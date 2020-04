StickerPrinting Deutschland rüstet sich für neue Zielmärkte

Potsdam, den 13.04.2020. StickerPrinting ist eine der führenden Onlinedruckereien Deutschlands. Mit kraftvollen Investitionen in die Zukunft erobert der Druckprofi jetzt weitere europäische Märkte.

Über 400.000 Euro investiert StickerPrinting Deutschland an seinem Potsdamer Standort in neue Druck- und Weiterverarbeitungstechnik. Damit kann der Hersteller von Qualitätsetiketten und Aufklebern jetzt noch flexibler und schneller auf Aufträge und Anfragen reagieren. Das Unternehmen erledigt kleine und große Stückzahlen im modernen Digitaldruck und produziert Aufkleber für nahezu jeden Anlass wie etwa Boden- und Papieraufkleber oder robuste Sticker für Geschäftsauslagen und für Fahrzeuge.

Fit für die Zukunft mit Hochleistungsequipment

Zu den Zukunftsinvestitionen des Potsdamer Unternehmens zählen zwei Canon Colorado 1650 Drucker, die eine enorme Anwendungsvielfalt bieten. Océ FLXfinish erlaubt Drucke in edel anmutenden matten Oberflächen und mit exzellentem Glanz. Das Ergebnis sind wasser- und sogar Graffiti-resistente Druckergebnisse. Die damit erzeugten Aufkleber sind besonders robust, kratzfest und lange haltbar. Damit lassen sich etwa Fahrzeugbeschriftungen produzieren, die selbst Waschstraßen unbeschadet überstehen und die mit Wind und Wetter sehr gut zurechtkommen.

Um technologisch auf dem neuesten Stand zu sein, hat StickerPrinting seinen Maschinenpark zudem um drei Epson SureColor 80600 Drucker erweitert. Diese neueste Generation von Hochleistungsdruckern mit Präzisions-Druckköpfen und weiterentwickelten Tinten punktet mit hervorragenden Kontrasten und prächtigen Farben. Die neuen Epson-Modelle erzeugen ein breites Spektrum an hochpräzisen Farben und erlauben eine besonders hohe Druckqualität. Sie sind perfekt auf unterschiedlichste kreative Anwendungen ausgelegt und eignen sich sehr gut für das digitale Drucken auf Substraten wie Vinyl, Transparentfolie, Fotopapier und andere Trägermaterialien.

Optimierung des Folienzuschnitts

Damit diese Druckergebnisse noch schneller zum Kunden gelangen, hat StickerPrinting zudem in zwei neue Zünd S3 Cutter Schneideanlagen investiert. Diese sind für den Folienzuschnitt ideal geeignet und erlaubten den wirtschaftlichen und hochwertigen Zuschnitt von Aufklebern und Etiketten. Die bedruckten Folienbogen werden automatisch und zuverlässig über einen Bogenanleger dem Schneidetisch zugeführt. Der S3 Multifunktionscutter bietet zudem viel Flexibilität und ermöglicht variable Verarbeitungsprozesse. Die intelligenten Optionen für den Materialtransport sorgen dafür, dass sich die Produktionskapazität des Cutters um ein Vielfaches erhöht und machen so die Produktion noch effizienter und wirtschaftlicher.

Neue Onlinemärkte im Visier

Mit diesen Investitionen ist StickerPrinting nun gut für seine Erweiterungspläne gerüstet und kann seine Produktionskapazitäten flexibel und nach Bedarf erhöhen. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich etabliert. Seit kurzem sind weitere Shops in neuen Zielmärkten online: in Spanien, Italien, Rumänien und Frankreich (stickerprinting.it, stickerprinting.es, stickerprinting.fr und stickerprinting.ro). Noch im Lauf des Jahres 2020 sollen weitere Länder dazukommen.

Die Onlineshops der StickerPrinting Deutschland GmbH firmieren unter aufkleberdrucker24.de und stickerprinting.de. Beide Webshops sind auf Etiketten und Aufkleber jeder Art spezialisiert. Das Leistungsspektrum und das Sortiment sind breit angelegt und überzeugen vor allem durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine große Materialvielfalt. Dank des umfangreichen Maschinenparks sind auch Großauflagen per Overnight-Service möglich. Standardmäßig liefert das Unternehmen seine Aufkleber von Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage) an die Lieferadressen seiner Kunden in mehreren europäischen Ländern. Bestellt werden können die Aufkleber mithilfe eines benutzerfreundlichen Online-Konfigurators 24 Stunden täglich und an sieben Tagen der Woche.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

StickerPrinting Deutschland GmbH

Herr R. Kuß

Am Silbergraben 29

14480 Potsdam

Deutschland

fon ..: 0331 97 99 41 41

web ..: https://stickerprinting.de

email : mail@stickerprinting.de

StickerPrinting.de ist der Profi-Onlineshop, wenn Sie Sticker und Aufkleber drucken lassen möchten. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

StickerPrinting Deutschland GmbH

Herr R. Kuß

Am Silbergraben 29

14480 Potsdam

fon ..: 0331 97 99 41 41

web ..: https://stickerprinting.de

email : mail@stickerprinting.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

TheMr.Black – Mr. Black’s Agency for Elite Security Management – Diskrete Problemlösungen