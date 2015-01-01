Stadtbücherei Pirmasens: Glückwunsch zum 125. Geburtstag

Die westpfälzische Stadt feiert 2026 ihr eindrucksvolles Bibliotheks-Jubiläum über das ganze Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen für Groß und Klein

Anno 1901 gegründet und mit gerade einmal 300 Bänden im Bestand, gehört die Pirmasenser Stadtbücherei zu den ältesten in Rheinland-Pfalz. 2026 nun feiert die Bücherei der westpfälzischen Stadt ihren 125. Geburtstag – gute Gründe für ein Festprogramm mit zahlreichen Lesungen, darunter drei Premieren, sowie musikalischen und auch kulinarischen Veranstaltungen, zu denen regelmäßige Bibliotheksnutzer genauso wie Bürger und Besucher der Stadt herzlich eingeladen sind. Vor allem aber gibt es noch in diesem Jahr ein ganz besonderes „Geburtstagsgeschenk“: der Spatenstich für einen barrierefreien Neubau in zentraler City-Lage nahe dem Pirmasenser Exerzierplatz, in den die Bücherei nach Fertigstellung umziehen wird. Mit einer Nutzfläche von gut 1.000 qm bietet der neue Standort optimale Voraussetzungen dafür, die traditionsreiche Stadtbücherei über das reine Ausleihen von Medien als „Dritten Ort“ zu etablieren mit offen zugänglichen Räumen für Erlebnis, Begegnung und Austausch – unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialer und ethnischer Herkunft. Bauherr ist die städtische Tochtergesellschaft Bauhilfe Pirmasens, die auch für den jetzigen Standort im Messehochhaus als Vermieter fungiert.

„Der 125. Geburtstag unserer Stadtbücherei markiert nicht nur einen echten Meilenstein in ihrer Geschichte, sondern unterstreicht einmal mehr ihre Bedeutung als unverzichtbarer Bestandteil der städtischen Kultur- und Bildungslandschaft in Pirmasens. Leiterin Ulrike Weil und ihrem Team gebührt unser aller Dank für ihr unermüdliches Engagement an diesem lebendigen Ort des Lernens und Miteinanders, der über Altersgrenzen hinweg die Generationen zusammenbringt. Tatkräftige Unterstützung bei der Erfüllung des Bildungs- und Informationsauftrags der Bücherei leisten ihnen dabei auch die Mitglieder des vor wenigen Wochen gegründeten Fördervereins ‚Freundeskreis Stadtbücherei Pirmasens‘ mit dem Ziel, das Angebot mit neuen Ideen noch attraktiver zu machen – ganz im Sinne eines frei zugänglichen Ortes, der jetzt und in Zukunft Demokratie, Bildung und soziale Teilhabe fördert“, kommentiert Denis Clauer, Beigeordneter und Kulturdezernent der Stadt Pirmasens.

Angebote für alle Altersklassen

Aktuell stehen den Nutzern der Pirmasenser Stadtbücherei auf einer Publikums­fläche von rund 430 qm in der Hauptstelle sowie den Schulbibliotheken Kirchberg, Ruhbank, Gersbach und Winzeln etwa 78.000 Medien zur Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie zur Freizeitgestaltung zur Verfügung. Hinzu kommen zahlreiche Spiele, Tonies, DVDs, Zeitungen und Zeitschriften sowie seit 2025 die „Bibliothek der Dinge“ mit 50 Alltagsgegenständen zur Ausleihe, darunter beispielsweise eine VR-Brille, ein Schallplatten- und MC-Digitalisierer und eine Nähmaschine. Streamingdienste wie etwa Onleihe und Filmfriend vervollständigen das Angebot. Um die Belange und Fragen der Besucher kümmern sich insgesamt sieben Mitarbeiterinnen. Die Nutzungszahlen bewegen sich bei bis zu 158.000 Ausleihen jährlich.

In eigenen Sondersammlungen bewahrt man die Erinnerung an Pirmasenser Persönlichkeiten, Heimatliteratur sowie Literatur zur Pirmasenser Mundart. Mit Blick auf die traditionsreiche Geschichte der „Schuhstadt Pirmasens“ gibt es darüber hinaus eine umfangreiche Literatursammlung zur Herstellung und Verarbeitung von Leder bzw. zu Schuhherstellung, -wirtschaft und -handel.

