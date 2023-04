Kompass für unser Leben

Neues Buch gibt mehr Sinn und Orientierung

Monat für Monat, Jahr für Jahr vergehen, ohne dass wir darüber nachdenken, was für unser Leben wichtig ist, was uns Orientierung geben kann. Wir lassen uns im Alltag bequem dahintreiben. Leider verpassen wir dadurch vieles, was unser Leben lebenswerter und sinnerfüllter machen kann.

Kaum jemand nimmt sich die Zeit, über sein Leben nachzudenken. Für Jugendliche ist das häufig „uncool“, Partys oder Freunde sind wichtiger. Junge Mütter und Väter widmen sich mit großer Energie dem Nachwuchs. Später erfordert der Beruf volle Aufmerksamkeit. Vielen Älteren fehlt hingegen die Konzentration oder das Interesse dafür.

Das neue Buch von Thies Claussen „Unser Leben. Auf der Suche nach einem Kompass“ ist nicht für Esoteriker oder Utopisten geschrieben. Auch gaukelt dieses Buch nicht vor, platte Rezepte für ein erfolgreiches Leben zu bieten.

Claussen hat sein Buch vielmehr für Realisten und Neugierige geschrieben, die einen Zugang suchen, ihr Leben bewusster zu „erleben“. Für Leserinnen und Leser, die sich Zeit nehmen wollen, über Fragen ihres Lebens nachzudenken und die sich nicht im Alltag bequem dahintreiben lassen wollen. Für neugierige Leser, die wissen möchten, wohin sich ihr Leben entwickeln kann und was für sie wichtig sein kann.

Das Buch behandelt in 18 Kapiteln zentrale Fragen für unser Leben wie „Was macht uns glücklich?“ oder „Nutzen wir unsere Lebenszeit?“, aber auch „Welche Werte leiten uns?“ oder „Welche Lebensphasen durchlaufen wir?“.

Die Auswahl der Themen reicht weiter von der Frage „Was bestimmt unsere Zukunft?“, über die Kluft zwischen Arm und Reich, die Chancen der modernen Medizin hin zur Frage „Welche Technologien prägen unser Alltagsleben?“. Aber auch Fragen „Scheitert der Klimaschutz an unserer Bequemlichkeit?“, „Überrollt uns die Medienflut?“, oder Themen wie Verschwörungstheorien oder Künstliche Intelligenz werden besprochen.

Der Autor, früherer Vizechef der LfA Förderbank Bayern und davor Ministerialdirigent im Bayerischen Wirtschaftsministerium, stützt sich in seinem Buch auf aktuelle Studien, Gutachten und Sachverständige.

Claussen gelingt es in seinem interessanten Buch, die Fragen zu unserem Leben übersichtlich, klar und gut verständlich zu behandeln. Eine Fundgrube für alle Leserinnen und Leser, die über ihr eigenes Leben vertieft nachdenken wollen.

https://shop.tredition.com/booktitle/Unser_Leben/W-136-017-180

