  • Ein Kinderbuch, das Strom teilt: Wie ein E-Auto plötzlich zum Helfer für alle wird

    Was hat ein Elektroauto mit Nächstenliebe zu tun? Ein neues Impulsbuch zeigt, wie Energie geteilt werden kann – verständlich, berührend und alltagsnah. Ideal für Familien, Schulen und Zukunftsthemen.

    BildNagold, 2026 – Ein Stromausfall. Dunkelheit im Haus. Und dann hilft ausgerechnet das eigene Auto.
    Was zunächst ungewöhnlich klingt, wird im neuen Impulsbuch „Bidi – das Auto mit Nächstenliebe im Tank“ zu einer Geschichte, die Technik verständlich und erlebbar macht.

    Im Mittelpunkt stehen die Geschwister Lukas und Mia. Für ein Schulreferat sollen sie herausfinden, was Nächstenliebe bedeutet – und entdecken dabei etwas Überraschendes: Ihr Elektroauto kann nicht nur fahren, sondern auch Strom speichern und weitergeben. Als bei den Nachbarn der Strom ausfällt, wird genau das zur echten Hilfe im Alltag.

    Das Buch erzählt diese Geschichte bewusst einfach und ohne erhobenen Zeigefinger. Statt trockener Technik geht es um Neugier, Beobachtung und die Frage:
    Was wäre, wenn wir das, was wir haben, miteinander teilen?

    Ganz nebenbei wird verständlich, was hinter Begriffen wie „bidirektionales Laden“ steckt – und warum Elektromobilität mehr sein kann als nur ein Antriebskonzept. Es geht um ein neues Denken: Energie nicht nur verbrauchen, sondern sinnvoll nutzen und weitergeben.

    Gerade in Zeiten von Energiewende, Ladeinfrastruktur-Ausbau und Klimadiskussion trifft das Buch einen Nerv. Es richtet sich nicht nur an Kinder, sondern auch an Erwachsene, die einen einfachen Zugang zu komplexen Themen suchen.

    Das kompakte Format macht es vielseitig einsetzbar – ob zu Hause, in der Schule, bei Veranstaltungen oder in der Kommunikation rund um nachhaltige Mobilität.

    Das Buch kann im Buchhandel oder hier im Verlagsshop direkt bestellt werden.

    Hinweis: Für Unternehmen, Kommunen und Organisationen sind zusätzlich Lizenzmodelle und ein begleitendes Dossier verfügbar, das Einsatzmöglichkeiten und Wirkung im Detail zeigt.

    Impulsbuch: Bidi, das Auto mit Nächstenliebe im Tank
    Ausführung: geheftet. Recyclingpapier, klimaneutral gedruckt
    Umfang: 32 Seiten Text und Illustrationen
    Sprache: Deutsch (englisch in Vorbereitung)
    ISBN-13: 978-3926341242

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    W&D Schörle
    Herr Hajo Schoerle
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