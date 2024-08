Staige One AG: Research-Update nach Einstieg in den chinesischen Fußballmarkt

München / Essen – 27.03.2024 (IRW-Press/27.03.2024) – – SMC Research bekräftigt „Buy“-Empfehlung und Kursziel der Staige One-Aktie von 6,00 Euro

– BaFin billigt Wertpapierinformationsblatt für Kapitalerhöhung

– Bezugsfrist für neue Aktien vom 08. 22. April 2024

Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, bestätigt im heutigen Update des Reports seine „Buy“-Empfehlung für die Staige One-Aktie (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und Berlin). Das Kursziel von 6,00 Euro liegt deutlich über dem aktuellen Kursniveau.

Unter der Headline „Großauftrag aus China als Blaupause für weiteres Wachstum“ beschreibt Dr. Adam Jakubowski insbesondere die Neujustierung der Wachstumsstrategie in Richtung Großkundengeschäft. Jan Taube, CEO der Staige One AG: „Genau wie wir geht auch Herr Dr. Jakubowski davon aus, dass diese Strategie hin zu großrahmigen Vertriebsvereinbarungen uns die Erzielung von höheren Margen erleichtern wird.“

Staige One, der Spezialist für KI-gestützte Kamerasysteme hatte letzte Woche bekanntgegeben, dass es mit dem chinesischen Unternehmen LingXi Technology Co., Ltd. (firmiert unter „ACME“) eine auf mehrere Jahre angelegte Kooperation vereinbart hat, die den stark wachsenden, aber noch weitgehend unerschlossenen chinesischen Fußballmarkt in den Focus nimmt. Bis 2029 wurde ein Mindest-Umsatz von knapp 10 Mio. Euro über den gesamten Vertragszeitraum hinweg vereinbart.

Heute erfolgte die Billigung des Wertpapierinformationsblatts (WIB) durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Somit kann nun die bereits beschlossene und vermeldete Kapitalerhöhung in den kommenden Wochen umgesetzt werden.

Die Aktionärinnen und Aktionäre können im Verhältnis 8:1 für acht alte Aktien eine neue Aktie zum Preis von je 2,00 Euro beziehen. Die Bezugsfrist läuft vom 08. April 2024 bis zum 22. April 2024, jeweils einschließlich. Die Staige One AG gewährt den Bezugsberechtigten auch ein Überbezugsrecht. Nicht von den Aktionären aufgrund des Bezugsrechts innerhalb der Bezugsfrist bezogene Neue Aktien können ausgewählten Investoren vom Vorstand im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht öffentliches Angebot) zum festgesetzten Bezugspreis angeboten werden.

Vom 04. April 2024 an (ex Tag) sind die Bezugsrechte (ISIN DE000A4BGGS4 / WKN A4BGGS) von den Aktien abgetrennt. Die bestehenden Aktien werden „ex Bezugsrecht“ notiert.

Der Staige One AG fließen durch die Kapitalerhöhung bis zu ca. 1,24 Mio. Euro zu, die der Finanzierung des angestrebten Wachstums dienen sollen.

Jan Taube: „Ich bedanke mich vorab für die Zusagen unserer beiden größten Aktionäre, die Kapitalerhöhung im Rahmen ihre Bezugsrechte zu unterstützen. Auch andere teils seit Jahren investierte Aktionäre haben uns ihren Support bereits zugesichert. Für diesen großen Vertrauensvorschuss bedanke ich mich im Namen des gesamten Staige One-Teams sehr herzlich.“

Über Staige One AG:

Die Staige One AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich der High-Tech-Videotechnologie und hat sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Aufnahme und Übertragung von Live-Events spezialisiert. Mit einem starken Fokus auf Qualität und Innovation strebt Staige One danach, die Zukunft der Videotechnologie zu gestalten und die Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen weltweit Live-Ereignisse erleben.

(Ende)

Aussender: Staige One AG

Adresse: Barer Str. 7, 80333 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Jan Taube

Tel.: 0201 2468510

E-Mail: jan.taube@staige.com

Website: www.staige.com

ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie)

Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Staige One AG

Jan Taube

Barer Straße 7

80333 München

Deutschland

email : info@staige.com

Pressekontakt:

Staige One AG

Jan Taube

Barer Straße 7

80333 München

email : info@staige.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Staige One AG: Kapitalerhöhung dient der Auftragsvorfinanzierung Staige One AG: Umfangreicher Vertrag mit ClipMyHorse.TV erschließt den internationalen Reitsportmarkt