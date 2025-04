starkes Wachstum bei Umsatz (+17,6%) & ber. EBITDA (+41,2%) sowie erstmals seit IPO positives Nettoergebnis (EUR35,8m)

Reinach (Aargau), 03. April 2025

Montana Aerospace AG erreicht mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2024 einen weiteren Meilenstein: Starkes Wachstum bei Umsatz (+17,6%) und bereinigtem EBITDA (+41,2%) sowie erstmals seit dem Börsengang ein positives Nettoergebnis (35,8 Mio. EUR)

Die Montana Aerospace AG (das Unternehmen“) und ihre operativen Tochtergesellschaften (die Gruppe“ oder Montana Aerospace“), ein führender, hochvertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt- sowie die Energieindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten, veröffentlicht heute die Jahresergebnisse 2024.

HIGHLIGHTS FY 2024

*

Finanzzahlen [ 1 ]: Nettoumsatz steigt um 17,6% (yoy) auf 1.493,7 Mio. EUR; bereinigtes EBITDA [ 2 ] steigt von 116,7 Mio. EUR auf 164,8 Mio. EUR (+41,2% yoy) dank robuster organischer Entwicklung in allen Segmenten

*

Nettoumsatz der Segmente: Aerostructures: +16% und Energy: +13%

*

Bereinigtes EBITDA der Segmente: Aerostructures: +46% und Energy: +42%

*

Nettoverschuldung: um 64,9 Mio. EUR auf 210,9 Mio. EUR reduziert (gegenüber 275,8 Mio. EUR im Jahr 2023)

*

Guidance 2025: Montana Aerospace erwartet einen Nettoumsatz von mehr als 1,6 Mrd. EUR mit einem bereinigten EBITDA von mehr als 200 Mio. EUR und einem stark positiven Nettoergebnis sowie freien Cashflow

*

Guidance Segmente 2025: Nettoumsatzerlöse Aerostructures: >850 Mio. EUR, Nettoumsatzerlöse Energy: ~ 680 Mio. EUR mit erwarteter Margensteigerung in beiden Segmenten

*

Guidance 2026: Montana Aerospace erwartet einen Nettoumsatz von rund 2 Mrd. EUR mit einem bereinigten EBITDA von mehr als 250 Mio. EUR und einem stark positiven Nettoergebnis sowie freien Cashflow

Positive Entwicklung trotz externem Gegenwind

Im Jahr 2024 setzte Montana Aerospace seinen Wachstumskurs fort und festigte seine Position als einer der weltweit führenden Hersteller von Flugzeugstrukturen. Aufbauend auf dem Erfolg des letzten Jahres – als Montana Aerospace die Umsatzwachstumstabelle des Magazins Flight International‘ als das am schnellsten wachsende Luft- und Raumfahrtunternehmen der Welt anführte – erzielten wir einen bemerkenswerten Anstieg des Umsatzes um 17,6%. Dieses Wachstum war in erster Linie organisch bedingt, unter anderem durch Marktanteilsgewinne bei wichtigen Wachstumsplattformen im Segment Aerostructures und starken Rückenwind durch die Energiewende im Segment Energy. Besonders bemerkenswert ist, dass dieses Wachstum zum ersten Mal seit unserem Börsengang von einem stark positiven Nettogewinn und freien Cashflow begleitet wurde – ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die erfolgreiche Veräußerung des E-Mobility-Segments im November 2024, im Einklang mit unserer klaren Strategie, ein auf Luft- und Raumfahrt fokussiertes Unternehmen zu werden. Die Erlöse aus dieser Veräußerung ermöglichten es uns, die Nettoverschuldung deutlich zu reduzieren. Durch die teilweise Rückzahlung ausstehender Kredite sank daher unser Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA zum Jahresende auf 1,3x. Unser kontinuierlicher Fokus auf die Kombination von Wachstum mit operativer Exzellenz und Cashflow-Generierung steht weiterhin im Mittelpunkt unserer Strategie von der wir glauben, dass sie den Shareholder Value in den kommenden Jahren maximieren wird. Darüber hinaus bleiben wir unserer im Jahr 2022 eingeführten umfassenden ESG-Strategie verpflichtet, die den Schwerpunkt auf nachhaltige Entwicklung und effektives ESG-Risikomanagement legt.

