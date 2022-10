St-Georges Eco-Mining Corp.: Überzeugende Ergebnisse aus dem Projekt Manicouagan für kritische & strategische Metalle

MONTRÉAL, QUÉBEC / ACCESSWIRE / 4. Oktober 2022 / St-Georges Eco-Mining Corp. (CSE: SX) (OTCQB: SXOOF) (FWB: 85G1) freut sich, die gesamten Ergebnisse des Bohrprogramms 2021 im Projekt Manicouagan, das sich zu 100 % in Eigenbesitz befindet, zu veröffentlichen. In dieser Pressemitteilung sind historische Ergebnisse enthalten, die in Zusammenhang mit der neuerlichen Probenahme und Analyse von Bohrkernmaterial stehen, welches im Rahmen von Bohrungen vor der Kampagne 2021 gewonnen wurde.

Die Bohrkernproben liefern vereinzelt Erzgehalte von bis zu 5,11 g/t Platin, bis zu 18,29 g/t Palladium, bis zu 1,73 g/t Rhodium, bis zu 2,63 g/t Ruthenium, bis zu 2,2 % Kupfer, bis zu 0,45 % Kobalt und bis zu 9,49 % Nickel.

Wie bereits mitgeteilt, wurde fast das gesamte historische Bohrkernmaterial aus dem Lagerbestand erfasst. Das Unternehmen leitete ein Programm zur neuerlichen Protokollierung und Beprobung einer Teilmenge des Bohrkernmaterials ein, aus dem noch keine Proben entnommen worden waren. Die bereits zu einem früheren Zeitpunkt beprobte Teilmenge blieb intakt. Die Geologen des Unternehmens sind der Ansicht, dass die Probenanalyse und Verfügbarkeit von historischem Bohrkernmaterial die hohen Erzgehalte der zuvor aufgezeichneten Sulfide bestätigt.

Die Analyse von Proben aus den Bohrungen im Korridor Bob im vergangenen Jahr untermauert die historischen Ergebnisse, wobei in den Bohrlöchern 21-17, 21-18 und 21-19 ähnliche Erzgehalte und Mächtigkeiten ermittelt wurden (siehe nachstehende Abbildung 1).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67674/St-Georges_041022_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Zielzone Bob

Sowohl diese als auch frühere Arbeiten liefern den Beweis dafür, dass sich in einer neuen, als Korridor Bob bezeichneten Entdeckung eine hochgradige Mineralisierung manifestiert, die auf Grundlage der Bohrabschnitte in Ost-West-Ausrichtung eine Länge von 270 Metern erreicht und mindestens 80 Meter in die Tiefe vordringt. Die Mineralisierungszone ist in allen Richtungen offen.

Die Mineralisierung ist, wie in der nachstehenden Abbildung 2 ersichtlich, in der Tiefe und auch entlang des Streichens offen, wo 50 Meter weiter östlich der am östlichsten gelegenen Bohrung bei Bob noch keine Probenahme zur Erfassung der Nickelwerte im Boden erfolgte.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67674/St-Georges_041022_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Zielzone Bob: Bodenproben mit Nickelwerten (ppm)

Die nachfolgenden Abbildungen 3 und 4 zeigen Querschnitte durch den Korridor Bob und liefern Hinweise auf die Kontinuität und relative Konsistenz.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67674/St-Georges_041022_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Querschnitt durch den Korridor Bob mit Hinweisen auf die Kontinuität und relative Konsistenz

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67674/St-Georges_041022_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Querschnitt durch den Korridor Bob mit Hinweisen auf die Kontinuität und relative Konsistenz

Tabelle 1: Zusammenfassung der Analyseergebnisse zu den Proben aus dem Projekt Manicouagan

Loch-Nr. von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Nickel Kupfer % Kobalt % Platin Palladium (g/t)

(%) (g/t)

