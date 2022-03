Sport Nachhilfe für Sportstudenten: PRIME TIME fitness hilft – Mitarbeiter kommen fit und easy durchs Studium

Um ihre studentischen Mitarbeiter aktiv für ihre berufliche Zukunft zu unterstützen, bietet die Premiumfitnesskette PRIME TIME fitness jetzt spezielle praktische Lernmodule an.

Gerade Sportstudenten haben es während der Corona-Pandemie nicht leicht. Um erfolgreich ihr Studium zu absolvieren, ist reiner Digital-Unterricht für sie einfach nicht ausreichend. Ohne praktische Kurse und Seminare funktioniert ihr Studium nicht, an Leistungsprüfungen kann nicht wie normal teilgenommen – und während des Lockdowns konnte nicht einmal ausreichend trainiert werden. Weil es bis zum Abschluss allerdings aufgeschoben ist nicht aufgehoben, steht PRIME TIME fitness ihren Mitarbeitern nun tatkräftig zur Seite und bietet spezielle Programme für sie an.

Digitale Lehre, geschlossene Unis, weniger Angebote in Sportzentren und strenge Auflagen gerade im Mannschaftssport, von Gruppentraining in geschlossenen Räumen ganz zu schweigen: was für viele junge Menschen eine Umstellung und eine Herausforderung darstellte, war für das Studium von Studenten mit Fokus auf Sport und Gesundheit besonders belastend. Anders als bei anderen Studiengängen sind für sie Sport und Training nicht nur Bewegung und Leidenschaft, sondern auch angewandter Lerninhalt. Zu Recht: Wenn man lernen soll, wie man andere trainiert und die Bewegungs- und Sportpraxis lernt, ist ein Präsenztraining mit und am echten Menschen essentiell – von dem Faktor Spaß und der Interaktion mit anderen ganz zu schweigen. Während in vielen anderen Bereichen die neuen digitalen Lernoptionen für andere Studenten sogar auch mit ein paar Vorteilen versehen waren, wurde für Sportstudenten vorübergehend viel Praxis durch Theorie ersetzt, die es jetzt in späteren Semestern und vor allem für den späteren Berufsalltag nachzuholen gilt.

PRIME TIME fitness bittet zur Nachhilfe

Um das Wissen direkt auf einem praxisnahen Weg zu vertiefen und den Studenten Kraft, Sicherheit und die Begeisterung für ihr Studienfach zurückzugeben, bietet PRIME TIME fitness 1x pro Monat themenspezifisch für alle studentischen Mitarbeiter zu ihrem jeweiligen Lehrmodul eine OFFLINE / ONLINE Nachbereitung an. Das hießt hier gibt es genau das, woran es lange gemangelt hat: die Möglichkeit, die gelernte Sporttheorietatsächlich direkt auf die Praxis von PRIME TIME FITNESS anzuwenden. Für ein erfolgreiches Studium sollen alle Mitarbeiter von PRIME TIME fitness bestmögliche Chancen und Unterstützung für ihr Berufsleben bekommen, trotz Pandemie.

Henrik Gockel, Begründer und Geschäftsführer PRIME TIME fitness, ist selbst Dozent an der Hochschule für Gesundheit und Prävention in Saarbrücken und versteht daher genau, was die Studenten aktuell durchmachen: „Wenn 90% der Kurse online stattfinden, bricht die Brücke weg, die den Studenten das Verständnis zwischen Theorie und Praxis wirklich ermöglicht. Auch ein Sportstudium ist immer noch sehr theorielastig und jedes bisschen Praxis, das fehlt, ist für die Studenten und ihre berufliche Zukunft ein herber Verlust. Bei PRIME TIME fitness war es uns schon immer wichtig, unsere Studenten zu unterstützen und gerade jetzt brauchen sie unsere Hilfe mehr als je zuvor“. Und auch für PRIME TIME fitness ist die Sportnachhilfe von Vorteil, denn durch die praktischen Übungen läuft ihr Team motiviert zu neuen künftigen Höchstleistungen auf.

Weitere Informationen unter: www.primetime-fitness.de

Pressefotos zur kostenlosen Verwendung: https://www.picdrop.com/zierercom/31VBS1Zidh

Copyright: PRIME TIME fitness

PRIME TIME fitness

Die 11 Premiumstudios von PRIME TIME fitness in Hamburg, Frankfurt und München bieten die besten und modernsten Fitnessgeräte: einen milon Zirkel für Ganzkörpertraining, Profiequipment für Kraftsportler und Performer, SensoPro Geräte für das Koordinations-training und im Kardiobereich einen Fatburner Zirkel. Die „Functional Area“ ist ausgestattet mit TRX, Kettlebell, Ropes, Bosubällen und vielem mehr. Personal Training 1:1 oder in kleinen Gruppen sorgt PRIME TIME Fitness für bemerkbare Ergebnisse. Eine App trackt die Sportaktivitäten und vereinfacht die Buchung von Terminen.

www.primetime-fitness.de

