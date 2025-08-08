Spartipp: Trotz Ausbildungsvertrag noch bis Ferienende günstiger gegen Berufsunfähigkeit versichern

Schulabgänger, die einen handwerklichen oder sozialen Ausbildungsberuf wäh-len, können die wichtige Berufsunfähigkeitsversicherung noch als Schüler bis Ferienende günstiger abschließen.

08.08.2025. Für viele Schüler ist der Schulstress mit den bestandenen Abschlussprüfungen vorbei. In wenigen Wochen beginnt für sie die Ausbildung. Der Ausbildungsvertrag ist bereits unterschrieben und abgeheftet. Gerade bei handwerklichen oder sozialen Ausbildungsberufen können die Schulabgänger die wichtige Berufsunfähigkeitsversicherung noch als Schüler abschließen und so von günstigeren Beiträgen profitieren. Hier kann es schnell um Summen von 20.000 Euro gehen. Doch die Zeit drängt: Stichtag ist das Ferienende, wie die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) jetzt darauf hinweist.

Wer eine Ausbildung beginnt, sollte gleich zusammen mit dem Ausbildungsvertrag eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Entscheidend für die Höhe des Beitrags ist der Ausbildungsberuf. Schüler, die nach dem Ferienende eine Ausbildung in einem handwerklichen oder sozialen Beruf beginnen, zahlen deutlich höhere Beiträge als beispielsweise kaufmännische Auszubildende. „Bei einigen Versicherern kann man auch noch bis Ferienende als Schüler eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Das ist deutlich günstiger“, empfiehlt GVI-Präsident Siegfried Karle. Nach Ferienende sei dies allerdings in der Regel nicht mehr möglich, so Karle.

Siegfried Karle warnt: „Erschwerend kommt hinzu, dass die Versicherer bestimmte Ausbildungsberufe gar nicht versichern wollen.“ Wenn doch, dann verlangen sie hohe Beiträge oder begrenzen die Laufzeit. Über die gesamte Laufzeit können sich die Mehrkosten auf mehr als 20.000 Euro summieren. „Das ist kein Pappenstiel und kann gespart werden“, sagt Karle. Bei dieser Entscheidung sind die Schüler meist noch überfordert und auf die Unterstützung der Eltern angewiesen.

Weitere Informationen, z. B. den Spartipp „Berufsunfähigkeitsversicherung trotz Ausbildungsvertrag noch als Schüler versicherbar“ oder „6 Gründe, warum Eltern ihre Kinder schon als Schüler gegen Berufsunfähigkeit absichern sollten“, gibt es kostenlos bei der Verbraucherorganisation GVI unter www.geldundverbraucher.de in der Rubrik „Gratis“. Außerdem stehen die Experten der GVI noch bis zum 15. August zwischen 11 und 16 Uhr unter der Telefonnummer 07131-913320 für Auskünfte zum Thema zur Verfügung. Anfragen können auch per E-Mail an info@geldundverbraucher.de gestellt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI),

Herr Siegfried Karle

Neckargartacher Str. 90

74080 Heilbronn

Deutschland

fon ..: 07131-9133220

fax ..: 07131-91332119

web ..: https://www.geldundverbraucher.de

email : s.karle@geldundverbraucher.de

Die Geld und Verbraucher Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI) betreibt seit 1987 Verbraucherberatung und Verbraucheraufklärung in Finanzangelegenheiten. Ihr Ziel ist es, den Verbrauchern zu helfen, sich in dem unübersichtlichen Finanz- und Versicherungsmarkt besser zu Recht zu finden, Fehlentscheidungen zu vermeiden und vor allem Kosten zu senken.

Pressekontakt:

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI),

Herr Siegfried Karle

Neckargartacher Str. 90

74080 Heilbronn

fon ..: 07131-9133220

email : s.karle@geldundverbraucher.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gebäudereinigung und Entrümpelung in Stuttgart: Ghannam Facility-Management e.K. Remote Tower: Wie Frequentis mit Partnern die Flugsicherung digitalisiert