Algernon: Positiver Bescheid der FDA zur Humanstudie zu Ifenprodil für die Behandlung von COVID-19; Bestellung von US- Botschafter (Rtd) Howard Gutman in den Beirat

VANCOUVER, British Columbia, 13. April 2020. Algernon Pharmaceuticals Inc. (CSE: AGN) (FRANKFURT: AGW) (OTCQB: AGNPF) (das Unternehmen oder Algernon) – ein auf klinische Prüfungen in der Arzneimittelentwicklung spezialisiertes Unternehmen – freut sich bekannt zu geben, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA den Antrag des Unternehmens zur Durchführung einer klinischen Phase-II-Studie, in der das neu formulierte Arzneimittel NP-120 (Ifenprodil) für die Behandlung von COVID-19-Patienten getestet werden soll, positiv beschieden hat.

Basierend auf dieser Rückmeldung plant das Unternehmen, so rasch wie möglich einen Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfpräparats (IND) bei der FDA zu stellen. Ziel ist es, eine klinische Phase-II-Studie zum Einsatz von Ifenprodil in der Behandlung von Patienten mit Atemwegskomplikationen infolge einer COVID-19-Infektion durchzuführen.

Wir sind äußerst zufrieden, von der FDA so rasch eine Rückmeldung in Bezug auf unseren Pre-IND-Antrag erhalten zu haben, erklärt Christopher J. Moreau, CEO von Algernon. Wir haben Ifenprodil erstmalig im Rahmen eines formellen Verfahrens bei der FDA eingereicht, und die Antwort der Behörde stimmt uns sehr optimistisch.

Des Weiteren freut sich das Unternehmen, die Bestellung von US- Botschafter (Rtd) Howard Gutman, dem ehemaligen Botschafter der Vereinigten Staaten in Belgien, in den neu geschaffenen Wirtschaftsbeirat des Unternehmens bekannt zu geben.

Botschafter (Rtd) Gutman konnte sich im Zuge seiner bemerkenswerten Karriere in den vergangenen 30 Jahren als einer der führenden Anwälte sowohl auf dem amerikanischen Kontinent als auch international profilieren und bekleidete eine Reihe von hochkarätigen Posten in der Regierung der Vereinigten Staaten. Er war unter anderem Botschafter in Belgien und dem Leiter der Abteilung für Spionageabwehr und Terrorismusbekämpfung des FBI als Sonderbeauftragter zugeteilt. Während seiner Karriere als Rechtsexperte war er am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten sowie am Bundesberufungsgericht tätig, bevor er in eine Privatkanzlei in Washington, DC eintrat. Dort war er neben seinem Rechtspraktikum auch als Berater von Kandidaten für das Amt des Präsidenten, Gouverneurs und US-Senators tätig.

Botschafter (Rtd) Gutman ist ein hochkarätiger Diplomat, der jahrzehntelange Erfahrungen im privaten und öffentlich-rechtlichen Bereich vorweisen kann. Er glänzt durch seine starke Präsenz in den Medien und ist auch als Kommentator und Gastredner ein gern gesehener Gast, meint Moreau. Mit seinen umfangreichen Fachkenntnissen und Kompetenzen ist er wie geschaffen für diese Beratungsfunktion und wird Algernon bei den Vorbereitungen auf die nächste Entwicklungsphase maßgeblich unterstützen.

Über NP-120 (Ifenprodil)

NP-120 (Ifenprodil) ist ein N-Methyl-D-Aspartat-(NMDA)-Rezeptor-Antagonist, der in erster Linie auf die NMDA-Untereinheit 2B (Glu2NB) abzielt. Ifenprodil unterbindet die Signalisierung des Botenstoffes Glutamat. Der NMDA-Rezeptor ist in vielen Arten von Geweben, unter anderem auf Lungenzellen und T-Zellen, zu finden.

