker in den Fokus rückt.

    BildTitan wird immer mehr zum strategischen Schlüsselmetall unserer Zeit. Ob Raumfahrt, Luftfahrt oder moderne Rüstungstechnologie – überall dort, wo geringes Gewicht, enorme Festigkeit und Hitzebeständigkeit gefragt sind, führt an Titan kaum ein Weg vorbei.

    Genau deshalb wird der Rohstoff jetzt auch geopolitisch immer brisanter. Der Westen sucht händeringend nach neuen, verlässlichen Quellen, während Projekte außerhalb Russlands und Chinas deutlich an Bedeutung gewinnen. In diesem Umfeld rückt McLaren Minerals mit seinem Titanprojekt in Australien stärker in den Fokus.

    Warum ist Titan für die Raumfahrt so entscheidend? Weshalb wächst der Druck auf westliche Lieferketten? Und könnte McLaren Minerals von diesem strategischen Wettlauf profitieren?

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