Spielepublisher GAWOONI PLC auf Erfolgskurs – Management glänzt mit Experten-Know-How

Der Spielehersteller und Publisher GAWOONI PLC wird von zwei besonders qualifizierten und kompetenten Führungskräften geleitet.

Beide verfügen über ein weitreichendes internationales Netzwerk sowie über spezifische Kenntnisse hinsichtlich des asiatischen Marktes – ideale Bedingungen für eine Verbindung des Spielemarktes zwischen Ost und West.

Internationaler Games-Manager

GAWOONI PLC ist mit Frank Holz als erfahrener internationaler Games-Manager und Asienexperte hervorragend auf die internationale Konkurrenz der Game-Communtiy vorbereitet.

Nach seinem Studium als Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt internationalem Marketing, begann Frank seine Karriere als Marketing-Consulant bei bekannten Unternehmen (Daimler-Benz, Mercedes-Benz und D2 Mannesmann Mobilfunk). Auch war er u.A. Marketing Direktor bei Infogrames und ATARI.

Mit der Gründung von IEM Consulting wurde Frank Holz zu einem der führenden internationalen Berater für Business Development in der Spieleindustrie. IEM Consulting berät Spielentwickler, Spieleverleger, Multimedia-Unternehmer, Investoren sowie Regierungen.

Im Jahr 2009 wurde Frank Holz von der thailändischen Regierung offiziell mit der Bewertung über den Status der thailändischen Games-Industrie beauftragt und wurde zum offizieller Vertreter der thailändischen Games-Industrie.

Aufgrund seines starken Netzwerkes konnte er den lokalen Spieleentwicklern helfen Geschäftsbeziehungen in Europa und den USA aufzubauen.

Finanzexperte

Der anerkannte Finanzexperte Michael Beekmann behält stets den Überblick und die Kontrolle über die Finanzen von GAWOONI PLC.

Seine Karriere begann im Jahr 1997 in der Einkaufsabteilung in einem der größten Reisebüros Deutschlands – er baute erfolgreich ein internationales Hotelnetzwerk des Unternehmens auf.

Im Jahr 2001 wechselte Michael Beekmann in das Finanzzentrum der Schweiz. Er arbeitete für bekannte Finanzunternehmen und baute erfolgreich deren Geschäfte in Asien – insbesondere in Hongkong und Singapur – aus.

Ab 2008 war Michael Beekmann als Finanzberater für Startups und Unternehmen der New Economy mit den Schwerpunkten Finanzierung, Internationalisierung, Investor Relations und IPO tätig.

Mit diesen zwei außergewöhnlichen Direktoren kann GAWOONI PLC siegessicher in die Zukunft schauen und wird am Ausbau des internationalen Games-Markt festhalten, um seiner Community weiterhin die weitreichende Games-Plattform anbieten zu können.

Mehr Infos auf www.gawooni.company und www.gawooni.games

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GAWOONI PLC

Herr Frank Holz

170 Edmund Street 170

B3 2HB Birmingham

Großbritannien

fon ..: +49 69 34700918

web ..: http://www.gawooni.company

email : info@gawooni.com

GAWOONI ist Entwickler und Publisher für Mobile Games (Smartphones, Tablets) und Online Games (PC / Browser). Neben Europa liegt ein besonder Fokus auf den digitalen Wachstumsmärkte Südostasiens und Indiens. Das macht GAWOONI zu einem einzigartigen Player unter den westlichen Spieleherstellern. So wird eine eine Brücke zwischen dem westlichen und dem asiatischen Spielemarkt gebaut. GAWOONI betreibt eine eigene Online Gaming Plattform gawooni.games in mehr als 20 Sprachen, einschließlich aller relevanten asiatischen Sprachen. Entwicklungsteams aus Europa, Indien und Südostasien entwickeln zusammen internationale und innovative Spielkonzepten.

GAWOONI reagiert sehr schnell auf Trends im Gaming-Segment. eSports und blockchain Gaming ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie. Als anerkannter Experte für Promotion-Spiele arbeitet GAWOONI intensiv mit namhaften Markenunternehmen an innovativen Spielen zur Verkaufsförderung.