07-03 24,24 24,46 0,22 9,49 0,07 0,45 1,170 7,880

07-04 21,42 22,47 1,05 0,23 0,02 0,02 0,143 0,268

und 24,27 24,94 0,67 2,39 0,84 0,15 1,287 5,990

07-05 42,28 42,9 0,62 3,03 0,33 0,09 1,925 4,425

07-06 47,86 48,67 0,81 1,79 0,79 0,06 1,460 3,170

07-09 23,16 23,55 0,39 0,53 0,07 0,05 0,120 4,700

07-10 24,69 24,9 0,21 1,04 0,47 0,09 0,200 0,640

07-17 51,4 53,44 2,04 1,98 0,48 0,09 2,053 6,204

07-20 52,3 53,06 0,76 0,40 0,15 0,06 0,818 3,970

07-21 54,19 55,11 0,92 0,42 0,47 0,05 0,082 0,125

07-25 15,77 16,06 0,29 0,61 0,71 0,70 <0,010 0,045

07-31 56,51 63,08 12,20 0,34 0,06 0,02 0,202 0,350

einschl. 62,67 63,08 0,41 1,85 0,24 0,06 2,030 2,270

07-32 57,46 61,45 3,99 0,45 0,11 0,02 0,265 0,636

einschl. 57,46 57,71 0,25 2,30 0,75 0,08 0,710 0,960

einschl. 60,09 60,9 0,81 0,54 0,03 0,02 0,520 1,665

07-33 7,08 8,2 1,12 0,70 0,27 0,07 0,350 2,930

08-01 84,95 85,3 0,35 0,82 0,25 0,05 1,100 1,600

08-02 86,46 94,98 8,52 0,85 0,40 0,03 0,872 1,350

einschl. 87,84 89,67 1,83 1,10 0,37 0,03 1,566 2,194

08-03 85,53 85,86 0,33 2,71 0,07 0,06 1,020 1,370

und 92,58 93,22 0,64 0,91 0,26 0,03 0,580 0,280

08-04 81,87 81,93 0,06 0,65 2,20 0,10 2,050 4,610

und 90,86 92,49 1,63 1,77 0,22 0,05 2,177 1,930

08-08 84,43 85,91 1,48 0,75 0,28 0,05 0,618 2,521

und 90 94,7 4,7 0,16 0,03 0,01 0,066 0,114

08-10 242,46 242,85 0,39 0,03 0,40 0,01 <5 <5

21-18 47 53 6 1,37 0,34 0,09 0,910 3,030

einschl. 47,5 49,5 2,0 3,22 0,44 0,19 2,110 6,880

Von noch größerer Bedeutung ist, dass der Charakter der Mineralisierung bei Bob – halbmassive bis massive Sulfide – auf eine Verbindung mit Komatiiten schließen lässt. Die elektromagnetischen (EM) Anomalien stehen zum Teil in Zusammenhang mit diesen Massivsulfidlinsen, die stark deformiert sind und darauf hindeuten, dass sich innerhalb der Konzessionsflächen des Unternehmens ein größerer zusammenhängender Erzkörper befinden könnte.

Aus diesem Grund will das Unternehmen seine Explorationsaktivitäten im Korridor Bob entlang des Trends und in der Tiefe fortzusetzen und eine geophysikalische Messung über der gesamten Konzessionsfläche durchführen, um weitere vorrangige Zielzonen innerhalb der Projektgrenzen zu definieren.

Darüber hinaus deutet die nachstehende Abbildung 5 auf mehrere Ziele innerhalb eines 6 km langen und 1,5 km mächtigen Korridors hin. Die Sterne kennzeichnen auch die Lage der vorrangigen Ziele für die im Oktober 2022 beginnende Bohrkampagne.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67674/St-Georges_041022_DEPRcom.005.jpeg

Abbildung 5: Bohrziele im Projekt Manicouagan

Die Ziele Chance Zone, Corbeau und Tom lieferten jeweils beachtliche Bohrabschnitte, es fanden jedoch so gut wie keine weiteren Untersuchungen statt.

Die Zielzone Carl weist anomale Mächtigkeiten einer geringgradigen Nickel-Kobalt-Chrom-Magnesium-Mineralisierung auf, wo in 7 bis 42 Meter breiten Abschnitten Nickelgehalte zwischen 0,1 % und 0,33 % aufgefunden wurden (siehe nachstehende Tabelle 2).

Dieser geringe Mineralisierungsgrad zeigt sich sowohl innerhalb als auch im Umfeld der Zone Bob und umschließt die hochgradige Mineralisierung wie ein Mantel bzw. breitet sich darunter aus. Anhand der Bodenproben und rostigen Aufschlüsse wurde eine ganze Reihe weiterer Zonen ermittelt, in denen allerdings noch keine Bohrungen stattgefunden haben.

