Stadtjubiläum 2023 – 800 Jahre Schönebeck

Papierfresserchens MTM-Verlag ist seit vielen Jahren darauf spezialisiert, zu bestimmten Anlässen oder Jubiläen regional Buchprojekte umzusetzen.

So wird der Verlag im Jahr 2023 auch in Schönebeck in Zusammenhang mit dem Stadtjubiläum „800 Jahre Schönebeck“ ein Anthologieprojekt für Autor*Innen jeden Alters ausschreiben.

Das Thema dazu lautet: Eine Reise durch die Zeit. Zu dieser einmaligen Reise durch acht Jahrhunderte lädt der Verlag alle interessierten Autor*innen ein, das Buch soll Jung und Alt verbinden. Es soll ein bunter Geschichtenreigen entstehen – von gestern für heute … und von heute für morgen. Nicht von Historikern, sondern von Bürgern wie Du und Ich.

Kleine historische Begebenheiten, Anekdoten, die auch für die Nachwelt interessant sein können. Erinnerungen an bekannte oder auch nur ortsbekannte Persönlichkeiten. Viele Themen sind für dieses Buch denkbar …

Das Projekt richtet sich an Hobbyautor*Innen jeden Alters. „Wir würden uns über einen bunten Querschnitt an Erzählungen, Sagen, Berichten oder Gedichten aus Schönebeck freuen – sowohl von Kindern und Jugendlichen, als auch von Seniorinnen und Senioren … und natürlich allen anderen Altersgruppen, die Lust am Schreiben haben“, sagt Verlegerin Martina Meier, die dieses Projekt federführend betreuen wird.

Die interessantesten Beiträge werden ausgewählt und in einem Buch veröffentlicht, das im Sommer 2023 im Buchhandel erscheinen wird. Einsendeschluss für alle Text- und/oder auch Bildbeiträge ist der 31. Mai 2023.

Ausführliche Informationen zu dem Buchprojekt sind auf der Verlagsseite zu finden.

