Förderschnecken in der Praxis: Einsatzfelder, Nutzen und Kriterien für die Auslegung

Schneckenförderer transportieren Schüttgüter platzsparend und kontinuierlich. Entscheidend sind Material, Förderweg, Durchsatz und Verschleißschutz.

In vielen verfahrenstechnischen Anlagen übernehmen Förderschnecken den kontinuierlichen Transport von Schüttgütern zwischen Lagerung, Dosierung und Weiterverarbeitung. Typische Einsatzbereiche reichen von der Landwirtschaft über Recycling- und Holzindustrie bis zu mineralischen Anwendungen, etwa bei Sand, Split oder Aschen. Je nach Aufgabe arbeiten Förderschnecken horizontal, leicht ansteigend oder als vertikale Lösung und lassen sich in geschlossene Systeme integrieren, um Staubemissionen zu reduzieren.

Zu den Vorteilen zählt der gleichmäßige Materialfluss bei kompakter Bauform. Durch die gekapselte Ausführung können Schüttgüter geschützt gefördert und Umgebungseinflüsse begrenzt werden. Zudem ist eine kombinierte Funktion möglich, etwa Austragung aus Silos, Entwässerung bestimmter Stoffströme oder definierte Beschickung nachfolgender Aggregate. Für Anwendungen, bei denen Prozesssicherheit im Vordergrund steht, sind robuste Komponenten, wartungsfreundliche Lagerungen und ein geeigneter Verschleißschutz maßgeblich.

Für die Auswahl einer passenden Lösung werden mehrere Kriterien herangezogen: Eigenschaften des Förderguts (Korngröße, Feuchte, Abrasivität, Temperatur), gewünschter Durchsatz, Förderlänge und Einbausituation. Auch die Auswahl von Trog- oder Rohrschnecke, Steigung und Drehzahl beeinflusst Förderleistung und Energiebedarf. Bei abrasiven Materialien spielen Werkstoffwahl, Auskleidungen sowie austauschbare Verschleißteile eine zentrale Rolle; bei feuchten oder klebenden Medien ist auf Verstopfungsneigung und Reinigbarkeit zu achten. Darüber hinaus müssen Schnittstellen zu Dosier- und Sicherheitseinrichtungen sowie Anforderungen an Dichtungen und Antriebstechnik berücksichtigt werden.

Für Planungs- und Auslegungsfragen im Umfeld effizienter Schüttgut-Förderung bietet die Firma Wildfellner GmbH weiterführende Informationen auf der Webseite.

Die Firma Wildfellner GmbH ist sowohl für ihre hochwertigen Produkte wie auch für ihre nunmehr fast 40jährige Erfahrung auf dem Gebiet der achsenlosen Fördertechnik bekannt.

Mit den achsenlosen Spiralfördersystemen wollen wir auch zukünftig für sämtliche Industriebereiche optimale Fördertechnik gewährleisten. Wir bieten individuelle Lösungen von der Beratung, der kundengerechten Planung, der Fertigung bis hin zur Montage.

Die Bandbreite der Anwendungsgebiete ist jedenfalls mehr als überzeugend.

Unser Ziel ist es, für jeden Kunden eine optimale Förderanlage mit geringstmöglichem Aufwand zu realisieren. Maximaler Nutzen bei geringem Investitionsaufwand.

Die Vorteile der achsenlosen Wildfellner Spiralförderanlagen:

* Ein hoher Füllgrad erlaubt hohe Förderleistung bei geringem Energieverbrauch

* Geringe Wartung durch den Wegfall von Ketten, Zwischenlagern, Umlenkrollen, etc…

* geräuscharm, staubfrei, materialschonend und minimale Entmischung

* Transport in geschlossenen Rohren und U-Trögen von horizontalen bis vertikalen Förderverläufen

* Know-How und neueste technische Entwicklungen aus fast 40 Jahren Erfahrung

