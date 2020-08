Standard Uranium liefert Fortschrittsbericht zu seinem Vorzeigeprojekt Davidson River

Vancouver (British Columbia), 26. August 2020. Standard Uranium Ltd. (TSX-V: STND, FWB: 9SU) (Standard Uranium oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen im Rahmen des Phase-1-Sommer-Diamantbohrprogramms 2020 auf seinem Vorzeigeprojekt, dem 25.886 Hektar großen Uranprojekt Davidson River (das Projekt), wie geplant vorankommen. Das Projekt befindet sich im Südwesten der Uranregion Athabasca im Athabasca Basin (Saskatchewan) und erstreckt sich entlang des abgeleiteten Verlaufs des Trends der Lagerstätte Triple R von Fission Uran sowie der Lagerstätte Arrow von NexGen in einem Gebiet, das 25 bis 30 Kilometer westlich dieser Lagerstätten liegt.

Bisher wurden auf dem Warrior-Trend sechs Bohrlöcher abgeschlossen (siehe Abbildung #1). Die außergewöhnliche Arbeit des Teams von Aggressive Drilling Ltd. war für den frühen Erfolg des Programms entscheidend. Die Bohrungen liegen vor dem Zeitplan und im Rahmen des Budgets. Die Highlights der ersten sechs Bohrlöcher auf der Davidson River-Liegenschaft sind:

– Relativ geringe Tiefe von der Oberfläche bis zum paläoproterozoischen Untergrundgestein in allen abgeschlossenen Bohrlöchern zwischen 70 und 111 Metern. Dies ist mit den Tiefen vergleichbar, die bei den nahegelegenen Uranlagerstätten Triple R und Arrow angetroffen wurden.

– Günstige Untergrundgesteinstypen, die denen ähneln, die andere Uranlagerstätten im südwestlichen Athabasca-Becken beherbergen, einschließlich unterschiedlich verformter graphit- und sulfidhaltiger, granatführender Gneise.

– Mehrere Zonen mit mehrphasigen strukturellen Störungen, einschließlich Kataklasit- und Brekzienzonen, Störungszonen und spröde-reaktivierte Zonen mit hoher Verformung.

– Konzentrationen von Graphit- und Sulfidmineralien innerhalb von Scherbändern und Zonen mit hoher Verformung im gesamten Untergrundgestein.

– Zonen hydrothermaler Alteration in Tiefen von mehr als 300 Metern im Untergrundgestein, die mit größeren Strukturen zusammenfallen.

Der President, CEO und Chairman, Jon Bey, äußerte sich dazu: Ich bin sehr erfreut darüber, wie sich unser erstes Bohrprogramm bis heute entwickelt hat. Dies ist eine aufregende Zeit für unser Geologenteam. Wir erhalten jeden Morgen den frischen Bohrkern. Wir haben uns darauf konzentriert, den geophysikalischen Trend auf der Liegenschaft, den Warrior-Trend, mit höchster Priorität zu erproben, und wir haben unsere Erwartungen bisher übertroffen, nicht nur durch den Nachweis der richtigen Gesteinsarten, sondern auch durch die Identifizierung der Alteration und Struktur des Untergrunds. Wir werden diese Informationen nutzen und unsere Arbeit bei der Suche nach einer hochgradigen Uranmineralisierung daran ausrichten.

Die Bohrlöcher werden weiterhin etwa 100-200 Meter entlang des Streichens im hochprioritären Gebiet des Warrior-Trends und in größeren Abständen entlang des restlichen Trends gebohrt. Die erste Charge der Kernproben wurde sicher zum Labor des Saskatchewan Research Council in Saskatoon verschickt, und die erste Runde der geochemischen Ergebnisse des gesamten Gesteins wird innerhalb von etwa zwei Wochen erwartet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53185/STND NR 2020-08-26 Drilling update FINAL_DEPRcom.001.jpeg