Gruppe

Nettoumsatz

Im Jahr 2024 erwirtschaftete die Gruppe einen konsolidierten Nettoumsatz von 1.493,7 Mio. EUR, was einem Anstieg von 17,6% gegenüber dem Vorjahresumsatz von 1.270,3 Mio. EUR entspricht. Den größten Beitrag zum Umsatz leistete das Segment Aerostructures mit 815,6 Mio. EUR, dicht gefolgt vom Segment Energy mit 642,6 Mio. EUR. Die positive Umsatzentwicklung wurde vor allem durch organisches Wachstum in beiden Segmenten und die Veräußerung des wachstumsschwachen Segments E-Mobility getragen. Darüber hinaus trug auch der Rückerwerb der Maschinenbaukapazität der Alpine Metal Tech im August 2024 zum Gesamtumsatz der Gruppe bei, ergänzt durch den Ausbau der Belegschaft auf rund 7.600 Mitarbeiter.

EBITDA

Unter Berücksichtigung einmaliger und nicht operativer Effekte, vor allem Aufwendungen im Zusammenhang mit Rechtskosten und dem Management Stock Option Program (MSOP), erreichte das bereinigte EBITDA im Jahr 2024 164,8 Mio. EUR, was einen starken Anstieg gegenüber 116,7 Mio. EUR im Jahr 2023 bedeutet. Dies entspricht einer verbesserten bereinigten EBITDA-Marge von 11,0%, verglichen mit 9,2% im Jahr 2023.

Auf unbereinigter Basis stieg das ausgewiesene EBITDA der Gruppe sogar noch deutlicher von 96,9 Mio. EUR im Jahr 2023 auf 160,5 Mio. EUR im Jahr 2024, was einer attraktiven Wachstumsrate von 65,5% entspricht. Der Anstieg des EBITDA ist in erster Linie auf eine erhebliche Steigerung der Produktionsleistung zurückzuführen, die den Nettoumsatz und die Veränderung der Fertigerzeugnisse umfasst (+ 249,1 Mio. EUR im Vergleich zu 2023). Es wurden erhebliche Skaleneffekte erzielt, wobei der Materialaufwand (927,9 Mio. EUR im Jahr 2024 gegenüber 803,4 Mio. EUR im Jahr 2023) und der Personalaufwand (294,6 Mio. EUR im Jahr 2024 gegenüber 248,5 Mio. EUR im Jahr 2023) unterproportional zur Entwicklung des Nettoumsatzes steigen. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Die beiden Anpassungen des ausgewiesenen EBITDA im Geschäftsjahr 2024 waren die Rechtskosten (3,4 Mio. EUR) und die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Management-Stock-Option-Programm (MSOP) (0,9 Mio. EUR), so dass sich ein Gesamtbetrag von 4,3 Mio. EUR ergibt.

Betriebsergebnis

Infolge des starken EBITDA erreichte das Betriebsergebnis (EBIT) im Geschäftsjahr 2024 65,8 Mio. EUR, eine enorme Verbesserung im Vergleich zu 4,0 Mio. EUR im Jahr 2023.

Der gesamte Abschreibungsaufwand belief sich im Jahr 2024 auf 94,7 Mio. EUR, verglichen mit 92,9 Mio. EUR im Jahr 2023. Im Jahr 2024 wurden im Segment Aerostructures Wertminderungen in Höhe von 1,0 Mio. EUR vorgenommen (2023: 3,1 Mio. EUR).

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis verbesserte sich deutlich von -63,9 Mio. EUR Ende 2023 auf -33,5 Mio. EUR Ende 2024. Die Verbesserung ist hauptsächlich auf den günstigen Wechselkurseffekt zurückzuführen.

Trade Working Capital

Das Trade Working Capital wurde bis Ende 2024 im Einklang mit unserer früheren Guidance leicht optimiert. Dennoch blieb das Niveau in absoluten Zahlen immer noch hoch, um das Umsatzwachstum zu unterstützen. Während der Nettoumsatz um etwa 18% wuchs, stiegen die Vorräte jedoch nur um etwa 16%. Letztere wurden hauptsächlich durch den Aufbau von Lagerbeständen infolge der schwierigen Marktsituation im Segment Aerostructures in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 beeinflusst.

