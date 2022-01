Steigende Zinsen und Gold vertragen sich

Eine Zinserhöhung durch die Fed steht an. Für den Goldpreis muss das nicht negativ wirken.

Die Zinspolitik der vergangenen Zeit wird sich also ändern. Steigen die Zinsen, dann fällt der Goldpreis, denken viele. Doch das ist nicht so, in der Regel geschah sogar das Gegenteil. Wurden die Zinsen angehoben, stieg der Preis des Edelmetalls deutlich an. Eine relativ lange Zeit der Konsolidierung, seit August 2020, für Gold und die Goldminenaktien liegt hinter uns. Nun sind die Zinssätze etwa der amerikanischen Staatsanleihen nach oben gegangen, ebenso die realen Zinssätze. Doch der Goldpreis zeigt gerade Stärke.

Mit Aktien konnten im vergangenen Jahr gute Gewinne eingefahren werden. Hohe Inflationszahlen, hohe Unternehmensgewinne und die Geldpolitik der Zentralbanken sorgten für ein gutes Umfeld. Anders als im letzten Jahr wird nun mit einem sich abkühlenden Wirtschaftswachstum gerechnet. Die Pandemie hat extrem hohe Kosten verursacht und tut es noch, die Infektionszahlen sprechen für sich. Auch wird es wohl Jahre dauern, bis die Wirtschaft dies verdaut hat. Und ändert sich das Marktumfeld, so müssen nicht alle Anlageklassen nach oben oder unten tendieren. Im Gegenteil, oft entwickeln sich dann Aktien ganz anders als Goldminenaktien. Daher wird auch immer eine Diversifizierung im Aktiendepot empfohlen. Werte von Goldunternehmen sollten jedenfalls immer dabei sein.

Diversifizierung erreicht ein Anleger in seinem Depot auch mit Investments in Royalty-Gesellschaften, denn diese haben meist mit einer Vielzahl von Bergbaugesellschaften Vereinbarungen getroffen. Lizenzgebühren und Edelmetallstreams sorgen dafür, dass Geld in die Kasse des Royalty-Unternehmens gespült wird. Das Schöne dabei ist, dass das Bergbaurisiko nicht beim Royalty-Unternehmen, sondern bei den Partnern liegt.

Ein solches Royalty-Unternehmen ist Empress Royalty – https://www.youtube.com/watch?v=Dfg4N1-USss – mit dem Fokus auf Gold und Silber. 17 Vereinbarungen von der Entwicklungs- bis zur Produktionsphase sind bereits im wachsenden Portfolio der Gesellschaft.

GoldMining – https://www.youtube.com/watch?v=gofefXhUHKY – ist zuerst ein Unternehmen mit hohen Goldressourcen, ausgerichtet auf Gold und Kupfer in Nord- und Südamerika. Daneben hat GoldMining als 100prozentige Tochter das Royalty-Unternehmen Gold Royalty gegründet.

