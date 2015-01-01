  • Spielplatzgeräte von OBRA Play: Auswahl, Planung und sichere Ausstattung für moderne Spielplätze

    Kommunen, Schulen und Wohnbauträger benötigen belastbare Kriterien für Gerätewahl, Normen und Montage – von der Idee bis zur Abnahme.

    Bei der Entwicklung moderner Spielplätze stehen Verantwortliche vor der Aufgabe, Spielwert, Sicherheit und Wartungsaufwand zusammenzubringen. Eine strukturierte Vorgehensweise beginnt mit der Bedarfsanalyse: Welche Altersgruppen sollen angesprochen werden, wie hoch ist die erwartete Frequenz, und welche Bewegungsformen – Klettern, Balancieren, Rutschen oder Rollenspiel – sollen im Mittelpunkt stehen?

    Für die Auswahl geeigneter Spielplatzgeräte sind zudem Standortfaktoren entscheidend. Dazu zählen verfügbare Flächen, Abstände zwischen den Geräten, Sonneneinstrahlung, Entwässerung sowie die Einbindung in bestehende Wegeführungen. Ebenso relevant ist die Barrierefreiheit, etwa durch zugängliche Zugänge, geeignete Fallschutzbereiche und Angebote für unterschiedliche motorische Voraussetzungen.

    Ein weiterer Schwerpunkt ist die sichere Ausstattung. Spielgeräte müssen entsprechend geltender Anforderungen geplant und montiert werden; dabei spielen beispielsweise Fallhöhen, freie Fallräume und geeignete stoßdämpfende Untergründe eine Rolle. Im laufenden Betrieb tragen regelmäßige Sichtkontrollen, Funktionsprüfungen und dokumentierte Inspektionen dazu bei, Risiken früh zu erkennen und die Nutzbarkeit langfristig zu erhalten.

    Bei der Material- und Konstruktauswahl werden im Projektkontext häufig Robustheit, Reparaturfähigkeit sowie der Umgang mit Witterungseinflüssen bewertet. Zusätzlich beeinflussen Ersatzteilverfügbarkeit und klare Wartungsintervalle die Lebenszykluskosten einer Anlage. Auch die Gestaltung ist ein Planungsfaktor: Farbakzente, thematische Spielwelten oder naturnahe Einbettung können die Akzeptanz erhöhen, ohne die Übersichtlichkeit und Aufsicht zu beeinträchtigen.

    Für Projektträger empfiehlt sich eine frühzeitige Abstimmung zwischen Planung, Beschaffung, Montage und Abnahme, um Zeitpläne und Budgetrahmen einzuhalten. Weitere Informationen zu Auswahlschritten, Planungsthemen und sicherer Ausstattung stellt OBRA Design, Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG bereit.