Ein wichtiger stadtkultureller Baustein sind vor allem auch die Veranstaltungen, zu denen die Stadtbücherei übers ganze Jahr in den Carolinensaal einlädt und die sowohl Lesungen regionaler und überregionaler Autoren als auch musikalische Darbietungen umfassen. In der Kinderbücherei gibt es Projekte zur Leseförderung, um in Kooperation mit Kindergärten und Schulen den Kindern Medienkompetenz zu vermitteln und ihnen einen guten (Lese)Start ins Leben zu ermöglichen. Hinzu kommen Bastel- und Vorlesenachmittage, Klassenführungen, Ausstellungen, Büchertische oder auch die Durchführung des Programms „Bibfit – der Bibliotheksführerschein“. Alljährliches Highlight bei den kleinen Bücherei-Nutzern sind die Aktionen zum Lesesommer und zum Vorlesesommer Rheinland-Pfalz mit einem großen Abschlussfest. Das Team stellt außerdem Themenpakete und bunt gemischte Überraschungstaschen für Kinder zusammen.

Übersicht der Veranstaltungen 2026 (Änderungen vorbehalten)

* Samstag, 28. Februar 2026, 19 Uhr – Stadtbücherei: Abend der Begegnung

* Freitag, 6. März 2026, 19.30 Uhr – Forum ALTE POST: Lesung (Premiere) mit Peter Probst aus seinem Buch „Am helllichten Tag“

* Mittwoch, 18. März 2026, 19.30 Uhr – Forum ALTE POST: „Hallo Rheinland-Pfalz, reden wir über Heimat“ – eine Gesprächsreihe des PEN. In Kooperation mit dem Kulturamt Pirmasens

* Donnerstag, 26. März 2026, 19.30 Uhr – Carolinensaal: Kulinarische Lesung (Premiere) mit Gina Greifenstein aus ihrem neuen Pfalz-Krimi „Grumbeersupp“

Aus der Feder von Gina Greifenstein, die in Würzburg aufgewachsen ist und heute in der Pfalz lebt, stammen zahlreiche Kochbücher und Romane. Nun erscheint der 10. Fall der Pfalz-Krimi-Reihe um Paula Stern und Bernd Keeser, die in einer Dosenkartoffelsuppe einen Finger finden.

* Montag, 20. April, bis Freitag, 29. Mai 2026 – Kinderbücherei: Mitmach-Aktion rund um den Welttag des Buches für Kinder ab 6 Jahren

* Dienstag, 28. April 2026, 19.30 Uhr – Carolinensaal: „‚S gibt kä schäner Lännel“ – pfälzische Lyrik und Musik mit Kerstin Bachtler, Claudia Albrecht und Band

Kerstin Bachtler hat Mundartgedichte ausgewählt, die sich mit den kleinen Freuden des Alltags beschäftigen, feines Essen und natürlich den Pfälzer Wein feiern, aber die auch Raum lassen für die Schattenseiten des Lebens – immer mit einem liebevollen Augenzwinkern und ganz viel Herz. Untermalt mit pfälzischen Chansons aus eigener Feder und Schlager „uff pälzisch“ durch Claudia Albrecht.

* Donnerstag, 21. Mai 2026, 19.30 Uhr – Carolinensaal:

Musikalische Krimilesung (Premiere) mit Monika Geier und der Creekband aus „Ein schönes Kind“

Monika Geier lebt als Künstlerin und freie Schriftstellerin in der Pfalz, sie ist Meisterin im Jonglieren mit schrägen Facetten der Wirklichkeit. Zusammen mit der Creekband präsentiert sie ihren 9. Band der Bettina-Boll-Krimireihe.

* Juni bis 14. August 2026: Lesesommer/Vorlesesommer

* Freitag, 18. September 2026, 19.30 Uhr – Festhalle: Szenische Lesung mit Barbara Auer und Walter Sittler aus „Unsere Seelen bei Nacht“ von Kent Haruf

In seinem letzten, postum veröffentlichten Roman „Unsere Seelen bei Nacht“ erzählt der 2014 verstorbene US-Schriftsteller Kent Haruf eine berührende Liebesgeschichte zwischen zwei nicht mehr ganz jungen Menschen. Die Schauspieler Barbara Auer und Walter Sittler lassen diese in einer szenischen Lesung lebendig werden.

* Samstag, 19. September 2026, 19 Uhr – Forum ALTE POST: Festakt zum 125. Geburtstag

* Freitag, 30. Oktober 2026, 19.30 Uhr – Carolinensaal: „Schlitterschlatter“ – zehn bitterböse Märchen der Brüder Grimm mit Madeleine Giese, Rainer Furch und Alexandra Maas

Die zehn bösesten Märchen der Gebrüder Grimm spielen (und lesen) Madeleine Giese und Rainer Furch. Die Akkordeonistin Alexandra Maas liefert den dazugehörigen Sound – nicht nur auf dem Akkordeon. Wenn dann der Teufel, Herr Korbes und die Blutwurst auf aufmüpfige Prinzessinnen treffen, gilt nur noch: „Heirate die Hexe – und dir wird nichts passieren“.

