Stark, stärker, der Goldpreis

Der US-Dollar schwächelt, es bestehen Handelsunsicherheiten, Gold bleibt als sicherer Hafen attraktiv.

Um die 2.900 US-Dollar je Feinunze Gold pendelt der Preis. Vermutlich weil der Preis bereits hoch ist, haben sich einige (mehr pessimistische) spekulative Finanzinvestoren zurückgezogen, ihre Netto-Long-Positionen verringert. China hat den vierten Monat in Folge Gold zugekauft. Im Februar waren es fünf Tonnen. Von November bis Januar waren es insgesamt rund 20 Tonnen Gold. Vor der Pause, sechs Monate hatte die chinesische Zentralbank auf Goldkäufe verzichtet, waren es monatlich meist mindestens zehn Tonnen Gold. Allerdings könnten Goldkäufe auch ohne offizielle Verkündung stattgefunden haben.

Dass sich Goldinvestments langfristig rentieren, zeigt die Historie. Seit 1971 ist der Preis des Edelmetalls jährlich um acht Prozent gestiegen. Auch als Versicherung gegen Inflation lässt sich aus der Entwicklung herauslesen, dass Gold seit 1971 die globalen und die US-amerikanischen Verbraucherpreisindizes übertroffen hat. Und Gold hat nicht nur nach dem Ende des Goldstandards, sondern auch in der jüngeren Vergangenheit die meisten bedeutenden Währungen geschlagen. Dabei wächst die Goldminenproduktion nur langsam an, nämlich in den vergangenen 20 Jahren nur um zirka 1,7 Prozent jährlich. Daneben hat Gold seinem Namen als Diversifikator im Portfolio alle Ehre gemacht. Fast immer, wenn die Zeiten mit besonders vielen Risiken und Unsicherheiten aufwarteten, konnten mit Goldinvestments lukrative Renditen erzielt werden. Daher sollten sich auch Werte von Goldgesellschaften im Portfolio befinden, zum Beispiel von Tudor Gold oder Aurania Resources.

Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – besitzt das Treaty Creek Projekt im Goldenen Dreieck in British Columbia (Gold und Kupfer). In 2024 wuchsen die Ressourcen und hochgradige Entdeckungen wurden getätigt.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – konzentriert sich auf Edelmetalle und Kupfer in Südamerika. The Lost Cities-Cutucu-Projekt ist das Vorzeigeprojekt in den Anden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

