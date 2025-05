Wichtiger Kompass für die städtische Entwicklung

Neues Leitbild für Pirmasens bietet Zukunftsvision für Stadtgemeinschaft und -verwal­tung in einer lebenswerten und dynamischen Stadt der Macher und Pioniere

Die westpfälzische Stadt Pirmasens hat am gestrigen Dienstagabend, 6. Mai 2025, im Kulturzentrum Forum ALTE POST ihr neues Leitbild präsentiert. Die Vision zeigt den Traum von Stadtgemeinschaft und -verwaltung über Pirmasens auf und beschreibt, was es bedeutet, in der Stadt der Macher und Pioniere zu leben. Mit dem neuen Claim „PS – Unser Antrieb“ wurden in zentralen Lebens­aspekten neun strategische Ziele definiert, an denen sich das Handeln künftig orientieren und ausrichten soll. Mit der Neuausrichtung des Markenkerns einher­gegangen ist ein Facelift des Logos; der Auftritt gestaltet sich jetzt moderner und dynamischer. Bei dem Entwicklungsprozess des neuen Markenkerns wurde von Beginn an die Stadtgemeinschaft aktiv mit einbezogen – über eine offene Bürger­befragung und Ideen-Workshops -, um ihre Ideen, Wünsche und Vorstellungen in die Gestaltungsvision für ihre Stadt einfließen zu lassen. Das neue Stadtleitbild nimmt bereits bei der Bewerbung für die Landesgartenschau 2032 eine wesent­liche Rolle ein und damit bei einem zugleich richtungsweisenden und heraus­fordernden Projekt, das die Stadtgemeinschaft nur gemeinsam bewältigen kann.

Wie schon bei dem vorherigen Leitbild aus dem Jahr 1996 war auch dieses Mal der Pirmasens Marketing e. V. maßgeblich an dem Entwicklungsprozess beteiligt. Für die Konzeption wurde die ortsansässige Agentur Reppa beauftragt.

? www.pirmasens.de/leitbild

PS – Unser Antrieb: Kompass von allen für alle

Rund 2.400 Bürger – eine überdurchschnittlich starke Beteiligung – haben den initialen Fragebogen bearbeitet und sich mit der Frage beschäftigt, für wie lebens­wert sie Pirmasens halten. Dabei wurde unterschieden nach allgemeiner, sozialer, natürlicher, wirtschaftlicher und mobiler Lebensqualität. Die kumulierten Resultate des Fragebogens sind in fünf öffentliche Ideen-Workshops eingeflossen, in denen sich die Stadtgesellschaft damit auseinandersetzte – deren Ergebnisse schließlich bildeten die Grundlage für die Definition des Leitbilds.

Pirmasens definiert sich in seinem Leitbild als eine selbstbewusste Stadt, geprägt von einem einzigartigen Wir-Gefühl. Für jeden einzelnen Bürger nämlich liegt in der Liebe zu seiner Stadt der Antrieb, etwas zu bewegen und die Stadt kontinuierlich sowie nachhaltig zu verbessern. Die neun strategischen Ziele verstehen sich als dynamischer Prozess:

* PS – Unser Antrieb für deine Zukunft

Pirmasens lebt Zukunft wie keine andere Stadt: Hier werden Träume wahr. Dafür bietet die Stadt einen pluralistischen Wirtschaftsstandort mit unternehmerischer Vielfalt, einem florierenden Arbeitsmarkt und innovativen Gründertum – Stichwort Start-up-City.

* PS – Unser Antrieb für eine starke Gemeinschaft

Pirmasens lebt Gemeinschaft wie keine andere Stadt: Hier wird niemand ausgeschlossen. Dafür stehen ein starkes soziales Netz mit entsprechend hohem Engagement, gelungene Integration und Inklusion sowie eine Gemeinschaft im Austausch mit anziehenden Veranstaltungen und Begegnungsstätten.

* PS – Unser Antrieb für deine Chancen

Pirmasens lebt Chancengleichheit wie keine andere Stadt: Hier wird niemand zurückgelassen. Dafür sprechen eine umfassende Kinderbetreuung, mehr Bildungsgerechtigkeit, garantierte Ausbildung und Arbeit für alle sowie lebens­langes Lernen.

* PS – Unser Antrieb für offene Kommunikation

Pirmasens lebt Kommunikation wie keine andere Stadt: Hier weiß jeder Bescheid. Für eine offene Kommunikation sorgt ein Kommunikations- und Informations­system, das alle Bürger erreicht. Sie haben über regelmäßige Dialogformate die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung und das Image der Stadt ist gleichermaßen positiv und vorwärtsgerichtet.

* PS – Unser Antrieb für mehr (Er)Leben

Pirmasens lebt Innenstadt wie keine andere Stadt: Hier steppt der Schuh. In der lebendigen Innenstadt ohne Leerstände herrscht Wohlfühl-Atmosphäre mit spannenden Angeboten. Die vielfältigen Freizeit- und Gastronomieangebote laden Bürger und Touristen zum Verweilen ein. Dazu trägt ein gepflegtes Erscheinungs­bild bei mit grünen Lebensadern und innovativen Beleuchtungskonzepten.

* PS – Unser Antrieb für deine Freizeit

Pirmasens lebt Tourismus wie keine andere Stadt: Hier steht das Tor zum Natur­erlebnis. Pirmasens ist ein beliebtes Reiseziel mit zahlreichen Übernachtungs­möglichkeiten und Gastronomie. Als aktive Outdoor- und Naturstadt wird eine Verbindung von Stadt und Natur gelebt. Attraktive Erlebnisangebote für alle Altersgruppen ermöglichen eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung.

