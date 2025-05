Stardust Solar Energy Inc. beginnt den Handel am OTCQB-Markt unter dem Symbol SUNXF

Vancouver, British Columbia – (8. Mai 2025) – Stardust Solar Energy Inc. (TSXV: SUN) (OTCQB: SUNXF) (Stardust Solar oder die Company), ein nordamerikanischer Marktführer im Bereich erneuerbare Energielösungen und Franchising, freut sich bekannt zu geben, dass seine Aktien ab dem 8. Mai 2025 am OTCQB-Markt unter dem Tickersymbol SUNXF gehandelt werden.

Dieser Meilenstein markiert die strategische Expansion von Stardust Solar, um die Zugänglichkeit und den Bekanntheitsgrad des Unternehmens bei US-Investoren zu erhöhen, und ergänzt die bestehende Notierung des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (TSXV) unter dem Symbol SUN.

Wichtige Highlights:

· OTCQB-Marktlistung: Erhöht Transparenz und Anlegervertrauen und erleichtert den Handel für US-Investoren.

· Strategische Expansion in den USA: Kürzlicher Erwerb der Vermögenswerte von Solar Grids Development LLC, wodurch die Franchisegebiete in den Vereinigten Staaten erheblich erweitert wurden. Das Unternehmen verfügt nun über 54 Franchise-Gebiete in den USA und 88 in ganz Nordamerika.

· Erhöhte Sichtbarkeit: Investoren haben nun Zugriff auf Echtzeit-Level-2-Kurse für Wertpapiere von Stardust Solar auf der OTC Markets-Plattform.

Mark Tadros, CEO von Stardust Solar, kommentierte: Die Notierung am OTCQB stellt einen bedeutenden Schritt in unserem Unternehmenswachstum dar und macht die innovativen Lösungen von Stardust Solar im Bereich erneuerbare Energien einem breiteren Kreis von Investoren zugänglich. Wir glauben, dass dieser Schritt die Liquidität erhöhen, unsere Aktionärsbasis erweitern und die Sichtbarkeit unserer strategischen Initiativen und Leistungen für Investoren in den USA und weltweit verbessern wird.

Über Stardust Solar:

Stardust Solar ist ein nordamerikanischer Franchisegeber für Installationsdienstleistungen im Bereich erneuerbare Energien und spezialisiert auf Solarmodule (PV), Energiespeichersysteme und Ladegeräte für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stattet Unternehmer mit markengebundenen Geschäftsführungslösungen, modernster Ausrüstung und umfassender Unterstützung in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Technik und Projektmanagement aus. Mit Franchises in Kanada und den Vereinigten Staaten treibt Stardust Solar die Einführung sauberer Energielösungen voran, die die wirtschaftliche Entwicklung fördern und eine nachhaltigere Zukunft schaffen.

Presse- und Investorenkontakt:

Steve Rickaby

Kommunikation und Investor Relations

Telefon: 1-672-472-1345

E-Mail: steve@stardustsolar.com

Webseite: www.stardustsolar.com

Haftungsausschluss:

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die TSX Venture Exchange Inc. hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zu den Geschäftsplänen des Unternehmens, dem erwarteten zukünftigen Wachstum, geplanten Franchise-Erweiterungen, zukünftigen Betriebsergebnissen, Umsatzwachstum, neuen Chancen und der Nachfrage nach Produkten des Unternehmens. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken, Unsicherheiten und zahlreicher Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen vernünftig sind, kann es keine Garantie geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Sofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung solcher Aussagen.

Die Originalversion dieser Pressemitteilung finden Sie unter money.tmx.com/quote/SUN/news/8267729854018804/Stardust_Solar_Energy_Inc_Commences_Trading_on_OTCQB_Market_Under_Symbol_SUNXF.

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stardust Solar Energy Inc.

Mark Tadros

B101 – 9000 Bill Fox Way

V5J 5J3 Burnaby, BC

Kanada

email : investors@stardustsolar.com

Pressekontakt:

Stardust Solar Energy Inc.

Mark Tadros

B101 – 9000 Bill Fox Way

V5J 5J3 Burnaby, BC

email : investors@stardustsolar.com