Entwicklung von Nettoumsatz und bereinigtem EBITDA nach Segmenten

EURm Aerostructures Energy E-Mobility

(discont. operation)

2023 2024 2023 2024 2023 2024

(Okt. YTD)

Nettoumsatz 704.5 815.6 567.3 642.6 160.9 142.1

jährliches Wachstum +15.8% +13.3% k.A.

Bereinigtes EBITDA 89.2 130.5 25.1 35.5 20.9 5.6

jährliches Wachstum +46.3% +41.6% k.A.

Aerostructures

Aerostructures erzielte im Jahr 2024 einen starken Umsatz mit einem Wachstum von 15,8% auf insgesamt 815,6 Mio. EUR, trotz des erheblichen Gegenwinds von Boeing und der Bestandsanpassung bei Airbus. Diese Widerstandsfähigkeit spiegelt das diversifizierte Kunden- und Plattformengagement des Segments wider, das die Auswirkungen von Nachfrageschwankungen bei einzelnen Kunden abmildert. Darüber hinaus konnte der Geschäftsbereich Aerostructures erfolgreich Marktanteile von Mitbewerbern gewinnen, indem er seine „One-Stop-Shop“-Produktionsstruktur nutzte – ermöglicht durch antizyklische Investitionen seit 2018. Unsere großen CAPEX-Projekte in kostengünstige, hochmoderne Produktionsanlagen, wie die in Rumänien und Vietnam, haben Montana Aerospace als strategischen Partner für die größten OEMs und Tier-1-Unternehmen der Branche positioniert. Infolgedessen ist der Auftragsbestand des Segments nach wie vor robust, und die Kunden sind bestrebt, zusätzliche Arbeitspakete von leistungsschwachen Lieferanten an Montana Aerospace zu übertragen. Die verstärkte Geschäftstätigkeit führte zu einem überproportionalen Anstieg des bereinigten EBITDA um 46,3% auf 130,5 Mio. EUR (gegenüber 89,2 Mio. EUR im Jahr 2023), angetrieben durch Umsatzwachstum und eine verbesserte Gemeinkostenabsorption, die die Segmentmarge auf 16,0% (gegenüber 12,7% im Vorjahr) erhöhte. Diese Ergebnisse in Verbindung mit unserer starken Positionierung auf wichtigen Flugzeugplattformen stimmen uns zuversichtlich, dass Aerostructures stark positioniert ist, um von der anhaltenden Erholung des zivilen Luft- und Raumfahrtmarktes zu profitieren.

Energy

Energy profitierte von einem strukturellen Wandel in den globalen Märkten für Stromübertragung und -erzeugung, der durch groß angelegte Infrastrukturinvestitionen zur Unterstützung der weltweiten Energiewende ausgelöst wurde. Diese Märkte sind derzeit durch eine robuste Kundennachfrage gekennzeichnet, die das verfügbare Angebot an hochwertigen Kupferkomponenten übersteigt. Im Jahr 2024 haben wir den ersten langfristigen Vertrag mit Siemens Energy über die Lieferung unserer Kupferkerne für Hochspannungstransformatoren abgeschlossen. Dieser Meilenstein spiegelt den zunehmenden Fokus der Branche auf die Sicherung zuverlässiger Lieferketten durch langfristige Verträge wider und verschafft Energy eine hohe Visibilität für zukünftiges Wachstum. Unterstützt von dieser günstigen Marktdynamik steigerte das Segment Energy seinen Umsatz um 13,3% auf 642,6 Mio. EUR und das bereinigte EBITDA um 41,6% auf 35,5 Mio. EUR, wobei es von der operativen Hebelwirkung und einer besseren Preisgestaltung bei neuen Verträgen profitierte. Wir gehen davon aus, dass dieser Rückenwind auch in absehbarer Zukunft anhalten wird und zum organischen Wachstum des Segments Energy beiträgt, ebenso wie der laufende Hochlauf unserer hochmodernen Produktionsanlagen in Bosnien und Herzegowina sowie China.

E-Mobility

Im Jahr 2024 haben wir unser E-Mobility-Segment („Alu Menziken“) erfolgreich an Mengtai Germany, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mengtai-Gruppe, verkauft. Dieser Verkauf war ein wichtiger Schritt zur Umsetzung unserer klaren Strategie, uns mehr und mehr auf die Luft- und Raumfahrt zu konzentrieren. Darüber hinaus haben wir sichergestellt, dass Alu Menziken in der apt Holding GmbH, einer Tochtergesellschaft von Mengtai Germany, den richtigen Partner gefunden hat, dessen hochkomplementäres Produktportfolio bedeutende Möglichkeiten für zukünftiges Wachstum und Innovation bietet.