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Generation IACP Inc. (Generation) mit der Durchführung von Market Making-Dienstleistungen beauftragt hat, mit dem Ziel, einen angemessenen Markt aufrechtzuerhalten und die Liquidität seiner Stammaktien zu verbessern. Im Rahmen der Vereinbarung zwischen Generation und dem Unternehmen (die Generation-Vereinbarung) hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Generation zunächst eine monatliche Gebühr von $7.500 zuzüglich der anfallenden Steuern zu zahlen. Generation wird keine Stammaktien oder Optionen als Ausgleich erhalten. Generation besitzt derzeit keine Wertpapiere von Standard Uranium; Generation und seine Kunden können jedoch eine direkte Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben. Standard Uranium und Generation sind unabhängige und voneinander getrennte Einheiten. Generation ist Mitglied der Investment Industry Regulatory Organization of Canada und Mitglied der Toronto Stock Exchange und der TSX Venture Exchange. Die anfängliche Laufzeit der Generation-Vereinbarung beträgt 6 Monate und diese Laufzeit verlängert sich automatisch um weitere 6 Monate, es sei denn, sie wird mit einer Frist von 30 Tagen vorher schriftlich gekündigt.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Neil McCallum, VP Exploration, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Standard Uranium (TSX-V: STND)

We find the fuel to power a clean energy future

Standard Uranium ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (British Columbia). Seit seiner Gründung ist Standard Uranium mit der Identifizierung und Erschließung aussichtsreicher, im Explorationsstadium befindlicher Uranprojekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan (Kanada) befasst. Das Projekt Davidson River von Standard Uranium liegt im südwestlichen Bereich des Athabasca-Beckens (Saskatchewan) und besteht aus 21 Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von 25.886 Hektar. Das Projekt Davidson River weist großes Potenzial für im Grundgebirge lagernde Uranlagerstätten auf, wurde jedoch trotz seiner Lage entlang des Trends kürzlicher hochgradiger Uranentdeckungen noch nicht anhand von Bohrungen erprobt. Eine Kopie des NI 43-101-konformen technischen Berichts, in dem die bisherigen Explorationen im Projekt zusammengefasst sind, kann unter dem Firmenprofil von Standard Uranium auf SEDAR (www.sedar.com) eingesehen werden.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jon Bey, President, Chief Executive Officer, and Chairman

550 Denman Street, Suite 200

Vancouver, BC V6G 3H1

Tel: 1 (604) 375-4488

E-Mail: info@standarduranium.ca

STANDARD URANIUM LTD.

Suite 200, 550 Denman Street

Vancouver, British Columbia

V6G 3H1

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte Informationen und Aussagen über die Einschätzung des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten. Sie stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar und enthalten keine historischen Fakten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie glaubt, rechnet mit, beabsichtigt, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant bzw. ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten insbesondere, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über: den Zeitpunkt und den Inhalt bevorstehender Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen und Einschätzungen der Marktlage. Diese Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen erwartet oder impliziert werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Bei der Erstellung der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ist das Management davon ausgegangen, dass die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen, die das Unternehmen betreffen, im Wesentlichen weiter normal verlaufen werden und günstig für das Unternehmen sein werden. Zu den Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, gehören: die Fähigkeit, die Arbeiten im Projekt Davidson River angesichts der globalen COVID-19-Pandemie aufnehmen und abschließen zu können; Änderungen an den Aktienmärkten; die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf zusätzliche Mittel aufzunehmen; und andere Faktoren, die im Detail im Jahresinformationsformular (Annual Information Form) vom 2. Mai 2020 sowie anderen öffentlich verfügbaren Unterlagen beschrieben sind. Diese Unterlagen können allesamt auf SEDAR (www.sedar.com) eingesehen werden. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten werden die Leser ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht und Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um den tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die Auswirkungen auf zukunftsgerichtete Aussagen haben, oder aus anderen Gründen.

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Standard Uranium Ltd.

Jon Bey

Suite 200 – 550 Denman Street

V6G 3H1 Vancouver

Kanada

email : jbey@standarduranium.ca

Pressekontakt:

Standard Uranium Ltd.

Jon Bey

Suite 200 – 550 Denman Street

V6G 3H1 Vancouver

email : jbey@standarduranium.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Die besten Tipps zur Anmietung eines Hauses EnWave unterzeichnet Technologieevaluierungs- und Lizenzoptionsvertrag mit führendem europäischen Snack-Unternehmen