Sperbys Musikplantage 2023 – der neue Sampler ist bald da

Sperby lässt es Krachen!

Nun folgt im Oktober schon die 3. Ausgabe der CD-Reihe „Sperbys Musikplantage“. „Sperbys Musikplantage – Gute Auswahl 2023“ wird das gute Stück heißen. Es sind wieder 23 hervorragende Interpreten darauf zu finden.

Peter Orloff, Jermaine Jackson, Bernd Clüver, Tanja Lasch, Uwe Jensen, Nicole Freytag, Gunter Gabriel, Detlef Engel, Maibritt, dee jay Rufus, Norbi und Cindy Berger, Gerd Christian, Tommy Fischer sind da einige der bekannten Künstler und Künstlerinnen. Es gibt nicht nur Schlager zu hören, sondern auch Rock, Pop, Country und ein flottes Disco-Instrumental.

Mit Hilfe von Produzent Siegfried Lackner konnte Hydra Records als Plattenfirma und Broken Silence als Vertrieb gewonnen werden.

Alles begann 2021, als Sperbys Musikplantage 15 Jahre alt wurde und zum Jubiläum eine CD veröffentlichen wollte. Das wurde auch gemacht und wegen der positiven Resonanz folgte 2022 gleich die nächste. Nun folgt Nummer 3 und das ist das größte Musikprojekt was Hans Peter Sperber je verwirklichte.

Im Jahr 2020 wurde als damaliger Höhepunkt „Sperbys Musikplantage – die Radioshow“ bei Harbourtown Radio aus der Taufe gehoben und diese Show wird bis jetzt jeden Samstag um 13 Uhr ausgestrahlt.

Übrigens:

Die zwei anderen Sampler-CDs „Sperbys Musikplantage 1 und Sperbys Musikplantage 2“ können immer noch direkt bei Sperbys Musikplantage bestellt werden.