Ausblick 2025/26

Wir freuen uns darauf, die positive Dynamik der letzten Jahre auch im Jahr 2025 fortzusetzen, unterstützt durch eine starke Pipeline neuer Geschäftsmöglichkeiten, wertsteigernde operative Initiativen und ergänzende Akquisitionen. Montana Aerospace ist gut positioniert, um von der attraktiven Marktdynamik in den beiden Segmenten Aerostructures und Energy zu profitieren, und verfügt über das notwendige Know-how und die Fähigkeiten, um seinen Wachstumskurs fortzusetzen.

2025 Guidance

Für 2025 erwarten wir einen Nettoumsatz von mehr als 1,6 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von mehr als 200 Mio. EUR. Aerostructures wird voraussichtlich einen Nettoumsatz von >850 Mio. EUR und Energy einen Nettoumsatz von ~ 680 Mio. EUR erzielen, wobei in beiden Segmenten eine Margenausweitung erwartet wird. Darüber hinaus wollen wir auf den in den letzten zwei Jahren erreichten Meilensteinen aufbauen, indem wir unsere klare Strategie bekräftigen, im Jahr 2025 einen positiven Nettogewinn und freien Cashflow zu erzielen. Schließlich sind wir weiterhin bestrebt, Montana Aerospace als ein auf die Luft- und Raumfahrt ausgerichtetes Unternehmen zu etablieren.

2026 Guidance

Für 2026 erwarten wir einen Nettoumsatz von rund 2,0 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von mehr als 250 Mio. EUR, und bekräftigen damit erneut unser klares Bestreben, einen positiven Nettogewinn und einen positiven freien Cashflow zu erzielen.

Conference call

Eine Telefonkonferenz mit Co-CEO Kai Arndt und Co-CEO & CFO Michael Pistauer findet heute von 14.30-15.30 Uhr MEZ statt. Die Teilnehmer können sich vorab registrieren und erhalten spezielle Einwahldaten, um einfach und schnell an der Telefonkonferenz teilnehmen zu können: [ hier klicken ] (

urldefense.com/v3/__https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=4078510&linkSecurityString=9e9371ce6__;!!PePb2utDNNs!tyICkfXsX35Jp9PS4vE8782M1o_qB2HSINAd49xNftCiS4PvfnkkwRd4qYD2AjEuhgGxDwCtjY37BGuQqhyn9Vfx-BI$). Die Präsentation für den FY2024 Earnings Call wird kurz vor der Telefonkonferenz auf der Website im Bereich für Investoren verfügbar sein.

Der vollständige Geschäftsbericht 2024 ist online verfügbar unter (hier klicken) (

www.montana-aerospace.com/en/investors/)

Head of M&A und Investor RelationsMarc Vesely recte Riha

Telefon: +43 664 61 26 261

E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse Jürgen Beilein

Telefon: +43 664 831 2 841

E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AGMontana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.600 hochqualifizierte Mitarbeiter an 22 Standorten auf vier Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt und die Energieindustrie von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

HaftungsausschlussDie hierin enthaltenen Aussagen können „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können“, „werden“, „sollten“, „planen“, „erwarten“, „antizipieren“, „schätzen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „projizieren“, „Ziel“, „anstreben“ oder „anvisieren“ oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

[ 1 ] Die Finanzzahlen zeigen nur das Segment Aerostructures, Energy & Other – E-Mobility wird als aufgegebener Geschäftsbereich behandelt; die Vergleichsinformationen wurden aufgrund des aufgegebenen Geschäftsbereichs auch für das Geschäftsjahr 2023 angepasst – Einzelheiten zum aufgegebenen Geschäftsbereich finden Sie in

Note 24 im Geschäftsbericht 2024 auf Seite 156

[ 2 ] „Bereinigtes EBITDA“ als EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen), bereinigt um Rechtskosten (hauptsächlich für den Arconic-Rechtsstreit) und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Aktienoptionsprogramm für das Management – Zahlen und Überleitung finden Sie auf Seite 130 im Geschäftsbericht 2024

