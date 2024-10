Blue Star erweitert die nach wie vor offene Massivsulfidentdeckung Ataani auf über 300 Meter und schließt strategische Erweiterung der Liegenschaft ab

Vancouver, British Columbia – 29. Oktober 2024 / IRW-Press / Blue Star Gold Corp. (TSXV: BAU) (OTCQB: BAUFF) (FWB: 5WP0) (Blue Star oder das Unternehmen) stellt ein Update zur Entdeckung Ataani bereit und gibt die strategische Erweiterung seiner Liegenschaften im High Lake Belt in der Region Kitikmeot in Nunavut bekannt (Abbildung 1).

Wichtige Eckdaten

– Ataani, die erste neue Massivsulfidentdeckung in der Region seit rund 20 Jahren, bestätigt das unerschlossene Potenzial des High Lake Belt

o Weniger als 13 km von den Lagerstätten von High Lake und 6 km von der geplanten Grays Bay Road entfernt gelegen

o Diese VMS-Mineralisierung wurde nun auf einer Streichlänge von 300 Metern erprobt und bestätigt und ist nach wie vor offen

– Blue Star erweitert im Rahmen einer strategischen Mineralexplorationsvereinbarung zu geringen Kosten seinen Grundbesitz im höffigen High Lake Greenstone Belt und deckt ein Gebiet ab, das für seine goldreichen VMS-Lagerstätten bekannt ist

o Erweiterung des Projekts Roma um 1.587 Hektar zur Erfassung eines strategischen Geländes in der Nähe der Lagerstätten von High Lake von MMG

o Das Projekt umfasst mehrere vielversprechende VMS-Prospektionsgebiete, die sich durch hochgradige Kupferwerte in Oberflächen-Gesteinsproben auszeichnen

o Innerhalb der Stratigraphie der Lagerstätten High Lake finden sich neue Prospektionsgebiete, weniger als 2-3 km von MMGs Lagerstätte West Zone entfernt

Grant Ewing, CEO von Blue Star sagt dazu: Die Massivsulfidentdeckung Ataani, einer der Höhepunkte unserer Explorationskampagne 2024, ist ein weiterer Beweis dafür, in welch geringem Umfang unsere weitläufigen Liegenschaften im High Lake Belt erkundet worden sind. Blue Star schloss vor kurzem eine strategische Erweiterung des Projekts Roma ab, um bekannte historische und unerprobte Ziele zwischen der Entdeckung Ataani und den bestehenden Lagerstätten von High Lake abzudecken und sich so zusätzliche Gebiete mit hohem Ressourcenwachstumspotenzial zu sichern.

Entdeckung Attaani

Die endgültigen Bohrergebnisse des Bohrprogramms 2024 bei Ataani liegen vor. Die VMS-Entdeckung Ataani liegt weniger als 13 km nördlich der Lagerstätten von High Lake und 6 km von der geplanten Grays Bay Road entfernt. Blue Star hat den Grünstein, in dem die Mineralisierung bei Ataani lagert, zunächst durch die Zusammenstellung historischer öffentlich verfügbarer Daten ins Visier genommen. Eine elektromagnetische (EM) Fixed-Loop-Vermessung im Sommer 2024 offenbarte einen großen leitfähigen Körper mit Ausmaßen von etwa 320 mal 100 Metern, der sich unter einem flach liegenden Diabasgang aus dem Proterozoikum befindet. Die ersten drei Bohrlöcher erprobten das Zentrum der mit Maxwell modellierten leitfähigen Platte; die Ergebnisse dieser drei Bohrlöcher wurden in den Pressemeldungen von Blue Star vom 5. September und 24. September 2024 veröffentlicht. Alle Ergebnisse von Ataani sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Erörterung der Ergebnisse

Die letzten beiden Bohrlöcher im Ziel Ataani erprobten die südliche und nördliche Ausdehnung des EM-Modells und bestätigten die Massivsulfidmineralisierung auf einer Streichlänge von etwa 300 Metern; diese Bohrungen sind Gegenstand dieser Pressemeldung. Blue Star hat im Ziel Ataani bisher insgesamt 1.365 Bohrmeter niedergebracht.