Das Unternehmen nimmt an, dass NP-120 (Ifenprodil) in der Lage ist, die Infiltration von neutrophilen Granulozyten sowie T-Zellen in die Lunge zu verringern. Dort können diese Abwehrzellen die Botenstoffe Glutamat und Zytokine freisetzen. Vor allem die Ausschüttung großer Mengen an Zytokinen ist hoch problematisch und kann nicht nur zum Verlust der Lungenfunktion beitragen, sondern letztlich auch zum Tod führen, wie dies auch von Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung berichtet wurde.

Weitere Informationen:

Das Unternehmen gibt des Weiteren die Einführung einer neuen Kommunikationsinitiative bekannt, die den Aktionären bessere Einblicke in den aktuellen und geplanten Geschäftsbetrieb des Unternehmens vermitteln soll. Das Unternehmen hat die in Südflorida ansässige Firma Midam Ventures LLC (Midam) beauftragt, die Umsetzung dieser Initiative mitzutragen.

Mit dieser Aufgabe wurde Midam vom Unternehmen für den Zeitraum von 8. April 2020 bis zum 30. Juni 2020 betraut. Für die dem Unternehmen gegenüber erbrachten Leistungen hat Midam ein Gesamthonorar in Höhe von 250.000 US-Dollar erhalten. Midam hat keinerlei Zusatzzahlungen in Form von Aktien, Optionen und/oder Warrants erhalten.

Diese neue Initiative zur Kommunikation mit den Aktionären ist sehr umfangreich und wird neben Textinhalten auch Bild- und Videomaterial umfassen, das von Midam verbreitet wird. Alle redaktionellen Entscheidungen verbleiben beim Unternehmen. Der Online-Datenverkehr wird strategisch auf freigegebene Inhalte gelenkt. Das Programm beinhaltet außerdem die Aktualisierung der Webseite sowie der Social-Media-Initiativen und -Strategien des Unternehmens.

Des Weiteren möchte das Unternehmen bekannt geben, dass mit Wirkung zum 13. April 2020 insgesamt 4.550.000 Aktienoptionen (jede eine Option) an bestimmte Direktoren, Führungskräfte und Berater des Unternehmens ausgegeben wurden. Die Ausgabe erfolgte gemäß den Bestimmungen des unternehmenseigenen Aktienoptionsplans. Jede Option berechtigt bis zum 13. April 2025 zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von je 0,29 CAD. Die Optionen wurden mit sofortiger Wirkung fällig gestellt und unterliegen einer Haltedauer von 4 Monaten.

Über Algernon Pharmaceuticals Inc.

Algernon ist ein Unternehmen, das sich mit der Neuformulierung von Arzneimitteln beschäftigt und sichere, bereits zugelassene Arzneimittel im Hinblick auf ihren Einsatz bei neuen Erkrankungen untersucht. Das Unternehmen führt diese auf effiziente und sichere Weise neuen Humanstudien zu, entwickelt neue Rezepturen bzw. Formulierungen und bemüht sich um Arzneimittelneuzulassungen in den globalen Märkten. Algernon forscht insbesondere nach Wirkstoffkomplexen, die in den Vereinigten Staaten oder Europa noch nicht zugelassen wurden, um deren Off-Label-Verschreibung zu verhindern. Algernon hat im Hinblick auf NP-120 (Ifenprodil) auf globaler Ebene einen Antrag auf erweiterten Schutz seines geistigen Eigentums für die Behandlung von Atemwegserkrankungen eingebracht und arbeitet derzeit an der Entwicklung einer geschützten Injektionsformulierung mit Depotwirkung. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass sich die klinischen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten noch in der Anfangsphase befinden und daher derzeit weder explizit behauptet noch impliziert werden kann, dass NP-120 (Ifenprodil) eine wirksame Behandlung gegen das COVID-19-Virus darstellt.

KONTAKTDATEN

Christopher J. Moreau

CEO

Algernon Pharmaceuticals Inc.

604.398.4175 ext 701

info@algernonpharmaceuticals.com

investors@algernonpharmaceuticals.com

www.algernonpharmaceuticals.com.

