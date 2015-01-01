  • Steakhaus AMEDO in Cottbus

    Saftige argentinische Steaks, frische Pasta, Pizza & Salate – im Steakhaus Amedo in Cottbus steht Genuss in Premium-Qualität seit 2013 im Mittelpunkt.

    Seit 2013 verwöhnt das Steakhaus Amedo in Cottbus seine Gäste mit einer Vielfalt kulinarischer Köstlichkeiten. Neben frisch belegten Pizzen, italienischen Pastavariationen, knackigen Salaten und schmackhaften Fischgerichten steht hier das Steak im Mittelpunkt. Auf dem Lava-Grill zubereitet, kommen nur hochwertige argentinische Rindfleischstücke auf den Teller. Inhaber Achmed Gumaan legt größten Wert auf Qualität und Frische, die jeder Bissen schmeckbar macht.

    Saftig und perfekt gegart

    Ob englisch, medium oder durch: Die Steaks werden genau nach Wunsch serviert. Das Küchenteam verwendet ausschließlich ausgewählte Zutaten – frisches Gemüse, knackige Salate und Premium-Steaks. Die besondere Qualität des argentinischen Fleisches ergibt sich aus der Lebensweise der Weiderinder, der Marmorierung und der sorgfältigen Reifung.

    Mehr als nur Steaks

    Neben den Steaks begeistert das Steakhaus Amedo mit Pizza, Pasta und Fisch. Eine umfangreiche Getränkeauswahl und ein aufmerksamer Service runden den Besuch ab. Jede Zubereitung berücksichtigt die Faktoren, die ein Premium-Steak ausmachen: Rasse, Haltung, Fütterung, Marmorierung, Reifung, Zuschnitt und fachgerechte Zubereitung. So entsteht ein unvergleichlicher Genuss für Fleischliebhaber in Cottbus.

    Reservierungen werden telefonisch jederzeit entgegengenommen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Amedo Inh. A. A. Gumaan
    Herr Ahmed Gumaan
    Berliner Str. 111
    03046 Cottbus
    Deutschland

    fon ..: 0355 28864399
    web ..: http://www.steakhaus-amedo.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Amedo Inh. A. A. Gumaan
    Herr Ahmed Gumaan
    Berliner Str. 111
    03046 Cottbus

    fon ..: 0355 28864399
    web ..: http://www.steakhaus-amedo.de
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