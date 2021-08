Starkes Design für starke Frauen: Seidenschals mit Krafttieren

Souveräne Weiblichkeit und spirituelle Kraft: Die Accessoire-Designerin Laila Regalado ermutigt Frauen zum Ausleben ihrer intuitiven Schöpferkraft mit schamanischen Seidentüchern.

Berlin. Kraftvolle bunte Designs zeichnen die exklusive Seidenschal-Kollektion von Laila Regalado aus. Sie ist gedacht für starke Frauen, die ihre Weiblichkeit souverän leben und Freude am Leben haben. Die Seidenschals sind vielfältig tragbar, im Haar, um den Hals, um die Taille oder an der Tasche und haben Potential das neue „It-Piece“ zu werden. Die Stoffe für die Seidenschals werden in der italienischen Modemetropole Mailand bedruckt und in Como genäht. Aktuell gibt es die 17 Designs.

Vom Modelbusiness

Bis vor drei Jahren managte die heutige Modeunternehmerin Laila Regalado ihre eigene Modelagentur, doch die Erfüllung fehlte. Sie nahm eine Auszeit, zog sich auf die spanische Insel Ibiza zurück und fragte sich: „Warum sind wir wirklich, wirklich auf der Welt? Um die Antwort in mir selbst zu finden, habe ich mich komplett zurückgezogen und so meine Verbindung zur Welt wieder gefunden.“ Dabei spielt das Atmen eine große Rolle. „Jeder, der oder die meditiert, weiß um die Kraft des Atems. Die Konzentration auf den Atem beruhigt uns“, sagt sie und ergänzt: „Genau so wie ein Duft uns in Momente aus unserer Vergangenheit zurück versetzen kann, genau so sollen die Seidentücher uns Kraft schenken und uns an unsere Verbindung zum Universum erinnern. An das, was uns Kraft schenkt: Zum Beispiel die verschiedenen Krafttiere, die alle für eine Mission in unser Leben treten, oder die Göttin, auch eines meiner Designs, sie soll uns an unsere eigene göttliche Kraft erinnern.“

Mit ihren Designs will Laila Regalado die Intuition der Frauen stärken, eine Fähigkeit, die in der heutigen Zeit leider oft nicht genutzt wird. Intuition ist eine tief feminine Eigenschaft. Allerdings haben heute viel zu wenig Frauen Freude an ihrer Weiblichkeit. Die wunderschönen Seidentüchern können die Verbindung zur eigenen Weiblichkeit herstellen.

Soziales Engagement für Frauen und Tiere

Mit ihren Kreationen will Laila Regalado Sinn stiften und Gutes tun. Mit dem Gewinn aus dem Verkauf des Seidenschals mit dem Motiv „Göttin“ unterstützt sie eine Frauenrechtsorganisation in Afghanistan, der Erlös des Motivs „Frenchie“, das eine französische Bulldogge zeigt, kommt Tierschutzorganisationen in Deutschland, Thailand und in der Türkei zu Gute. Die Erlöse aus dem Motiv „Wolf“ geht an eine Organisation, die sich um den Schutz dieses Wildtieres kümmert. „Ich habe die Vision, in Zukunft noch mehr Designs zu entwerfen, aus deren Verkaufserlös ich wichtige Projekte unterstützen kann, wie beispielsweise den Schutz der Meere oder die Bildung von Mädchen in Indien und in anderen Ländern“, sagt Laila Regalado.

Bezugsquelle für die Seidentücher

Das trendige Accessoires kann über das Internet bestellt werden. Im Onlineshop sind alle 17 Designs verfügbar.

Weitere Informationen unter: laila-regalado.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Laila Regalado

Frau Laila Regalado Laila Regalado

Potsdamer Platz 10

10785 Berlin

Deutschland

fon ..: 017677996659

web ..: https://laila-regalado.com/de/

email : info@laila-regalado.com

Die Berliner Modeunternehmerin Laila Regalado kreiert exklusive Seidenschals mit außergewöhnlichen Motiven für starke Frauen, die ihre Weiblichkeit souverän leben möchten. Die hochwertigen Seidenschals werden in Italien produziert und sind aktuell in 17 unterschiedlichen Designs erhältlich. Mit ihren Motiven knüpft Laila Regalado an eine Phase der Selbsterkundung an, in der sie sich neu mit der Welt verbinden konnte. Die Schals können über den Onlineshop bestellt werden. Vorher war die Modeunternehmerin Inhaberin einer Modelagentur.

Pressekontakt:

Laila Regalado

Frau Laila Regalado Laila Regalado

Potsdamer Platz 10

10785 Berlin

fon ..: 017677996659

email : info@laila-regalado.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

FREQUENTIS mit kräftiger Steigerung bei Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2021 Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Reedertod auf Juist“ von Rolf Uliczka im Klarant Verlag