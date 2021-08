Spielepublisher GAWOONI PLC setzt auf Indien

Indien verzeichnet überdurchschnittliches Wachstum im digitalen Spielemarkt.

Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens NEWZOO wurde im Jahr 2020 mit digitalen Spielen ein Umsatz von $ 159,3 Milliarden Dollar erzielt. Verglichen mit dem Umsatz im Jahr 2019 entspricht dies einem Wachstum von 9 % – weitaus mehr als in der Musik- und Filmbranche erwirtschaftet wird.

Indien als digitaler Wachstumsmarkt

Zu diesen beeindruckenden Zahlen tragen die digitalen Wachstumsmärke, wie z. B. Indien, maßgeblich bei. So machen die indischen Gamer ca. ein Zehntel aller Gamer weltweit aus.

Außerdem hat sich die Nutzung von Smartphones in Indien in den letzten zwei Jahren verdoppelt – die Zahl der Nutzer liegt nun bei fast 600 Millionen, was ein ungemein großes Potential für die Gameindustrie bedeutet.

Indien zweitgrößte Smartphone-Nutzerbasis der Welt

Die hohe Bevölkerung in Indien sowie ein über die letzten Jahre realisierter Ausbau des Mobilfunknetzes und die Kostensenkung für Mobile Daten haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Nachfrage nach digitalen Medien sprunghaft angestiegen ist.

Die Zahlen sprechen für sich: Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer auf Android-Geräten (94 % aller Smartphones in Indien) hat sich innerhalb von zwei Jahren verdoppelt. Die jährlichen Ausgaben pro zahlendem Mobile-Gamer sind in die Höhe geschnellt, was auch auf das beschleunigte Wirtschaftswachstum zurückzuführen ist und was sich wiederum in den wichtigsten Monetarisierungskennzahlen der einzelnen Spiele niederschlägt.

GAWOONI PLC hat diesen Trend erkannt

Der Spielepublisher GAWOONI PLC sieht das große Potential des indischen Gamer-Marktes und ist als erster europäischer Spielepublisher aktiv auf dem indischen Spielemarkt.

Frank Holz, CEO bei GAWOONI PLC, erklärt den Erfolg von GAWOONI: „Seit 2010 arbeite ich intensiv in Südostasien und Indien, indem ich u.a. Regierungen vor Ort beim Aufbau der lokalen Spieleindustrie berate. Diese Erfahrung und das Netzwerk sind der Grundstein unserer erfolgreichen Positionierung als Brücke im Gamesmarkt zwischen West und Ost.“ Laut Frank Holz ist lokales Marketing in Indien der Schlüssel zum Erfolg, da eine erfolgreiche Kommunikation immer in der jeweiligen Landessprache und unter Berücksichtigung des lokalen Medienkonsums erfolgen solle.

GAWOONI PLC arbeitet mit lokalen Teams direkt vor Ort in Indien und setzt das lokale Marketing optimal um. Änderungen am indischen Markt werden schnell bemerkt und eine effiziente Strategie entwickelt. All dies sind sehr günstige Voraussetzungen für GAWOONI, um den indischen Spielemarkt erobern zu können.

Mehr dazu auf www.gawooni.games und www.gawooni.company

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GAWOONI PLC

Herr Frank Holz

170 Edmund Street 170

B3 2HB Birmingham

Großbritannien

fon ..: +49 69 34700918

web ..: http://www.gawooni.company

email : info@gawooni.com

GAWOONI ist Entwickler und Publisher für Mobile Games (Smartphones, Tablets) und Online Games (PC / Browser). Neben Europa liegt ein besonder Fokus auf den digitalen Wachstumsmärkte Südostasiens und Indiens. Das macht GAWOONI zu einem einzigartigen Player unter den westlichen Spieleherstellern. So wird eine eine Brücke zwischen dem westlichen und dem asiatischen Spielemarkt gebaut. GAWOONI betreibt eine eigene Online Gaming Plattform gawooni.games in mehr als 20 Sprachen, einschließlich aller relevanten asiatischen Sprachen. Entwicklungsteams aus Europa, Indien und Südostasien entwickeln zusammen internationale und innovative Spielkonzepten.

GAWOONI reagiert sehr schnell auf Trends im Gaming-Segment. eSports und blockchain Gaming ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie. Als anerkannter Experte für Promotion-Spiele arbeitet GAWOONI intensiv mit namhaften Markenunternehmen an innovativen Spielen zur Verkaufsförderung.