DD24-HII-004 diente der Erprobung des südlichen Endes des Leiters 115 Meter südlich der ersten Durchörterung in DD24-HII-001. Das Bohrloch durchteufte den überlagernden Diabasgang aus dem Proterozoikum bis in eine Tiefe von 36,05 Metern, gefolgt von einem spätarchäischen Granit. Ein Paket aus felsischem Vulkangestein mit Serizitalteration steht in einer Tiefe von 166,95 Metern in engem Kontakt mit dem darüber lagernden Granit. In einer Bohrtiefe von 171,00 Metern wurde eine Sulfidmineralisierung durchteuft. Ein 5,00 Meter mächtiger Abschnitt mit einer Stringer- bis Massivsulfidmineralisierung – vornehmlich Pyrit mit geringem Chalkopyrit in kieselhaltigem Vulkangestein – lieferte Gehalte von 0,63 % Cu und 0,76 g/t Au, einschließlich 1,02 % Cu und 1,61 g/t Au auf 1,98 Metern. Eine zweite dünnere Zone mit eingesprengten bis massiven Sulfiden in serizitreichem Vulkangestein ab 188,73 Meter Bohrtiefe ergab 0,58 % Cu und 0,24 g/t Au auf 2,70 Metern, einschließlich eines Abschnitts von 0,80 Metern mit 1,23 % Cu und 0,51 g/t Au.

DD24-HII-005, das letzte Bohrloch im Zielgebiet Ataani im Jahr 2024, erprobte die nördliche Ausdehnung der modellierten leitfähigen Platte, etwa 110 Meter nördlich in Streichrichtung des Entdeckungslochs DD24-HII-001. Die in diesem Bohrloch durchteuften Lithologien ähneln jenen, die zuvor beschrieben wurden, wobei bis in eine Tiefe von 65,76 Metern Diabas gefolgt von Granit bis in eine Tiefe von 203,26 Metern durchschnitten wurde. Ein schmales Paket aus felsischem Vulkangestein wurde in 240,00 bis 245,56 Meter Bohrtiefe durchteuft. Innerhalb des felsischen Gesteinspakets lieferte eine 2,40 Meter mächtige Zone mit massivem Pyrit 0,51 % Cu und 0,19 g/t Au; darin enthalten war auch eine Stringer-Zone von 0,40 Metern in der Nähe des unteren granitischen Kontakts, die Pyrit und Chalkopyrit mit einem Gehalt von 1,53 % Cu und 0,92 g/t Au enthält.

Strategische Erweiterung des Projekts Roma

Blue Star hat das Gebiet des Projekts Roma erweitert und damit ein strategisches Gelände in der Nähe der Lagerstätten von High Lake von MMG abgedeckt (Abbildung 2). Die Erweiterung um 1.587 Hektar erfolgte im Rahmen einer neuen Mineralexplorationsvereinbarung (MEA) mit Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI). Das Projekt Roma umfasst nun mehrere vielversprechende VMS-Prospektionsgebiete, die sich durch hochgradige Kupferwerte und eine bemerkenswerte Natriumverarmung in Gesteinsproben an der Oberfläche auszeichnen. Die Natriumverarmung ist ein Indiz für eine hydrothermale Alteration, wobei die stärkste Verarmung in der Regel in der Nähe von Erzzentren auftritt. Die neuen Prospektionsgebiete liegen innerhalb der Stratigraphie der Lagerstätte High Lake, weniger als 2-3 km von der Lagerstätte West Zone von MMG entfernt.

Frühere Bewertungsberichte, die von OZ Minerals im Jahr 2008 erstellt wurden, bestätigen, dass sich das Prospektionsgebiet Stu ungefähr 2 km südwestlich der Lagerstätte West Zone befindet. Es handelt sich dabei um ein ausgedehntes Alterationsgebiet, das eine ausgeprägte Verkieselung und reichlich Dalmatianit aufweist (Quelle AR030105). Stichproben aus dem Gebiet Stu enthalten 5,17 % und 2,56 % Cu. Ein zweites Gebiet, Cario, das sich etwa 3 km nördlich von West Zone befindet, ergab bei Stichprobenahmen Werte von 9,99 % und 3,03 % Cu. Beide Gebiete liegen im von der MEA abgedeckten Gelände und zeichnen sich durch eine beträchtliche Natriumverarmung in Gesteinsproben an der Oberfläche aus (Quelle AR030105).