* Freitag, 20. November – Kinderbücherei: Aktion zum bundesweiten Vorlesetag

* Mittwoch, 16. Dezember 2026, Uhr – Forum ALTE POST: Ein Abend mit Hubertus Meyer-Burckhardt

Historie der Stadtbücherei Pirmasens

* Die Stadtbücherei Pirmasens wird 1901 gegründet. Initiator der sogenannten Volksbibliothek mit rund 300 Büchern ist der Lehrer Ludwig Schwinn. Nach einem halben Jahr sind bereits mehr als 1.000 Bücher verfügbar.

* Nach mehreren Standortwechseln wird die Bücherei im Zweiten Weltkrieg durch Flieger­angriffe völlig zerstört und 1948 wiedereröffnet; 1949 umfasst sie bereits wieder 1.700 Bände.

* 1953 kommt eine „Jugend-Freihandbücherei“ zustande – die erste in Rheinland-Pfalz.

* Seit 1958 hat die Einrichtung ihren Sitz im damals neu errichteten Messehochhaus in der Dankelsbachstraße.

* Es folgen ein kontinuierlicher Bestandsaufbau, inhaltliche Erschließung der Medien, Auskunfts- und Beratungsdienst, Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene, Ausstellungen, Teilnahme am nationalen Leihverkehr und die Einführung neuer Medien.

* Ab 2000 werden mehrere Leseförderprogramme für Kitas und Grundschulen eingeführt, von 2009 an nimmt die Stadtbücherei am Lesesommer teil, dem größten Leseförderprojekt des Landes (2022 ergänzt um den Vorlesesommer).

* Seit Oktober 2010 bietet die Stadtbücherei als eine der ersten Bibliotheken in Rheinland-Pfalz die Ausleihe von digitalen Medien an, die sogenannte „Onleihe“.

* 2015 entsteht der Benutzungsflyer der Stadtbücherei in den Sprachen Englisch, Arabisch, Russisch und Türkisch.

* Seit 2020 werden Streamingdienste angeboten, außerdem gibt es einen ehrenamtlich unterstützten kostenlosen Medien-Abhol- und Bring-Service für Menschen, die etwa aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbstständig vorbeikommen können.

* 2025 wird der bisherige Internetkatalog durch den Onlinekatalog abgelöst, darüber hinaus das digitale Angebot erweitert sowie die „Bibliothek der Dinge“ etabliert. Im November gründet sich der „Freundeskreis Stadtbücherei Pirmasens“, über den sich literaturbegeisterte Pirmasenser ideell, materiell und finanziell für die Belange der Stadtbücherei engagieren können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stadtverwaltung Pirmasens

Herr Maximilian Zwick

Rathaus am Exerzierplatz .

66953 Pirmasens

Deutschland

fon ..: +49 6331 84-2222

fax ..: +49 6331 84-2286

web ..: https://pirmasens.de

email : presse@pirmasens.de

Erste urkundliche Erwähnung fand Pirmasens um 850 als „pirminiseusna“, angelehnt an den Klostergründer Pirminius. Der als Stadtgründer geltende Landgraf Ludwig IX. errichtete im heutigen Pirmasens die Garnison für ein Grenadierregiment, es folgten 1763 die Stadtrechte. Am südwestlichen Rand des Pfälzerwalds gelegen und grenznah zu Frankreich ist das rund 42.000 Einwohner zählende rheinland-pfälzische Pirmasens wie Rom auf sieben Hügeln erbaut. In ihrer Blütezeit galt die Stadt als Zentrum der deutschen Schuhindustrie und ist in dieser Branche heute noch wichtiger Dreh- und Angelpunkt; ihren Sitz in Pirmasens haben zum Beispiel die Deutsche Schuhfachschule und das International Shoe Competence Center (ISC). Zu den tragenden Wirtschaftsbereichen zählen unter anderem chemische Industrie, Kunststofffertigung, Fördertechnik-Anlagen und Maschinenbau. Pirmasens positioniert sich heute als Einkaufsstadt mit touristischem Anspruch und gut ausgestattetem Messegelände. Seit 1965 wird eine Städtepartnerschaft mit dem französischen Poissy gepflegt. Weitere Informationen unter www.pirmasens.de.

Pressekontakt:

ars publicandi GmbH

Frau Martina Overmann

Schulstraße 28

66976 Rodalben

fon ..: +49 6331 5543-13

email : MOvermann@ars-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Avanti Gold startet Bohr-Offensive in der DRK: 4 Geräte für 42.000 Meter auf Goldprojekt Misisi Der Nickelpreis und Produktionskürzungen in Indonesien