* PS – Unser Antrieb für unsere Umwelt

Pirmasens lebt Umwelt wie keine andere Stadt: natürlich zukunftsfähig. Pirmasens ist eine klimaresiliente Stadt, die die ökologische Balance und Artenvielfalt erhält. Das Rausgehen in der grünen Stadt auf den miteinander vernetzten Grünflächen und Parks bereitet große Freude. Pirmasens versorgt sich energetisch selbst.

* PS – Unser Antrieb für deine Mobilität

Pirmasens lebt Mobilität wie keine andere Stadt: Hier kommt jeder sicher an. Dafür steht der gleichberechtigte Verkehr mit einer uneingeschränkten, sicheren Fortbewegung für alle Teilnehmer. Im Bereich der innovativen und nachhaltigen Mobilität nimmt Pirmasens eine Vorreiterrolle ein und bietet einen vorbildlichen öffentlichen Nahverkehr an.

* PS – Unser Antrieb für deine Gesundheit

Pirmasens lebt Gesundheit wie keine andere Stadt: Hier wird sich gekümmert. Die Stadt verfügt über eine flächendeckende Facharztversorgung, die allen Bürgern zugutekommt. Am attraktiven Standort bestehen optimale Bedingungen für die Ansiedlung ärztlicher Fachkräfte. Gleichzeitig sichern das Krankenhaus und spezialisierte Einrichtungen eine hochwertige medizinische Betreuung.

Lebendig, wandelbar und flexibel

Die so definierten Ziele sind lebendig, wandelbar und flexibel und lassen sich auf so gut wie jeden Bereich, jede Initiative und jedes Thema übertragen – und bleiben dabei stets erkennbarer Teil der gemeinsamen Stadtidentität. Beispiele für solche Innovationen sind etwa PS – Unser Antrieb für Deine Zukunft (Bildung & Karriere­chancen), PS – Unser Antrieb für deine Sicherheit (Lebenswerte Stadt & Gemein­schaft) oder PS – Unser Antrieb für nachhaltige Energie (Umwelt & Klimaschutz).

Der Claim wird nicht allein von der Stadtverwaltung nach außen getragen, er gehört vielmehr jedem einzelnen Pirmasenser im Sinne einer gelebten Identität. So soll aus Pirmasens eine Stadt werden, in der jeder einen Beitrag leistet und Verantwortung übernimmt. Individuelle Variationen sind beispielsweise PS – Mein Antrieb für unsere Gemeinschaft (Bürgerengagement), PS – Mein Antrieb für unsere Umwelt (Nachhaltige Initiativen) oder PS – Mein Antrieb für unsere Jugend (Bildung und Ausbildung fördern).

„Es war uns sehr wichtig, bei der Konzeption des Leitbilds die Stimme der Bürger zu hören und sie somit bei der Gestaltung der Zukunft von vornherein aktiv einzubeziehen“, betont Rolf Schlicher, Stadtmarketingleiter der Stadt Pirmasens und Geschäftsführer des Pirmasens Marketing e. V. „Die Zukunftsvision des neuen Leitbilds zieht sich wie ein roter Faden durch sämtliche Lebensbereiche und kann uns allen so als Kompass dienen, um sicherzustellen, mit jedem einzelnen Schritt auf Kurs in die richtige Richtung unterwegs zu sein.“

„Seit der Festlegung unseres alten Leitbilds ist viel passiert – Pirmasens hat viele Herausforderungen bewältigt und Chancen genutzt, aber es stehen auch neue Herausforderungen und Chancen bevor“, so Markus Zwick, Oberbürger­meister der Stadt Pirmasens. „Daher war es an der Zeit, gemeinsam zu entscheiden, wie die Zukunft unserer Stadt aussehen soll. Es ist mir eine große Freude, das neue Leitbild vorzustellen. Es macht unsere Vision für die Zukunft von Pirmasens greifbar und definiert strategische Ziele, die uns als Stadtgesellschaft in den kommenden Jahren begleiten werden.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stadtverwaltung Pirmasens

Herr Maximilian Zwick

Rathaus am Exerzierplatz .

66953 Pirmasens

Deutschland

fon ..: +49 6331 84-2222

fax ..: +49 6331 84-2286

web ..: https://pirmasens.de

email : presse@pirmasens.de

Erste urkundliche Erwähnung fand Pirmasens um 850 als „pirminiseusna“, angelehnt an den Klostergründer Pirminius. Der als Stadtgründer geltende Landgraf Ludwig IX. errichtete im heutigen Pirmasens die Garnison für ein Grenadierregiment, es folgten 1763 die Stadtrechte. Am südwestlichen Rand des Pfälzerwalds gelegen und grenznah zu Frankreich ist das rund 42.000 Einwohner zählende rheinland-pfälzische Pirmasens wie Rom auf sieben Hügeln erbaut. In ihrer Blütezeit galt die Stadt als Zentrum der deutschen Schuhindustrie und ist in dieser Branche heute noch wichtiger Dreh- und Angelpunkt; ihren Sitz in Pirmasens haben zum Beispiel die Deutsche Schuhfachschule und das International Shoe Competence Center (ISC). Zu den tragenden Wirtschaftsbereichen zählen unter anderem chemische Industrie, Kunststofffertigung, Förder¬technik-Anlagen und Maschinenbau. Pirmasens positioniert sich heute als Einkaufsstadt mit touristischem Anspruch und gut ausgestattetem Messegelände. Seit 1965 wird eine Städte¬partnerschaft mit dem französischen Poissy gepflegt. Weitere Informationen unter www.pirmasens.de

Pressekontakt:

ars publicandi GmbH

Frau Martina Overmann

Schulstraße 28

66976 Rodalben

fon ..: +49 6331 5543-13

email : MOvermann@ars-pr.de

