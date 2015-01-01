  • Steueroptimierung leicht gemacht – Steuerberaterin von Ehr

    Mit Steuerberaterin Roswitha von Ehr aus Langen meistern Sie das Steuerlabyrinth: Individuelle Beratung für Privatpersonen, Selbstständige und Unternehmen – kompetent, verständlich und effektiv.

    Steuerliche Fragestellungen sind oft komplex und unübersichtlich. Gerade im privaten oder unternehmerischen Bereich erfordert die Steuererklärung fundiertes Fachwissen, um Fallstricke zu vermeiden und alle Vorteile zu nutzen. Genau hier kommt Steuerberaterin Roswitha von Ehr ins Spiel. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und umfassenden Expertise aus Langen bietet sie maßgeschneiderte Lösungen und begleitet ihre Mandanten zuverlässig durch den Steuerdschungel.

    Kompetente Steuerberatung für jedes Anliegen

    Ob privat oder geschäftlich: Die Kanzlei von Roswitha von Ehr hilft dabei, die Steuerlast effektiv zu optimieren und Zeit zu sparen. Besonders bei der Steuererklärung wissen viele nicht, wo sie anfangen sollen. Hier übernimmt die Kanzlei die gesamte Steuerberatung – von der Steuererklärung über die Finanz- und Lohnbuchhaltung bis hin zur Existenzgründung. So gewinnen die Mandanten nicht nur Klarheit, sondern auch wertvolle Zeit für ihr Privatleben oder ihr Kerngeschäft.

    Individuelle Beratung für langfristige Steueroptimierung

    Roswitha von Ehr bietet nicht nur Lösungen für kurzfristige Anliegen, sondern denkt strategisch. Mit einem vorausschauenden Blick sorgt sie für eine langfristige Steueroptimierung und nachhaltige finanzielle Planung. Egal ob es um die Steuererklärung, die Finanzbuchhaltung oder die Jahresabschlüsse geht – jede Lösung wird individuell auf die Situation des Mandanten abgestimmt.

    Leistungsübersicht der Kanzlei

    Die Kanzlei bietet umfangreiche Leistungen, darunter:

    – Steuerberatung
    – Steuererklärungen
    – Existensgründungsberatung
    – Lohnbuchhaltung
    – Finanzbuchhaltung
    – Jahresabschlüsse
    – Steuerrechtliche Beratung

    Aktuelle Entwicklung der Steuereinnahmen in Deutschland

    Die Steuereinnahmen in Deutschland befinden sich auf einem kontinuierlichen Wachstumspfad. Diese positive Entwicklung ist auf eine stabile Wirtschaft und erfolgreiche Steuerpolitik zurückzuführen, die es dem Staat ermöglicht, von einem starken Wirtschaftswachstum zu profitieren. Trotz der steigenden Steuerlast bleibt die Belastung für die Bürger auf einem moderaten Niveau, wodurch die öffentlichen Haushalte gestärkt werden.

    Zahlen im Überblick:

    2021: 800 Mrd. EUR (+3,5 %)
    2022: 820 Mrd. EUR (+2,5 %)
    2023: 850 Mrd. EUR (+3,7 %)
    2024: 880 Mrd. EUR (+3,5 %)
    2025: 910 Mrd. EUR (+3,4 %)

    Die stetig steigenden Steuereinnahmen ermöglichen es dem Staat, wichtige Investitionen zu tätigen und die Infrastruktur zu sichern.