Fortschritt des Explorationsprogramms und nächste Schritte

Das Feldprogramm ist abgeschlossen. Alle dabei erhobenen Daten liegen vor und werden bei der Prüfung der Zielgebiete für 2025 sowie ihrer erneuten Priorisierung verwendet. Unter Verwendung der gesammelten Felddaten ist derzeit eine Lagerstättenmodellierung im Gange, um die Auswirkungen auf die Ressourcenbasis zu ermitteln, die Priorisierung der Pipelineziele zu optimieren und eine Vorplanung für 2025 durchzuführen. Es ist davon auszugehen, dass die in dieser Saison durchgeführten Arbeiten zu zukünftigen Entdeckungen führen werden, um die Ressourcenbasis an Gold und Basismetallen bei den Projekten Ulu und Roma in der Region Kitikmeot in Nunavut zu erweitern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77276/BlueStarGold291024_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Lageplan der Projekte und Liegenschaften von Blue Star.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77276/BlueStarGold291024_DE_PRcom.002.png

Abbildung 2: Lage des erweiterten Geländes des Projekts Roma von Blue Star Gold.

Tabelle 1: Bohrergebnisse aus dem Ziel Ataani

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Länge (m) Cu % Zn % Pb % Au g/t Ag g/t CuÄq%

DD24-HII-001* 214,65 239,80 25,15 0,335 1,048 0,031 8,025 0,130 0,784

einschließlich 222,70 239,80 17,10 0,420 1,432 0,03 9,187 0,133 0,973

darin enthalten 228,30 230,30 2,00 0,078 10,951 0,107 4,331 0,117 3,269

und 236,30 239,80 3,50 1,459 0,154 0,007 25,680 0,293 1,897

DD24-HII-002* 234,70 261,60 26,90 0,413 0,035 0,004 10,929 0,104 0,576

einschließlich 239,55 246,75 7,20 0,91 0,03 0,002 20,07 0,13 1,145

darin enthalten 239,55 244,00 4,45 1,028 0,033 0,003 22,240 0,149 1,304

und einschließlich 256,04 261,60 5,56 0,285 0,042 0,007 10,843 0,146 0,481

DD24-HII-003* 288,65 290,35 1,7 0,68 0,22 0,05 8,13 0,11 0,880

DD24-HII-004 171 176 5,0 0,63 0,06 0,010 19,06 0,76 1,360

einschließlich 171 172,98 1,98 1,02 0,07 0,006 29,42 1,61 2,460

und 188,73 189,73 2,7 0,58 0,06 0,004 18,66 0,24 0,919

einschließlich 190,63 191,41 0,8 1,23 0,17 0,006 22,70 0,51 1,831

DD24-HII-005 240,56 242,93 2,4 0,51 0,29 0,017 7,21 0,19 0,787

einschließlich 242,57 242,93 0,4 1,53 0,07 0,00 20,10 0,92 2,385

– *zuvor gemeldet

– Es werden die Abschnittslängen angegeben, da keine ausreichenden Bohrungen absolviert wurden, um die wahren Mächtigkeiten zu bestimmen

– Die Analyseergebnisse sind nicht gedeckelt

Bei den Bohrproben handelt es sich um eine Hälfte des NQ-Bohrkerns, der mit einer Säge geteilt wurde. Die Proben werden unter Wahrung der Sorgfaltspflicht an ALS Geochemistry in Yellowknife, NT, geliefert und dann zur endgültigen Analyse an ALS Canada Inc. in North Vancouver, BC, weitergeleitet. Die Proben werden unter Verwendung von Code PREP-31 (Zerstoßung und Pulverisierung) vorbereitet und unter Verwendung der Codes Au-AA26 (50-Gramm-Brandprobe mit atomischem Absorptionsabschluss) und ME-MS61 (48-Element-Viersäuren-Aufschluss mit ICP-MS-Abschluss) analysiert. Proben über der Grenze für Nicht-Gold-Elemente werden einem Erzgehalt-Viersäuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss unterzogen. Das Qualitätssicherungs-/ Qualitätskontrollprogramm für die Bohrungen beinhaltet die regelmäßige Hinzugabe von zertifizierten Referenzmaterialien (CRMs) mit einer Rate von 20 %.

Metalläquivalente:

Das Kupferäquivalent (CuÄq), das oben für die Bohrabschnitte erwähnt wurde, wurde auf der Grundlage der folgenden Preise 3,75 US$/lb für Cu, 1.900 US$/oz für Au, 20 US$/oz für Ag, 1 US$/lb für Zn und 0,95 US$/lb für Pb berechnet; die unterstellten metallurgischen Gewinnungsraten für alle Metalle entsprechen den Werten, die in MMG 2023 Mineral Resource and Ore Reserves Statement verwendet wurden. Die Gehalte wurden nicht gedeckelt. CuÄq = Cu + 0,279 x Zn + 0,231 x Pb + 0,623 x Au + 0,007 x Ag; die Berechnungen wurden mit dem Equivalent Grade Calculator (aaronmcm.com) überprüft.

