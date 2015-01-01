Wohnmobil falsch versichert? Jahn & Partner warnt vor unterschätzten Risiken

Viele Wohnmobilbesitzer sind unzureichend versichert. Daniel Brachmeier zeigt, wo typische Fehler liegen – und warum vermeintlich günstige Tarife im Schadenfall zum Problem werden können.

Ein Wohnmobil ist für viele mehr als ein Fahrzeug: Es ist Investition, Rückzugsort und Reisebegleiter. Umso kritischer ist es, dass der Versicherungsschutz häufig nicht zur tatsächlichen Nutzung und Ausstattung passt. Darauf weist Daniel Brachmeier von Jahn & Partner hin.

Aus der Beratungspraxis zeigt sich ein klares Bild: Die Nutzung wird oft zu pauschal angegeben oder verändert sich im Laufe der Zeit, ohne dass der Versicherungsschutz angepasst wird. Gleichzeitig entsteht bei vielen Fahrzeugen eine stille Unterversicherung, etwa wenn Umbauten, Sonderausstattung oder Zubehör nicht vollständig berücksichtigt werden.

Besonders relevant ist zudem die Absicherung von Inhalten. Hochwertige Ausstattung wie E-Bikes, Solaranlagen oder individuelle Ausbauten summieren sich schnell auf erhebliche Werte, sind jedoch in vielen Policen nur eingeschränkt abgedeckt. Auch Details wie Werkstattbindungen oder Regelungen im Ausland werden häufig unterschätzt, können im Schadenfall aber entscheidend sein.

„Ein Totalschaden kann existenzielle Auswirkungen haben – gerade bei hochwertigen Freizeitfahrzeugen“, erklärt der Experte.

Jahn & Partner stellt einen guten Überblick bereit, welche Leistungen eine moderne Wohnmobilversicherung abdecken sollte und wo sich Tarife unterscheiden.

Hinzu kommt: Der Markt entwickelt sich weiter. Individuelle Nutzungskonzepte, steigende Fahrzeugwerte und spezialisierte Umbauten führen dazu, dass Standardtarife zunehmend an ihre Grenzen stoßen.

Jahn & Partner empfiehlt daher, bestehende Policen regelmäßig zu überprüfen und den Versicherungsschutz an die tatsächliche Nutzung sowie den realen Fahrzeugwert anzupassen.

Vertiefende Einblicke und typische Fehler aus der Praxis hat Jahn & Partner im Fachbeitrag „Typische Fehler bei der Wohnmobilversicherung und worauf es wirklich ankommt“ zusammengefaßt.

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Herr Daniel Brachmeier

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