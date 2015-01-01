-
Stabile Fundamentaldaten, steigende Nachfrage und attraktives Renditepotenzial für Investoren!
Begrenztes Angebot, starke Investmentnachfrage und Zentralbanken als Dauer-Käufer machen Gold zum Stabilitätsanker und liefern zugleich neue Chancen für Investoren.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
der globale Goldmarkt präsentiert sich Anfang 2026 in einer Phase struktureller Stärke, die sowohl durch makroökonomische Unsicherheiten als auch durch langfristige Angebots- und Nachfragefaktoren getragen wird. Nach einer mehrjährigen Aufwärtsbewegung erreichte der Goldpreis in den vergangenen Quartalen neue historische Höchststände. Treiber dieser Entwicklung sind geopolitische Spannungen, steigende Staatsverschuldung, Inflations- und Währungsrisiken sowie eine zunehmende Diversifikation institutioneller Portfolios.
Gold 2026: Das Big Picture!
Angebot bleibt begrenzt: Minenproduktion bleibt vorerst stabil, ist aber nur sehr langsam ausweitbar. Recycling würde helfen, hat jedoch natürliche Grenzen. Die Nachfrage ist immens: Schmuck, Technologie/Industrie, Investment und Zentralbanken tragen den Markt parallel. Das Renditeprofil…
Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.
Marc Ollinger
Quellen World Gold Council: Gold Demand Trends (Q4 & FY 2025) – Daten zu Angebot und Nachfrage, USGS (2024): Angaben zu den größten Goldproduzenten (Auszug), U.S. Treasury (Gold Reserve Report), Deutsche Bundesbank, Banca d'Italia, Banque de France: offizielle Goldreserven.
Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Trotz sorgfältiger Recherche wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Rohstoff- und Edelmetallinvestments können erheblichen Schwankungen unterliegen und sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Die in diesem Dokument verwendeten Grafiken sind eigene Darstellungen/Neuerstellungen auf Basis der genannten Quellen.
