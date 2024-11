Spaß, Spannung und jede Menge Abwechslung – ZFA bei Prof. Dr. Dhom und Kollegen ist nahe am Traumjob

In der heutigen Zeit suchen Menschen im Berufsleben sowohl Herausforderung als auch Erfüllung, verbunden mit einem Arbeitsumfeld, in dem sowohl der Wert der Arbeit als auch der Mensch geschätzt wird.

Ludwigshafen, 22.11.2024 – Viele Fachkräfte entscheiden sich für eine Karriere bei Prof. Dhom

Für viele Arbeitnehmer und Arbeitssuchende ist ein sicherer und gleichzeitig spannender Arbeitsplatz von großer Bedeutung. Das gilt für die viele Berufsfelder und auch für den Bereich der Zahnmedizin. Zahnmedizinische Fachangestellte und Empfangsmitarbeiter sind gesuchte Kräfte in Praxen. Für Bewerbungsverfahren gibt es mittlerweile interessante, elektronische und digitale Methoden, die für den Bewerbungsprozess von Vorteil sind.

Attraktive Arbeitsplätze für Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA)

Das Berufsbild Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) und anderer Mitarbeiter in Zahnarztpraxen ist von vielseitigen Aufgabenfeldern gekennzeichnet. Es geht nicht ausschließlich um die Assistenz von Zahnärzten bei der Behandlung und um eine fürsorgliche Patientenbetreuung. Hinzu kommen organisatorische Aufgaben, Meetings, zahlreiche Weiterbildungen, je nach Spezialgebiet zB in der Prophylaxe, Abrechnung oder Personalwesen. Auch fachlich sind die Berufe inzwischen gekennzeichnet von Spezialisierungen in unterschiedlichen Teilgebieten der Zahnheilkunde. Das macht den Beruf im Vergleich zu früher mittlerweile sehr attraktiv und spannend. Zumal sich auch die Rahmenbedingungen für engagierte Stelleninhaber deutlich verbessert haben.

Um langfristig einen attraktiven Arbeitsplatz zu erhalten, suchen Bewerber einen potentiellen Arbeitgeber, der dauerhaft einen interessanten Job mit vielseitigen Perspektiven und Aufgaben anbietet. Viele Fachkräfte entscheiden sich aus diesen Gründen für eine Tätigkeit bei Prof. Dhom & Kollegen. Das zahnmedizinische Kompetenzzentrum ist mit insgesamt 5 Standorten in Rheinland-Pfalz vertreten. Für viele Beschäftige ist das große Team von aktuell rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit seinem breiten Spektrum für die unterschiedlichsten Fachgebiete ein wichtiges Argument.

In dem großen Team sind Tätigkeiten in unterschiedlichen Bereichen und Spezialisierungen möglich. Dazu bietet die Praxis ein Qualifizierungs- und Karriereportal. Ausbildung wird groß geschrieben in der Praxis. So qualifizieren sich jedes Jahr zahlreiche Jugendliche für eine Ausbildungsstelle als ZFA in der Praxis. Inzwischen gibt es eine multikulturelle Vielfalt von jungen Menschen. Nachder Ausbildung haben die ZFA´s verschiedene Karrierechancen sich in der Praxis weiterzuentwickeln. Ob als leitende Team-Fachassistenz, oder in dem Bereich der Prophylaxe oder Abrechnung. Je nach Interesse findet sich hier immer eine Lösung.

Quereinsteiger aus Hotel oder kaufmännischen Berufen finden sich in den Empfangs- und Verwaltungsabteilungen eine Tätigkeit als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter am Empfangs-, Telefonservice oder Verwaltungsabteilungen der Praxis . Über 30 Zahnärzte der unterschiedlichsten Fachrichtungen bereichern das Team oder finden eine Anstellung zur Weiterbildung auf unterschiedlichen Fachrichtungen.

Die Zahnarztpraxis bietet Stellenangebote für Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA), Prophylaxe-Assistenz, Mitarbeitende am Empfang, im Telefonservice, in der Verwaltung sowie für Zahnärzte und Chirurgen im eigenen Onlineportal an. Freie Stellen sowie weitere Informationen findet man hier: https://www.zahnmedizinische-stellenangebote.de/ Dort berichten auch zahlreiche Mitarbeitende von ihren Tätigkeiten und Erfahrungen beim Arbeiten als ZFA im Praxisverbund . Gleichzeitig gibt es jede Menge Hintergrundinformationen zum Arbeitgeber.

Zahnarztpraxis und Stellenangebote im modernen Format

Arbeiten als ZFA oder am Empfang in der Praxis Prof. Dhom bedeutet, optimale Arbeitsbedingungen vorzufinden. Das sind beispielsweise fest geplante Schichteinteilungen, eine funktionierende Teamkultur mit wertschätzenden Kollegen, die gegenseitig unterstützen und helfen. Diese Bedingungen treffen auf alle Arbeitsbereiche in gleichem Maße zu.

Mit wenigen Klicks zum Traumjob Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA)

Im Onlineportal der Zahnarztpraxis sind die aktuell offenen Jobangebote hinterlegt. Mit Hilfe des Portals kann die Bewerbung für ein Stellenangebot z.B. als ZFA bequem online durchgeführt werden. Das komplette Bewerbungsverfahren ist übersichtlich gestaltet. In neun Schritten wird der Bewerber durch den Bewerbungsprozess geführt, der in nicht einmal zwei Minuten abgeschlossen ist. Hierzu auf den roten oder blauen Button „Jetzt bewerben in 99 Sekunden“ klicken und die entsprechenden Daten eingeben. Das professionell aufgestellte Team der Praxis Prof. Dhom & Kollegen freut sich über motivierte neue Kollegen. Eine Kontaktaufnahme für weitergehende Fragen zu den angebotenen Stellen ist auch jederzeit per Telefon oder email möglich. Alle Kontaktdaten findet man unter https://www.zahnmedizinische-stellenangebote.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinlad-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold gegen Risiken für die Finanzstabilität im Euroraum