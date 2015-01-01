Saunaliegen aus Holz: Modelle vergleichen, passende Holzarten wählen und dauerhaft richtig pflegen

Worauf es bei Form, Ergonomie und Oberflächen ankommt – plus Hinweise zu Reinigung, Schutz vor Feuchte und zur sicheren Nutzung im Wellnessbereich.

Im Wellnessbereich entscheidet die Saunaliege nicht nur über den Komfort, sondern auch über Hygiene, Haltbarkeit und ein stimmiges Gesamtbild. Bei der Auswahl von Saunaliegen aus Holz spielen Bauform, Holzart und Oberflächenbehandlung zusammen – ebenso wie eine Pflege, die auf Wärme, Feuchte und Schweißbelastung abgestimmt ist.

Gängige Modelle lassen sich in starre Liegen, verstellbare Rückenlehnen-Varianten und ergonomisch geformte Konturliegen einteilen. Starre Ausführungen sind konstruktiv schlicht und oft leicht zu reinigen. Verstellbare Modelle bieten mehrere Liegepositionen, erfordern jedoch stabile Beschläge und saubere Übergänge, damit sich dort keine Feuchtigkeit sammelt. Konturliegen erhöhen den Liegekomfort durch eine körpernahe Auflage, sollten aber so gestaltet sein, dass Luft zirkulieren kann und die Oberfläche gut abtrocknet. Hinweise zur Auswahl passender Saunaliegen aus Holz orientieren sich daher meist an Ergonomie, Spaltmaßen und der Frage, wie unkompliziert die Liege nach der Nutzung gereinigt werden kann.

Bei den Holzarten zählen vor allem geringe Wärmeleitfähigkeit, Formstabilität und eine Oberfläche, die sich angenehm anfühlt. Helle, feinjährige Hölzer werden häufig gewählt, weil sie bei hohen Temperaturen als weniger „heiß“ empfunden werden. Gleichzeitig ist auf astarme Qualität zu achten, um Harzaustritte, Splitterbildung und Druckstellen zu minimieren. Auch die Art der Verarbeitung – beispielsweise abgerundete Kanten und gleichmäßig geschliffene Flächen – beeinflusst sowohl Sicherheit als auch Pflegeaufwand.

Für die Pflege gilt: Lose Verschmutzungen werden nach dem Abkühlen trocken entfernt, anschließend empfiehlt sich eine Reinigung mit leicht angefeuchtetem Tuch und mildem, rückstandsarmem Reiniger. Stehende Nässe sollte vermieden werden; nach jeder Reinigung ist gründliches Trocknen wichtig, idealerweise bei guter Lüftung. Textilien wie Handtücher oder Auflagen reduzieren den direkten Schweißkontakt und erleichtern die Hygiene. Je nach Oberfläche kann eine geeignete Behandlung helfen, Feuchteaufnahme zu reduzieren – dabei sind Produkte zu wählen, die für den Saunabereich vorgesehen sind und keine rutschigen Filme bilden.

Zur sicheren Nutzung gehören regelmäßige Sichtkontrollen: Risse, raue Stellen oder lockere Verschraubungen sollten zeitnah behoben werden. So bleibt die Liege langfristig funktional und angenehm im täglichen Betrieb.