Darren Lindsay, P. Geo. und Vice President Exploration bei Blue Star, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 (NI 43-101) und hat die fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Blue Star Gold Corp.

Blue Star ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf das kanadische Territorium Nunavut gerichtet ist. Der Grundbesitz von Blue Star umfasst sehr aussichtsreiche und unzureichend erkundete Mineralkonzessionsgebiete mit insgesamt 270 Quadratkilometer Grundfläche im Grünsteingürtel High Lake. Das Unternehmen ist Eigentümer des Goldprojekts Ulu, das sich aus der Bergbaupacht Ulu und dem Konzessionsgebiete Hood River zusammensetzt, sowie des Projekts Roma. In der Lagerstätte Flood Zone (Bergbaupacht Ulu) wurde eine bedeutende hochgradige Goldressource abgegrenzt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche vielversprechende Explorationsziele (Gold und kritische Minerale) auf der ausgedehnten Liegenschaft des Unternehmens, was Blue Star ein hervorragendes Potenzial für den Ausbau der Ressourcen bietet. Der Standort des zukünftigen Tiefseehafens in Grays Bay liegt 40 bis 100 Kilometer nördlich der Konzessionsgebiete, und der vorgeschlagene Korridor für die allwettertaugliche Grays Bay Road verläuft in der Nähe der Goldprojekte Roma und Ulu.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN UND INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Begriffen wie: antizipieren, beabsichtigen, planen, Ziel, anstreben, glauben, projizieren, schätzen, erwarten, Strategie, Zukunft, wahrscheinlich, kann, sollte, wird und ähnliche Verweise auf zukünftige Zeiträume. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind u.a. Aussagen, die wir in Bezug auf voraussichtliche Einnahmen und Erträge, die voraussichtliche Höhe der Investitionsausgaben für das Geschäftsjahr, Erwartungen hinsichtlich der Auswirkungen von Ansprüchen, Rechtsstreitigkeiten, Umweltkosten, Eventualverbindlichkeiten und staatlichen und behördlichen Untersuchungen und Verfahren auf unsere Finanzlage sowie Schätzungen von Mineralressourcen und -reserven auf unseren Konzessionsgebieten machen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Zusicherungen zukünftiger Leistungen. Stattdessen beruhen sie lediglich auf unseren derzeitigen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen in Bezug auf die Zukunft unseres Unternehmens, Pläne und Strategien, Prognosen, erwartete Ereignisse und Trends, die Wirtschaft und andere zukünftige Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie naturgemäß Ungewissheiten, Risiken und Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere tatsächliche Finanzlage können wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere tatsächliche Finanzlage wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören unter anderem: wirtschaftliche und finanzielle Bedingungen, einschließlich der Volatilität von Zinssätzen und Wechselkursen; Rohstoff- und Aktienpreise und der Wert von Finanzanlagen; strategische Maßnahmen, einschließlich Akquisitionen und Veräußerungen und unseres Erfolgs bei der Integration erworbener Unternehmen in unsere Betriebe; Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich einer stärkeren Regulierung der Bergbauindustrie durch gesetzgeberische Maßnahmen und überarbeitete Regeln und Standards, die von den Regulierungsbehörden in Nunavut angewendet werden; Preisänderungen bei Brennstoffen und anderen wichtigen Materialien und Unterbrechungen der Versorgungsketten für diese Materialien; Schließungen oder Verlangsamungen und Änderungen bei den Arbeitskosten und Arbeitsschwierigkeiten, einschließlich Arbeitsniederlegungen, die entweder unsere Betriebe oder die Fähigkeit unserer Zulieferer, uns Waren und Dienstleistungen zu liefern, beeinträchtigen; sowie Naturereignisse wie Unwetter, Brände, Überschwemmungen und Erdbeben oder von Menschen verursachte oder andere Störungen unserer Ausrüstung; und Ungenauigkeiten bei den Schätzungen der Mineralressourcen und/oder Reserven auf unseren Mineralkonzessionsgebieten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

