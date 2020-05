StickerPrinting Deutschland agiert jetzt auch außerhalb des DACH-Raums

Potsdam, den 13.05.2020. Die deutsche Onlinedruckerei StickerPrinting erweitert ihre Aktivitäten in Italien, Frankreich und Spanien. Noch 2020 sollen weitere Märkte dazukommen.

Der führende deutsche Onlinedrucker StickerPrinting hat an seinem Potsdamer Firmenstandort großzügig in neue Druck- und Weiterverarbeitungstechnologien investiert. Damit wurden Kapazitäten für weitere Märkte außerhalb der bisherigen Zielmärkte Deutschland, Schweiz und Österreich geschaffen. Seit kurzem ist der Anbieter von Aufklebern und Qualitätsetiketten auch in Italien, in Frankreich und in Spanien aktiv. StickerPrinting ist auf modernen Digitaldruck spezialisiert und erzeugt hochwertige Aufkleber von der Kleinauflage bis hin zu Großserien. Neben gewerblichen Abnehmern zählen auch Privatkunden zu den Auftraggebern des international agierenden Unternehmens.

Zu den Investitionen, mit denen StickerPrinting Kapazitäten für neue Märkte geschaffen hat, zählen zwei leistungsstarke Canon Colorado 1650 Drucker. Diese drucken Aufkleber mit besonders edel anmutenden Oberflächen und exzellentem Glanz. Die damit erzeugten Produkte sind wasser- sowie kratzfest, robust, langlebig und leisten sogar Graffitis Widerstand. Zudem ergänzen mittlerweile drei Epson SureColor 80600 Drucker den Maschinenpark des Unternehmens. Hochleistungstinten drucken Aufkleber in brillanten Farben und mit sehr guten Kontrasten auf den unterschiedlichsten Substraten – von Transparentfolie und Vinyl bis hin zu Fotopapier. Für die Optimierung des Folienzuschnitts sorgen zwei neue Zünd S3 Cutter.

Mit diesen Investitionen startet StickerPrinting dank flexibler Produktionskapazitäten gut aufgestellt mit seinen neuen Webshops stickerprinting.fr, stickerprinting.es und stickerprinting.it. Noch im Lauf des Jahres 2020 werden weitere länderspezifische Shops dazukommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

StickerPrinting Deutschland GmbH

Herr R. Kuß

Am Silbergraben 29

14480 Potsdam

Deutschland

fon ..: 0331 97 99 41 41

web ..: https://stickerprinting.it

email : mail@stickerprinting.de

StickerPrinting.de ist der Profi-Onlineshop, wenn Sie Sticker und Aufkleber drucken lassen möchten. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

StickerPrinting Deutschland GmbH

Herr R. Kuß

Am Silbergraben 29

14480 Potsdam

fon ..: 0331 97 99 41 41

web ..: https://stickerprinting.it

email : mail@stickerprinting.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuer Skandalmotor bei Volkswagen: Auch der EA288 manipuliert – Dieselgate 2.0!