Tabelle 2: Zusammenfassung der geringgradig mineralisierten Nickel-Kobalt-Chrom-Abschnitte im Projekt Manicouagan

Loch-Nr. von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Nickel Kobalt % Chrom (%) Magnesium (%)

%

07-02 30,13 50,00 29,87 0,13 0,007 0,13 12,5

07-08 8,00 14,50 6,50 0,17 0,01 0,28 15,7

und 52,00 88,00 36,00 0,16 0,01 0,22 15,8

und 94,80 99,00 4,20 * 0,16 0,008 0,14 15,6

07-17 48,00 57,00 9,00 0,66 0,04 k.A. k.A.

07-26 15,23 32,00 16,77 0,13 0,01 0,18 k.A.

und 36,00 41,00 5,00 0,15 0,009 0,14 15,5

07-31 55,61 68,00 12,39 0,28 0,008 k.A. k.A.

07-32 60,09 68,00 7,91 0,23 0,01 k.A. k.A.

08-01 112,60 125,72 12,12 0,14 0,009 0,17 13,6

08-02 82,66 100,92 18,26 0,60 0,02 k.A. k.A..

08-07 81,70 95,10 15,40 0,17 0,009 0,20 16,6

08-08 82,35 86,40 4,05 0,50 0,04 k.A. k.A.

und 90,00 95,41 5,41 0,15 0,01 k.A. k.A.

08-10 235,00 240,00 5,00 0,18 0,01 0,30 16,5

und 244,00 288,00 44,00 0,17 0,009 0,17 17,1

21-02 52,00 60,00 8,00 0,10 0,009 0,12 11,8

21-11 84,00 120,00 36,00 0,10 0,01 0,14 14,2

21-17 61,00 68,00 7,00 0,18 0,01 0,10 8,0

21-18 46,00 53,00 7,00 1,18 0,08 0,17 7,3

*Lochende

(…) Wir glauben, dass die oben definierten Erzgehalte in Verbindung mit den augenscheinlichen Zusatzfunden in Form von weiteren Platingruppenmetallen einen erheblichen Wert darstellen. Obwohl einige der Durchschneidungen eher schmal sind, lassen uns die Gesamtabmessungen und die außerhalb angrenzenden mineralisierten Bohrlöcher auf eine große Nickel-Kobalt-Kupfer-Entdeckung mit hohen Palladium-, Rhodium-, Platin-, Ruthenium-, Osmium- und Iridiumgehalten hoffen. () Ich bin schon sehr gespannt auf die nächste Explorationsphase (), meint Herb Duerr, President von St Georges Eco-Mining Corp.

_____________________________________________________________________________

Roger Ouellet, P.Geo, (OGQ Nr. 790), hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 die fachlichen Daten in dieser Pressemeldung geprüft und bestätigt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

„Herb Duerr“

HERB DUERR

President & CEO

Über St-Georges Eco-Mining Corp.

St-Georges entwickelt neue Technologien, um einige der häufigsten Umweltprobleme im Bergbausektor zu lösen, darunter die Maximierung der Metallrückgewinnung und das Recycling von EV-Batterien im Kreislauf. Das Unternehmen exploriert auf dem Projekt Julie und dem Projekt Manicouagan an der Nordküste von Quebec nach Nickel und PGEs und hat mehrere Explorationsprojekte in Island, darunter das Goldprojekt Thor. Die Aktien von St-Georges mit Hauptsitz in Montreal sind an der CSE unter dem Kürzel SX notiert und werden an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel 85G1 sowie am OTCQB Venture Market für US-amerikanische und internationale im Frühstadium oder in der Entwicklung befindliche Unternehmen gehandelt. Die Unternehmen sind in ihrer Berichterstattung auf dem neuesten Stand und unterziehen sich einem jährlichen Überprüfungs- und Managementzertifizierungsprozess. Investoren finden Echtzeit-Kurse und Marktinformationen zum Unternehmen auf www.otcmarkets.com.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat die Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit ihres Inhalts.

QUELLE: St-Georges Eco-Mining Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

St-Georges Eco-Mining Corp.

Neha Tally

1000 Sherbrooke Street West, Suite 2700

H3A 3G4 Montreal, QC

Kanada

email : neha_tally@dumasbancorp.com

Pressekontakt:

St-Georges Eco-Mining Corp.

Neha Tally

1000 Sherbrooke Street West, Suite 2700

H3A 3G4 Montreal, QC

email : neha_tally@dumasbancorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Carmen Bickle übernimmt Geschäftsführung der Across Systems GmbH Die passenden Werkzeuge für die Projektplanung