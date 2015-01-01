  • Stark durch die Schatten – Neue Bücher für mentale Stärke und Lebensfreude

    Psychische Krisen überwinden – Burnout und Depression vorbeugen: Die neuen Ratgeber und Romane von MARA KANE bieten Stärke, Perspektive und echte Hilfe.

    BildPsychische Gesundheit: Deutschlands stille Krise
    Psychische Gesundheit ist das Fundament unseres Lebens, doch aktuelle Studien zeigen: Über 30 Prozent der Deutschen fühlen sich einsam. Zudem steigt in der dunklen Jahreszeit das Risiko für psychische Krisen, Burnout und Depressionen sprunghaft an. Stress, Leistungsdruck und eine immer komplexer werdende Welt fordern ihren Tribut. Besonders zum Jahresende blicken viele auf ein Jahr voller Erschöpfung und Sorgen zurück. MARA KANEs neueste Bücher geben Hoffnung, Orientierung und Werkzeuge an die Hand, um Krisen zu bewältigen und das eigene seelische Wohlbefinden aktiv zu stärken.

    Neue Wege gegen Stress und Erschöpfung
    Vier außergewöhnliche Titel von MARA KANE kombinieren persönliche Erfahrungen, lebensnahe Strategien und tiefgründige Einblicke in die Welt seelischer Herausforderungen. Die Bücher richten sich an alle, die sich nach mehr Balance, innerer Ruhe und Stärke sehnen – und an all jene, die anderen dabei helfen wollen:

    Stressbewältigung leicht gemacht: Gelassen durch den Alltag
    Für alle, die dem Strudel aus Stress, Überforderung und Rastlosigkeit entkommen möchten – mit praxiserprobten Strategien und persönlichen Tipps der Autorin wird Gelassenheit im Alltag möglich und das eigene Leben wieder leichter.

    Burnout durchbrechen: Zurück zu innerer Stärke
    Der ehrliche Erfahrungsbericht einer Frau, die den völligen Zusammenbruch erlebt und ihren Weg zurück zu Kraft und Lebensfreude beschreibt. Dieses Buch macht Mut, die eigenen Warnsignale zu erkennen und die ersten Schritte zur Heilung zu gehen.

    Depression: Mein Weg aus dem Schatten
    Ein tief berührender Ratgeber und zugleich praktischer Kompass für alle, die das Gefühl haben, im finsteren Schatten einer Depression zu stehen. Die Autorin teilt persönliche Erfahrungen und erprobte Strategien, wie man wieder Licht und Freude ins Leben bringt.

    Herr der Falter: Ein Leben im Schatten der Depression
    Ein emotionaler Roman, der den Leser in die Tiefen der menschlichen Psyche entführt, aber auch Mut macht, eigene Heilungswege zu finden. Die Geschichte zeigt, wie Liebe, Veränderung und Willenskraft selbst die dunkelsten Zeiten verwandeln können.

    Für die Wintermonate – inspirierende Geschenke für Herz und Seele
    Gerade zu Weihnachten und zum Jahreswechsel schenken diese Bücher Hoffnung und neue Perspektiven für alle, die Belastungen erlebt haben. Sie sind mehr als Literatur – sie sind Wegweiser, emotionale Unterstützung und Praxishilfe in einem. Sie helfen dabei, Warnzeichen rechtzeitig zu erkennen und aktiv gegenzusteuern.
    Alle Bücher und nähere Infos finden Sie unter https://marakane.de. Ganz neu bei MARA KANE: unterhaltsame Podcasts und inspirierende Videos.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    MARA KANE
    Herr Ralph Kähne
    Ulmenstr. 9
    16348 Wandlitz
    Deutschland

    fon ..: +49 (0) 33397 60519
    fax ..: +49 (0) 33397 60529
    web ..: https://marakane.de
    email : info@marakane.de

    Hinter dem Pseudonym MARA KANE verbirgt sich ein Zusammenschluss von verschiedenen Autoren, Fach-Journalisten, Wissenschaftlern, Gesundheitsexperten, Ernährungsberatern und Übersetzern sowie Betroffenen, die praktische Erfahrungen beisteuern.

    Namensgeber und Initiatoren sind Marina und Ralph Kähne. Die beiden Autoren, Journalisten und Blogger leben und arbeiten in Wandlitz bei Berlin. Sie haben bereits zahlreiche Bücher und Ratgeber zu den Themen Gesundheit und Reisen veröffentlicht.

    MARA KANE hat sich zur Aufgabe gemacht, zu verschiedenen Herausforderungen im Leben, Krankheiten und Leiden fundierte Hintergrundinformationen zur Verfügung zu stellen, umfassend zu beraten sowie innovative und praxiserprobte Lösungsansätze anzubieten. Dabei reicht das Spektrum von alltäglichen Herausforderungen wie Abnehmen und Gewichtsmanagement, dem Umgang mit Stress bis hin zu Zivilisationskrankheiten.

    Pressekontakt:

    Ralph Kähne
    Herr Ralph Kähne
    Ulmenstr. 9
    16348 Wandlitz

    fon ..: 033397-60519
    email : mail@marketing-effizient.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Mentale Stärke und Resilienz: Die wertvollsten Fähigkeiten für die moderne Welt
      Stress und Überforderung nehmen zu. Ein neuer Ansatz für mentale Gesundheit setzt auf bewusste Sprache, um Resilienz und mentale Stärke nachhaltig zu fördern und Herausforderungen besser zu meistern....

    2. Der Schlüssel zur nachhaltigen Motivation: Mentale Stärke im Business
      Mentale Stärke und mentale Gesundheit sind zwei wichtige Schlüssel für die Motivation von Mitarbeitenden und Führungskräften und somit für den Unternehmenserfolg. Doch wie geht das?...

    3. Warum mentale Stärke der Schlüssel zur inneren Freiheit ist
      Mentale Stärke ist eine wichtige Grundlage für Motivation und innere Freiheit. Doch wie kann mentale Stärke trainiert werden? Und was genau ist mentale Stärke überhaupt?...

    4. Inspiration, mentale Stärke und ganzheitliche Gesundheit
      Finde praxisnahe Tipps und motivierende Erfahrungsberichte für gesundes Abnehmen und mentale Stärke. Der Blog unterstützt dich mit alltagstauglichen Strategien, Rezepten und inspirierenden Erfolgsgesc...

    5. Wie mentale Stärke es ermöglicht, durch Scheitern erfolgreich zu werden
      Niemand mag Scheitern! Doch was ist, wenn eine Niederlage in Wahrheit eine große Chance ist? Mentale Stärke ist ein entscheidender Faktor, um aus aus einem Scheitern eine Möglichkeit zu kreieren....

    6. Motivation für Dich – Eine Geschichte über Selbstvertrauen und mentale Stärke
      Gabriele Vincke teilt in "Motivation für Dich" ihre eigene Geschichte, um anderen Menschen aufzuzeigen, wie man selbst aus den tiefsten Löchern wieder entkommen kann....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.