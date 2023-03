Stefan Carabao – Mein Vaterherz

Die neue Ballade des Sängers

„Mein Vaterherz“, so heißt der neue Song von Stefan Carabao, den er eigens für seine ältere Tochter Lena Mainoi anlässlich ihres Auszugs aus der gemeinsamen Wohnung getextet hat. Produzent Gottfried Koch komponierte die Musik dazu.

„Als Vater muss man irgendwann loslassen können und trotzdem immer für seine Kinder greifbar und ansprechbar sein!“, so Stefan Carabao, der schon seit immer ein ganz besonderes und inniges Verhältnis zu seiner Tochter Lena hat.

Stefan Carabao, der eigentlich für rockige Songs bekannt ist und im Sommer 2022 sein Album „Jetzt oder Nie“ veröffentlichte, singt diese Ballade mit sehr viel Gefühl und Hingabe, so dass man beim Hören das „Vaterherz“ förmlich schlagen hört und spürt.

Der Künstler, der von der Insel Fehmarn stammt und seit weit über 40 Jahren mit der Musik verwurzelt ist, u. a. als DJ mit einer eigenen rollenden Diskothek durch die Lande tingelte und zudem 15 Jahre als Frontsänger in thailändischen Bands in Pattaya die Bühnen rockte, zudem auch das Management seiner Tochter Lena Mainoi führt, arbeitet derzeit zusammen mit seinem Produzenten Gottfried Koch, a-street media Hamburg, an einem neuen Album. Dies wird in einigen Wochen veröffentlicht. „Vaterherz“ ist eine Auskopplung aus dem kommenden Album.

„Mit diesem Song“, so Stefan Carabao, „möchte ich meiner Lena Mut machen und ihr zeigen, was ich für sie fühle und dass ich immer zu ihr stehen werde!“

Dem Team Carabao / Koch ist erneut ein toller Song gelungen, den der Künstler eindrucksvoll interpretiert und mit seiner besonderen Stimme für Gänsehaut-Feeling sorgt.

Stefan Carabao – Mein Vaterherz 3:20 Minuten

EAN: 4067248882597

ISRC: DEAR42308064

Text: Stefan Carabao

Musik: Gottfried Koch

Produzent: Gottfried Koch

Verlag: Carmina Musikverlag

Label: Carmina Records LC 08112

Foto: Redöhl Fotografie / Armin Redöhl

Mehr über Stefan Carabao unter www.stefancarabao.de, bei Instagram, Facebook unter Stefan Carabao sowie in der Facebook-Gruppe „Stefan Carabao Fans und Freunde“ sowie auf YouTube.

Quelle: Büro Stefan Carabao

