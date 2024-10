Stardust Solar gibt die Aufnahme des Handels an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „6330“ bekannt

VANCOUVER, B.C., 29. Oktober 2024 / IRW-Press / Stardust Solar Energy Inc. (TSX-V: SUN) (Stardust oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien seit Freitag, den 25. Oktober 2024, an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Kürzel 6330 (ISIN: CA8552811017, WKN: A40CPL) gehandelt werden können.

Die Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse – einem der größten und angesehensten Finanzmärkte der Welt – stellt einen wichtigen Schritt in der Wachstumsstrategie von Stardust Solar dar. Die Zulassung zum Handel verschafft dem Unternehmen eine höhere Handelsliquidität, einen breiteren Zugang zu europäischen Anlegern und eine stärkere internationale Präsenz. Den Link zur FWB-Notierung finden Sie hier:

www.boerse-frankfurt.de/equity/stardust-sol-e-inc-o-n

Mark Tadros, CEO von Stardust Solar, sagt dazu: Wir freuen uns sehr über die Aufnahme des Handels an der Frankfurter Wertpapierbörse. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Stardust Solar, denn diese Notierung erhöht unsere Sichtbarkeit in Europa und verschafft uns einen besseren Zugang zu einer vielfältigen und globalen Anlegerbasis. Im Zuge des Ausbaus unserer Präsenz im Bereich der erneuerbaren Energien unterstützt diese Notierung unser Ziel, die Einführung sauberer Energielösungen voranzutreiben und unsere Aktionärsbasis zu stärken.

Angesichts der fortgesetzten Ausweitung seiner Präsenz auf dem auf Privathaushalte ausgerichteten Solarmarkt verpflichtet sich Stardust Solar, seine Investoren über wichtige Meilensteine zu informieren. Dazu gehören Updates zu seinem wachsenden Engagement in den USA, zu Fortschritten bei seinen Solarlösungen und zu strategischen Initiativen, um neue Chancen im wachstumsstarken Sektor der erneuerbaren Energien wahrzunehmen.

Über Stardust Solar

Stardust ist ein nordamerikanischer Franchisegeber für Installationsdienste im Bereich erneuerbare Energien, einschließlich Solarmodule (PV), Energiespeichersysteme und Versorgungsanlagen für Elektrofahrzeuge. Stardust stellt Unternehmern, die in die Branche der erneuerbaren Energien einsteigen wollen, seine Marke und seine Betriebsführungsleistungen zur Verfügung. Stardust-Franchisenehmer installieren und warten saubere Energiesysteme für private und gewerbliche Zwecke. Als Franchisegeber beliefert Stardust seine Franchisenehmer mit folgenden Produkten: PV-Solaranlagen, Energiespeichersysteme und Versorgungsanlagen für Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus unterstützt Stardust seine Franchisenehmer mit zahlreichen Dienstleistungen von der Firmenzentrale aus, darunter Marketing, Vertrieb, Technik, Planerstellung, Kundendienst und Projektleitung.

Ansprechpartner für Medienvertreter und Investoren:

Mark Tadros

Chief Executive Officer, Chairman und Direktor

Für weitere Informationen oder Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Glen Nelson,

Investor Relations and Communications:

glen@stardustsolar.com

Tel: (403) 763-9797

E-Mail: investors@stardustsolar.com

Webseite: www.stardustsolar.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die TSX Venture Exchange Inc. hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von der Registrierungspflicht vor.

Die Informationen in dieser Pressemeldung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Beurteilung zukünftiger Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten durch das Management, welche zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Dazu gehören Aussagen in Bezug auf die Geschäftspläne des Unternehmens und das erwartete zukünftige Wachstum. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten und als Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten und angegebenen abweichen. Eine beliebige Anzahl von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen sowie von den zukünftigen Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um den tatsächlichen Ergebnisse Rechnung zu tragen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Annahmen, veränderter Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

