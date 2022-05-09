Starcore veröffentlicht Produktionsergebnisse für das erste Quartal

18. August 2025. Vancouver, B.C. / IRW-Press / Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore oder das Unternehmen) gibt für seine Mine San Martin (San Martin) im mexikanischen Bundesstaat Queretaro die Produktionsergebnisse für das mit Juli 2025 endende erste Geschäftsquartal bekannt.

Während des Quartals wurde der Carbon-in-Leach-(CIL)-Prozess für kohlenstoffhaltiges Erz verfeinert und es wurden die erforderlichen Anpassungen vorgenommen, um den Prozess zu optimieren. Im Laufe des Quartals wurden durch die Aufbereitung von 5.370 Tonnen aufgehaldetem Erz mit Gehalten von 1,91 g/t Gold und 17,5 g/t Silber 166 Unzen Goldäquivalent produziert. Die Gewinnungsraten betrugen 75 % für Gold und 65 % für Silber. Die Produktion von kohlenstoffhaltigem Erz mit besseren Gehalten in der Mine läuft ebenfalls hoch.

Hinsichtlich des Oxiderzes, das in der Pressemeldung zu den Ergebnissen des vorangegangenen Quartals erwähnt wurde, hat das Gebiet San Jose Mine, das sich im südlichen Bereich der Mine San Martin befindet und wo der Betrieb von San Martin vor mehr als 30 Jahren begann, beträchtliche Reserven in der Tiefe ergeben. Diese Reserven werden derzeit erschlossen und aufbereitet, um die Oxidanlage zusätzlich zu dem Erz aus der Mine San Martin zu beschicken. Die Gewinnungsraten fallen jedoch etwas geringer aus als jene des Erzes aus San Martin und es konnte festgestellt werden, dass die Tonsteine, die aus kohlenstoffhaltigem Schiefer bestehen, Gold und Silber aus dem oxidierten Erz absorbieren, wenn sie während der Aufbereitung mit der Zyanidlösung in Berührung kommen. Dies führte daher zu Rückständen mit höherem Feststoffanteil und geringeren Gewinnungsraten, wie die Quartalsergebnisse zeigen. Dieses Problem wurde nach metallurgischen Untersuchungen identifiziert und der Prozess wird entsprechend angepasst.

Die neue CIL-Anlage bietet eine großartige Alternative für die Verarbeitung von Erz, das nicht durch Zyanidlaugung aufbereitet werden kann, wie dies beim Erz aus der Mine San Jose der Fall ist, so Salvador García, Chief Operating Officer des Unternehmens.

3 Monate YTD

Produktion San Martin 1. Quartal 4. Quartal Veränderung zum 2026 2025 Veränderung zum

2026 2025 Vorquartal Vorjahr

verarbeitetes Erz (Tonnen) 54.247 53.398 2 % 54.247 49.504 10 %

Unzen Goldäquivalent 2.130 2.342 -9 % 2.130 2.841 -25 %

Goldgehalt (Gramm/Tonne) 1,47 1,57 -6 % 1,47 1,92 -23 %

Silbergehalt (Gramm/Tonne) 12,88 15,77 -18 % 12,88 20,03 -36 %

Goldausbeute (%) 77,42 81,72 -5 % 77,42 85,24 -9 %

Silberausbeute (%) 54,78 56,63 -3 % 54,78 56,90 -4 %

Gold/Silber-Verhältnis 94,50 92,97 94,50 78,72

Salvador Garcia, B. Eng., ein Direktor des Unternehmens und Chief Operating Officer, ist der qualifizierte Sachverständige des Unternehmens für das Projekt im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen aufbereitet.

Über Starcore

Starcore International Mines ist im Bereich der Edelmetallproduktion tätig und hat sich auf Mexiko spezialisiert, wo das Unternehmen über umfangreiche Erfahrung verfügt. Dieser Kernbestand an produzierenden Assets wird durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Mit dem Projekt in Côte dIvoire hat Starcore seine Reichweite international erweitert. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

IM NAMEN VON STARCORE INTERNATIONAL MINES LTD.

(gez.) Robert Eadie

Robert Eadie, Chief Executive Officer

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

ROBERT EADIE

Telefon: (604) 602-4935

Suite 750 – 580 Hornby Street, Box 113

Vancouver, British Columbia, Kanada V6C 3B6

Telefon: (604) 602-4935

Fax: (604) 602-4936

E-mail: investor@starcore.com

Webseite: www.starcore.com

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Erwartungen des Managements und das Potenzial der Projekte des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen des Managements des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen, und spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, und dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

